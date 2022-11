Start während der Feier des Lebens in Atlanta geehrt

Abheben’s Fans, Freunde und Familienmitglieder sind zusammengekommen, um sein Vermächtnis zu ehren.

Am 11. November, zehn Tage nach dem 28-Jährigen Migos Rapper starb bei einer tödlichen Schießerei in Houston, seine Lieben und Tausende von Fans versammelten sich in der State Farm Arena in Atlanta, um das Leben zu feiern. Takeoffs Onkel Quavo– der in der Nacht, die er verbrachte, an seiner Seite war—und seine Cousine Versatzseine Bandkollegen, sprachen beide bei der Zeremonie.

„Ich liebe dich, Hund“, sagte Offset laut CNN bei der Veranstaltung. „Ich liebe dich.“

Er sagte der Menge, dass er seit Takeoffs Tod weder schlafen noch essen konnte und dass er jedes Mal, wenn er einnickt, aufwacht und hofft, dass die Schießerei laut der Verkaufsstelle ein schrecklicher Traum war. Er sagte: „Ich wünschte, wir könnten wieder lachen.“

Er fügte hinzu, dass Migos die Zukunft der Musik verändert habe, und fügte hinzu: „Das hast du getan, Take.“

Die Gedenkveranstaltung umfasste einen Gospelchor, eine mit weißen Rosen bedeckte Bühne, Seidentänzer in der Luft, die Engelskostüme trugen, und ein Unendlichkeitssymbol mit dem charakteristischen Raketenemblem von Takeoff in der Mitte, berichtete die Verkaufsstelle. Justin Bieber, Chloé Bailey und Yolanda Adams alle durchgeführt, während Erpel hielt eine Laudatio.