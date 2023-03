Voormalig Nottingham Forest-doelman Brice Samba hoopt dat een wonderlijke redding voor Lens hem zal helpen bij het Franse team.

De in Congo geboren 28-jarige is in sublieme vorm in de Ligue 1, waar hij deze zomer naartoe verhuisde.

AFP Samba blijft indruk maken in Frankrijk

amazone prime frankrijk Hij redde met een onwerkelijke redding een punt voor Lens

Samba had in Nottingham al een legendarische status verworven door de ploeg voor het eerst in 23 jaar te helpen terugkeren naar de Premier League, en heeft sindsdien zijn opmars voortgezet.

De schotstopper stal de krantenkoppen in Lens’ 1-1 gelijkspel tegen Lille toen hij een slecht schot van Edon Zhegrova laat afwees om een ​​punt te stelen.

Samba nam de Man of the Match-prijs in ontvangst, niet alleen voor die redding, maar ook voor een uitstekende 90 minuten ervoor, en hij zag er nogal onder de indruk uit toen hij uit zijn dak ging voor een interview na de wedstrijd met Arsenal-legende Thierry Henry.

Het Franse icoon kalmeerde echter snel zijn zenuwen door zijn ongelooflijke redding, reflexen en de kracht van zijn polsen te complimenteren.

Samba was er niet zo zeker van, maar toen lieten ze hem een ​​herhaling zien.

“Ah ja… Het is waar dat het niet slecht is!” zei hij lachend.

amazone prime frankrijk Iedereen lachte toen Samba zich realiseerde hoe goed de redding was

Henry grapte toen: “De bal, die ging naar Arras!” zeggend dat het schot zo krachtig was dat het in een nabijgelegen stad had kunnen eindigen.

Na wat meer discussie kwam het onderwerp op Didier Deschamps’ selectie van de Franse nationale ploeg over vijf dagen.

De laatste wedstrijd van Frankrijk was het verlies van de WK-finale van Argentinië, en in de nasleep trokken Hugo Lloris van Tottenham Hotspur en voormalig Crystal Palace-man Steve Mandanda beiden met pensioen.

amazone prime frankrijk Henry moest vragen stellen over het nationale team

amazone prime frankrijk En Samba gaf het juiste antwoord

Dat laat twee plaatsen voor het oprapen, waar Henry graag naar wilde vragen.

“Het Franse team?” vroeg hij aan het einde van het interview.

“Ah ja, ik hoop het! Het is een droom,’ antwoordde Samba, tot groot genoegen van de expert.

Als Samba wordt geselecteerd, zou dat een opmerkelijke stijging zijn, van het kampioenschap naar de WK-finalisten in minder dan een jaar.