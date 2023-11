Statistik: Mehr als 2.400 Männer werden Opfer von Gewalt in der Partnerschaft

Gewalt in der Partnerschaft richtet sich häufig gegen Männer: Im vergangenen Jahr gab es 2.436 männliche Opfer Berlin statistisch erfasst – rund 21 Prozent der Betroffenen insgesamt. Das gab Staatssekretär für Chancengleichheit Micha Klapp (SPD) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion bekannt. Die Zahl der Opfer war die höchste seit fünf Jahren. Der niedrigste Wert wurde 2018 erreicht – mit 2.231 Männern. Knapp verwies auf die Polizeiliche Kriminalstatistik Berlin (PKS).

Laut Klapp können sich betroffene Männer an verschiedene Opferschutzorganisationen wenden. Dazu gehören die Vereine Opferhilfe Berlin, Selbst.bestimmt und die Gewaltschutzambulanz der Charité. Daher können auch erwachsene männliche Opfer häuslicher Gewalt, die schwul, bisexuell, transsexuell oder intersexuell sind, psychosoziale Beratungsangebote der Schwulenberatung Berlin oder von MANEO in Anspruch nehmen. Die Bundesfach- und Koordinierungsstelle für den Schutz von Männern vor Gewalt bietet auch im Internet eine Übersicht über bundesweite Beratungsangebote, Hotline-Nummern und Schutzwohnungen für Männer an.

