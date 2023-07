Lübeck. Venedig – woran denken Sie? Zu einer traumhaft schönen Stadt in Italien, erbaut auf mehr als 100 kleinen Inseln in einer Lagune, durchzogen von unzähligen Wasserstraßen, die bis in die kleinsten Gassen führen, in denen sich so viele Geschichten abspielen. Man denkt an Gondeln und Grappa, an Kanäle und guten Wein – so weit, so Amore.

Doch die musikalische Reise nach Venedig, der sich der finnische Pianist und Komponist Iiro Rantala am Dienstagabend im Atlantic Grand Hotel Travemünde zur Eröffnung des Classical Beat Festivals widmete, ist noch einmal anders. Es gibt auch Kanäle, Gondeln und Grappa – aber nicht so, wie die rund 300 Zuschauer im ausverkauften Ballsaal bald herausfanden.

Auftakt des Classical Beat Festivals in Travemünde: Das Eröffnungskonzert mit Iiro Rantala im Ballsaal des Atlantic Grand Hotels war ausverkauft. © Quelle: Wolfgang Maxwitt

„Veneziana“ heißt das von ihm selbst komponierte Werk, mit dem Rantala Anfang des Jahres in der Berliner Philharmonie Premiere feierte und das er nun in Travemünde präsentierte – begleitet vom Classical Beat Chamber Ensemble mit zehn Studierenden der Musikhochschule unter der Leitung von Dirigent Bernd Ruf. Und allein diese Besetzung machte deutlich: Dieses Konzert war alles andere als gewöhnlich.

Das ist das Classical Beat Festival Klassische Musik neu und anders interpretiert, künstlerische Grenzen überschreitend: Das ist die Idee des jährlichen Classical Beat Festivals, das auch diesen Sommer wieder in Travemünde stattfindet – mit vielen Konzerten und Veranstaltungen während der Travemünder Woche. Und das nicht nur auf der einen Seite: Zum ersten Mal geht Festivalleiter Hans-Wilhelm Hagen mit seiner Veranstaltung unter dem diesjährigen Motto „Nordic Sounds“ und dem musikalischen Schwerpunkt auf skandinavische Künstler auf den Priwall, wo es vorab kostenlose Konzerte geben wird des Slow Down Hotels in einer Infinity-Kuppel zu erleben. Das Festival findet bereits zum siebten Mal statt und hat sich perfekt in das Kulturangebot im Norden integriert. Termine, Tickets und Informationen: classicbeat.de

Travemünde, das „Venedig Deutschlands“

Rantala – schon im schwarz-weißen Anzug ein Hingucker – begann seine Reise mit einer Begrüßung und herzlichen Worten zu seinem Debüt in Travemünde, das er kurz das „Venedig Deutschlands“ taufte, bevor die musikalische Reise ins echte Venedig begann. Er wolle Geschichten erzählen, „die genauso passiert wären“, verkündete der Finne ironisch. Aber man hätte zunächst nicht ahnen können, wie großartig er es komponiert hat.

Wer ist Iiro Rantala? Iiro Rantala ist ein in Helsinki geborener finnischer Komponist und Jazzpianist. Er erhielt Unterricht an den Musikschulen von Käpylä und Oulunkylä, studierte Jazzklavier in der Jazzabteilung der Sibelius-Akademie und klassisches Klavier an der Manhattan School of Music in New York. 1990 gründete er das Trio Töykeät („Raufbolde“), mit dem er 15 Jahre lang auf zahlreichen Jazzfestivals in Europa auftrat und acht Alben produzierte. Außerdem spielte er mit den Tango Kings, mit Rajaton und mit Pekka Kuusisto, komponierte symphonische Werke und trat 2008 mit einer neuen Formation mit Gitarrist Marzi Nyman und Beatboxer Felix Zenger auf: dem Iiro Rantala New Trio, das die Platte Elmo veröffentlichte. 2011 veröffentlichte er ein Soloalbum mit dem Titel „Lost Heroes“, das 2011 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und 2012 mit dem ECHO Jazz als Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Nach einem Soloalbum, auf dem er Lieder von John Lennon interpretierte, nahm er 2017 mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen das Album Mozart, Bernstein, Lennon auf, das mit dem „International Classical Music Award“ ausgezeichnet wurde. 2020 folgte das Album Iiro Rantala Playing Gershwin mit der Kammerphilharmonie. Seine Oper Sanatorio Express wurde am 27. September 2018 an der Finnischen Nationaloper uraufgeführt.

Die erste Geschichte handelte von einer schwedischen Familie auf dem Markusplatz in Venedig mitten im Sommer. Die Mutter euphorisch, der Vater genervt – dazwischen die beiden streitenden Kinder. Zusammen mit dem Orchester spielte Rantala die musikalische Interpretation dieses Augenblicks am Klavier, versank im ersten Stück in seinen Tasten und kam begleitet von Flöte, Violine, Klarinette, Oboe, Cello und einem hochkonzentrierten Bernd Ruf dem Publikum ganz nah den Stresspegel dieser Familie – in einer besonderen Mischung aus Jazz und Klassik, denn genau hier bewegt sich Rantala.

Spielte den ganzen Abend ohne Noten: der Pianist und Komponist Iiro Rantala aus Finnland. © Quelle: Wolfgang Maxwitt

Eigene Geschichten mit eigener Musik

Und das war erst der Anfang. In den nächsten zwei Stunden konnte das Publikum erleben, wie das schwule Paar „Romeo und Steve“ die Stadt in ihren Bann zog, wie Großmeister Claudio Monteverdi in Venedig daran verzweifelte, dass die Menschen in Italien den Walzer zunächst nicht mochten, so wie Antonio Vivaldi – der an ADHS litt – entdeckte hier seine „Vier Jahreszeiten“, wie der Komponist Jean Sibelius in der Stadt auf Trinktour ging und Wolfgang Amadeus Mozart während eines Geschäftstreffens ein Klavierkonzert komponierte. Auch Giacomo Casanova – Anwalt, Schriftsteller, Spieler und Frauenheld – durfte nicht fehlen, und sein Kumpel Lorenzo da Ponte – Dichter, Librettistkönig und Bordellbesitzer – durfte sowieso nicht fehlen. Ja, sie alle haben etwas mit Venedig zu tun und alle haben von Rantala ihre persönliche musikalische Widmung bekommen. Lieblich, lässig, wild. Melancholisch, euphorisch, verloren.

Der 53-jährige Musiker erlebte sein Leben am Klavier zwischen Moderation und Musik, im tollen Zusammenspiel mit Bernd Ruf und seinem Orchester.

Gemeinsam mit Dirigent Bernd Ruf (rechts) und seinem Orchester moderierte Iiro Rantala den Abend im Atlantic Grand Hotel. © Quelle: Shabnam Tafazoli

Am Ende gab es ein separates „Death in Venice“, zwei Zugaben, Standing Ovations, Jubel, Applaus und einen fröhlichen Iiro Rantala, der alles ohne Noten bis zur letzten Note spielte.

Die gestresste schwedische Familie dürfte übrigens für immer in der Lagunenstadt bleiben: Ein Gondelunfall. . . Naja, noch eine Geschichte aus Venedig.

