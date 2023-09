Nach Angaben der nationalen Erdbebenüberwachungsstation Geonet hatte das Beben eine Stärke von 6,0. Demnach geschah es in einer geringen Tiefe von nur etwa zehn Kilometern. Der US Earthquake Monitoring Service (USGS) bezifferte die Stärke auf 5,6. Die Erschütterungen ereigneten sich kurz nach 9 Uhr morgens und waren vor allem in der Stadt Geraldine auf der Südinsel, etwa 130 Kilometer südlich der Stadt Christchurch, zu spüren.

Im Jahr 2011 verursachte ein Erdbeben der Stärke 6,3 im selben Gebiet große Schäden. Damals starben in dem Inselstaat im Südpazifik 195 Menschen. Diesmal schien es glimpflicher auszugehen: „Wir haben bisher keine Schadensmeldungen erhalten“, schrieb der Katastrophenschutz auf X (ehemals Twitter). Es wurde auch keine Tsunami-Warnung ausgegeben.