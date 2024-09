Was passiert mit Leon Goretzka bei FC Bayern– Nach der Knieverletzung und dem zwischenzeitlichen Ausfall von Abwehrspieler Sacha Boey ist für den früheren Fußball-Nationalspieler zum Champions-League-Auftakt zumindest ein Platz im Kader frei.

„Wir mussten gegen Kiel einen Spieler zu Hause lassen. Nun fällt Sacha Boey aus, daher ist die Frage kein Thema“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bayern-Auftaktspiel am Abend (21 Uhr/DAZN) gegen Dinamo Zagreb. Beim 6:1-Sieg der Münchner in der Bundesliga gegen Holstein Kiel am Wochenende fehlte der 29-jährige Goretzka ebenso im 20-köpfigen Kader wie wenige Wochen zuvor beim DFB-Pokalsieg gegen den SSV Ulm.

Goretzka profitiert von Boeys Fehlen

Goretzka steckt bei Kompany derzeit in einem äußerst schwierigen Zustand, nachdem er im Sommertransferfenster als Verkaufskandidat nicht zu einem Wechsel überredet werden konnte. Sportdirektor Max Eberl machte ihm mehrfach klar, dass es angesichts der noch größeren Konkurrenz im defensiven Mittelfeld in puncto Spielzeit schlecht für ihn aussehen würde.

Die Mitspieler beobachten Goretzkas Situation sehr genau. „Grundsätzlich leiden auch wir Spieler darunter, da wir ihn sehr lange kennen und ihn als Mensch und auch als Spieler schätzen“, sagte Kapitän Thomas Müller vor dem Zagreb-Spiel. „Leon war schon immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz. Und deshalb wollen alle, dass er wieder mit uns auf dem Platz kickt und spielt.“

«Seine Zeit wird kommen»

Goretzka, der in München einen lukrativen Vertrag bis 2026 besitzt und seit Jahren Stammspieler und Leistungsträger ist, will Neuer keineswegs abschreiben: „Ich glaube an ihn. Er ist hochmotiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird.“ Gegen Zagreb wird er jedenfalls wieder einen Platz auf der Bank bekommen.

