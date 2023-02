Statistiken zum Teilen: Erling Haaland, Harry Kane, Mykhailo Mudryk, Newcastle verteidigt und mehr | Fußball Nachrichten

Möchten Sie Ihre Freunde mit ernsthaftem Fußballwissen beeindrucken? Suchen Sie nicht weiter, hier sind 10 Superstatistiken, um Ihr Wissen vor dem 22. Spieltag zu stärken.

Erling Haaland hat bereits vier Hattricks für Manchester City erzielt – seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben nur fünf Spieler mehr für den Verein erzielt.

Haaland hat in dieser Saison bereits 25 Tore in der Premier League erzielt – der letzte Spieler, der mehr als das in einer Saison erzielte, war Mohamed Salah (32 in 2017/18).

Nur fünf Mannschaften in der Geschichte der Premier League haben nach 20 Spielen in einer Saison weniger als 11 Gegentore kassiert: Chelsea (acht 2004/05), Liverpool (acht 2018/19), Chelsea (neun 2005/06 und 2008/09) und Manchester United (10 in 2008/09).

Newcastle hat in dieser Saison 12 Mal ohne Gegentor gespielt – bereits mehr als in 19 seiner vorherigen 27 Premier League-Saisons.

Odsonne Edouard hat in dieser Saison drei Tore in der Premier League erzielt: eines mit dem Kopf, eines mit dem rechten Fuß und eines mit dem linken Fuß.

Die meisten PL-Kopfballtore in dieser Saison? Harry Kane (sieben)

Die meisten Rechtsschuss-Tore in dieser Saison? Ivan Toni (10)

Die meisten Linkstore in dieser Saison? Erling Haaland (15)

Insgesamt haben in dieser Saison in der Premier League nur 13 Spieler Tore mit beiden Füßen und dem Kopf erzielt.

Verteidiger mit den meisten Schüssen in dieser Saison in PL? Fabian Schar (27)

Verteidiger mit den meisten Ballkontakten im Opp. Box in dieser Saison in PL? João Cancelo (50)

Stürmer mit den meisten Zweikämpfen in PL in dieser Saison? Jolinton (46)

Oder, wenn Sie ihn jetzt eher als Mittelfeldspieler sehen …

Jordan Ayew (42)

Die meisten zurückgelegten Distanzen pro Spiel in PL in dieser Saison? James Ward-Prowse (11,6 km)