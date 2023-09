Ein schweres Erdbeben erschütterte Marokko am Freitag, wobei Berichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben kamen, Gebäude in wichtigen Städten beschädigt wurden und die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Nach Angaben des US Geological Survey hatte das Beben eine vorläufige Stärke von 6,8, als es um 23:11 Uhr (22:11 GMT) auftrat.

Das Epizentrum des Erdbebens lag hoch im Atlasgebirge, etwa 70 Kilometer (43,5 Meilen) südlich von Marrakesch.

Schaden in Marrakesch

In den sozialen Medien kursierten Videos, die zeigten, wie Gebäude einstürzten und Touristen Restaurants evakuierten. Marrakesch war die dem Epizentrum am nächsten gelegene Großstadt, in der ein UNESCO-Weltkulturerbe und einige andere Gebäude beschädigt wurden.

Ein örtlicher Beamter sagte, Dutzende Menschen seien getötet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben des Beamten ereigneten sich die Todesfälle in schlecht zugänglichen Bergregionen.

Die Nachrichtenagentur AFP zitierte lokale Medienberichte, denen zufolge bei dem Beben mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen seien.

