Als Kommunikationssystem spielt Elon Musks Starlink-Satellitendienst eine Rolle bei der Verteidigung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Nun bestätigt der Tech-Milliardär, dass die Ukrainer ihn bei einem Angriff auf Sewastopol um Hilfe gebeten hätten – und er abgelehnt habe.

Der Tech-Milliardär Elon Musk sagt, er habe einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte in der Hafenstadt Sewastopol verhindert. Musk schrieb auf seiner Online-Plattform X (ehemals Twitter), dass er einen Antrag der ukrainischen Regierung abgelehnt habe, das Starlink-Satellitenkommunikationssystem seines Unternehmens SpaceX in der Region zu aktivieren. „Ihre offensichtliche Absicht bestand darin, den größten Teil der Flotte vor Anker zu versenken“, schrieb er. SpaceX wäre in einen großen Kriegsakt und eine Eskalation verwickelt gewesen, begründete Musk seine Entscheidung.

Musk gab diese Erklärung ab, nachdem die Washington Post einen Auszug aus der kommenden Biografie des Technologieunternehmers veröffentlicht hatte. Dort schrieb sein Biograf Walter Isaacson nach Gesprächen mit Musk, dass er im September 2022 die Starlink-Abdeckung rund um die Krim abschneiden ließ, damit mit Sprengstoff beladene ukrainische Unterwasserdrohnen ihr Ziel nicht erreichen könnten. Musk widersprach dieser Darstellung aus dem am Dienstag bei X veröffentlichten Buch.

„Die betreffenden Starlink-Regionen wurden nicht aktiviert. SpaceX hat nichts deaktiviert“, schrieb er. Die sechs ukrainischen Unterwasserdrohnen seien ohne die Starlink-Verbindung vom Kurs abgekommen, heißt es in dem Auszug der Washington Post. Sie liefen am Ufer auf Grund, ohne Schaden anzurichten. Musk befürchtete, dass Russland auf einen solchen Angriff mit Atomwaffen reagieren könnte.

Auch der Nachrichtensender CNN berichtete anhand der Biografie über den Vorfall. Musk ist Chef und Großaktionär des Raumfahrtunternehmens SpaceX, das das Starlink-System für Internetverbindungen aus dem Weltraum betreibt. Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar stellte SpaceX der Ukraine zahlreiche Starlink-Terminals zur Verfügung und verlangte keine Gebühren für deren Betrieb. Sie spielten eine Schlüsselrolle bei der Fähigkeit des Landes, seine Verteidigung zu koordinieren, während das russische Militär gezielte Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur startete.

Angriffswaffe oder entscheidendes Kommunikationsmittel?

Die Regierung in Kiew, Hilfsorganisationen und Zivilisten, vor allem aber die ukrainische Armee sind dringend auf die von SpaceX hergestellten Starlink-Geräte als wichtiges Kommunikationsmittel angewiesen. Der Dienst wird auch von den ukrainischen Streitkräften genutzt, um Drohnen zu steuern und Artilleriefeuer zu korrigieren.

Laut Vertrag sei Starlink nur für humanitäre Zwecke gedacht, sagte Gwynne Shotwell, Präsidentin des Herstellers SpaceX, im Februar. Die Versorgung des Netzwerks sei „nie dazu gedacht, als Waffe eingesetzt zu werden“, betonte Shotwell auf der 25. Konferenz zum kommerziellen Raumtransport der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) in Washington. Ukrainische Truppen haben sich in der Vergangenheit immer wieder über Ausfälle bei der Kommunikation über die Starlink-Satelliten von Elon Musk beschwert. Musk und SpaceX-Chef Gwynne Shotwell waren unzufrieden darüber, dass die Ukraine Starlink für offensive Kampfeinsätze nutzte, während das Unternehmen für die Kosten aufkam.

Mittlerweile gibt es einen Vertrag mit dem Pentagon, der Starlink-Kapazitäten bucht. Musk schlug im vergangenen Jahr auch einen Friedensplan für die Ukraine vor, der den Verzicht des Landes auf die von Russland 2014 illegal annektierte Krim vorsah. Außerdem sprach er sich für Referenden in den von russischen Truppen besetzten Gebieten in der Ostukraine aus. Als Ziel fordert die Ukraine die Rückgabe aller besetzten Gebiete. Musk behauptete in Gesprächen mit Pentagon-Beamten auch, er habe mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Isaacson hingegen teilte Musk mit, dass die Kommunikation über den russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten lief.