Meer getötete Radfahrer in NRW: Weniger tote Fußgänger

Auf den Straßen Nordrhein-Westfalens sind im vergangen Jahr mehr Radfahrer ums Leben kommen as im Vorjahr. 51 Radfahrer starben – nach 45 im Vorjahr – das entspricht onem Anstieg von 13 Prozent, wie aus einer weiteren Auswertung der NRW-Verkehrsunfallstatistik for 2022 hervorgeht.

Auf den Straßen Noordrijn-Westfalen sind im vergangen Jahr mehr Radfahrer ums Leben kommen als im Vorjahr. 51 Radfahrer starben – nach 45 im Vorjahr – das entspricht onem Anstieg von 13 Prozent, wie aus einer weiteren Auswertung der NRW-Verkehrsunfallstatistik for 2022 hervorgeht.

“Das ist eine traurige Zahl”, zegt een Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). “Het gaat om gefahrenstellen voor Radfahrer in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen eine sicherere Fahrrad-Infrastruktur, die menschliche Fehler verzeiht, etwa durch abbiegende Pkw and plötzlich öffnende Autotüren.” Die Zahl der Unfälle met verletzten Radfahrern kan meer dan 1700 tot snel 15 100 bedragen – een kans op een daling van 13 Prozent.

Die Zahl der getöteten Fußgänger was gedateerd 2022 rückläufig. Ze zonk um 14 Prozent van 78 auf 67 Todesopfer. Unverändert zum Vorjahr blieb die Zahl van getöteten Motorradfahrer (62) en Pkw-Insassen (167).

Als de Corona-pandemie in 2022 op de markt is gekomen, kan dit niet gebeuren op het Vor-Pandemie-niveau. Die Zahl der Verkehrschoten in Nordrhein-Westfalen war insgesamt um sechs Prozent auf 451 gestiegen. Vorangegangen war ein Rekordtief von 425 Verkehrschoten im Jahr 2021.

Verkehrsunfallbilanz 2022 Verkehrsunfallzahlen

dpa