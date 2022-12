Statistik: Pandemie-Effekt verschwindet: Zahl der Verkehrstoten steigt

Auf einer Landstraße im Landkreis Hildesheim steht ein Kreuz, das an ein Opfer eines Verkehrsunfalls erinnert. Foto

Der Pandemieeffekt ist vorbei, die Zahl der Unfalltoten steigt wieder deutlich an. Trotz der gestiegenen Zahl an Toten und Verletzten im Straßenverkehr gibt es auch positive Nachrichten.

Das Statistische Bundesamt rechnet für das Jahr 2022 mit einem deutlichen Anstieg der Verkehrstoten in Deutschland. Auf Basis der Zahlen für den Zeitraum Januar bis September rechnet die Behörde für das Gesamtjahr mit einem Anstieg um mehr als 220 Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr. Das wären etwa 2790 Menschen, die im Straßenverkehr starben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das wäre eine Steigerung von rund 9 Prozent.

Allerdings wurden in den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit 2719 bzw. 2562 Getöteten im Straßenverkehr neue Tiefststände seit Beginn der Statistik im Jahr 1950 erreicht. Das lag nicht zuletzt daran, dass laut Kraftfahrt-Bundesamt deutlich auf deutschen Straßen wurden in diesen zwei Jahren weniger Kilometer zurückgelegt als vor der Pandemie.

Auch die Zahl der Verletzten wird nach Schätzungen von Statistikern im Gesamtjahr 2022 um rund 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Das wäre ein Anstieg um etwa 30.000 Personen auf etwa 353.000 verletzte Unfallopfer.

Auch die Zahl der Unfälle stieg

Auch die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle dürfte mit mehr als 2,4 Millionen höher ausfallen als im Vorjahr: Das wären rund 4 Prozent, wie es hieß. Schätzungen zufolge soll es auch bei Unfällen mit Sachschaden zu einem Anstieg von rund zwei Prozent kommen. Die Statistiker gehen in diesem Jahr von rund 2,1 Millionen Unfällen aus.

Doch trotz einer höheren Zahl an Toten und Verletzten gibt es positive Nachrichten. Die Behörde geht davon aus, dass die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten unter der des von der Corona-Pandemie nicht betroffenen Jahres 2019 bleiben wird. Damals registrierte die Polizei fast 2,7 Millionen Unfälle, darunter 300.000 mit Personenschaden, bei denen 3.046 Menschen ums Leben kamen.

Das Bundesamt wertet dies als Zeichen für den Erfolg der Bemühungen um mehr Verkehrssicherheit: 1972 starben in Deutschland bei weitaus geringeren Fahrkilometern fast 20.100 Menschen bei Verkehrsunfällen.

Es sei absehbar, dass die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen wieder steigen werde, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, der Deutschen Presse-Agentur. „Corona macht uns nicht zu besseren Menschen.“ Angesichts des deutlichen Rückgangs gegenüber 2019 sieht er mehrere Sondereffekte.

Weniger Verkehr – weniger Unfälle

Einerseits hätte das 9-Euro-Ticket in den Sommermonaten dafür sorgen können, dass nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer vermehrt auf Busse und Bahnen umsteigen – und weniger Verkehr bedeutet auch weniger Unfälle.

Andererseits dürften spätestens zur Jahresmitte die gestiegenen Benzinpreise vor allem auf den Autobahnen dazu beigetragen haben, dass viele Autofahrer den Fuß vom Gaspedal nahmen. Im Stadtverkehr sei das übrigens nicht klar, sagte Brockmann.

Der Unfallforscher verwies auch auf die Zunahme von Autos mit Assistenzsystemen, die in Zukunft weiter zunehmen könnten. „Diese Systeme beeinflussen auch Distanz und Geschwindigkeit.“ Ob der Trend zum Elektromotor auch die Zahl der Unfälle verringern wird, kann noch nicht gesagt werden. Hier reichen die Zahlen noch nicht aus – aber mit einem höheren Anteil an Elektromobilität ist das in Zukunft durchaus denkbar. Allerdings bleibt die Entwicklung beim Radsport abzuwarten, denn hier hat der Trend zum E-Bike tendenziell zu einer Zunahme schwerer Unfälle geführt.

„Die zwei Jahre Corona haben den Unfallzahlen vielleicht gut getan, aber leider ist der Straßenverkehr plötzlich nicht viel sicherer geworden“, kommentierte Kurt Bodewig, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsdienstes, die Zahlen. „Insbesondere die starke Zunahme des Radverkehrs und der Fahrradunfälle hat gezeigt, dass auf dem Weg zur Vision Zero noch viel zu tun ist. Und auch wenn die langfristige Entwicklung einen leicht positiven Trend zeigt, kam ein Mensch ums Leben alle drei Stunden dieses Jahr Straßenverkehr. Damit kann sich niemand zufrieden geben.“

dpa