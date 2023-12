Starkes Erdbeben, das eine Tsunami-Warnung auslöste, hinterlässt einen Toten und löste eine weit verbreitete Panik auf den Philippinen aus

MANILA, Philippinen (AP) – Ein starkes Erdbeben, das den Süden der Philippinen erschütterte, tötete mindestens einen Dorfbewohner und verletzte mehrere andere, als Tausende in Panik aus ihren Häusern flüchteten und Straßen in höher gelegene Gebiete verstopften, nachdem eine Tsunami-Warnung herausgegeben wurde, sagten Beamte am Sonntag.

Der US Geological Survey berichtete, dass das Beben am Samstagabend eine Stärke von 7,6 hatte und sich in einer Tiefe von 32 Kilometern (20 Meilen) ereignete. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum sagte, es erwarte, dass Tsunamiwellen den Süden der Philippinen und Teile Indonesiens, Palaus und Malaysias treffen würden, ließ seine Tsunami-Warnung jedoch später fallen.

In Japan erließen die Behörden am späten Samstag in verschiedenen Teilen der Präfektur Okinawa, darunter auch für das gesamte Küstengebiet, Evakuierungsbefehle, von denen Tausende Menschen betroffen waren.

Eine schwangere Frau starb, nachdem sie, ihr Mann und ihre Tochter von einer 15 Fuß (4,5 Meter) hohen Betonmauer getroffen wurden, die in ihrer Nachbarschaft einstürzte, als der Boden bebte, und sie dazu veranlasste, aus ihrem Haus in der Stadt Tagum in der Provinz Davao del Norte zu fliehen , sagte der Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt, Shieldon Isidoro, gegenüber The Associated Press.

Ihr Mann und ihre Tochter wurden verletzt. Zwei weitere Kinder und ihre Eltern sprangen panisch aus einem Fenster im zweiten Stock, als ihr Haus schwankte, seien aber unverletzt geblieben, als sie auf einem Rasengrundstück landeten, sagte Isidoro, der in seinem Haus war, als der Boden zu beben begann.

„Anfangs war das Schwanken schwach. Dann wurde es schnell stärker und ich konnte kaum noch stehen. „Meine Parfümflaschen fielen vom Tisch, Bilder an meiner Wand schwangen und ich hörte draußen Leute schreien: ‚Raus, raus, Erdbeben, Erdbeben!‘“, sagte Isidoro.

Während er befürchtete, dass das Dach seines Hauses über ihm einstürzen würde, sagte Isidoro, er sei eher besorgt, dass es in Tagum, einer Stadt mit etwa 300.000 Einwohnern, viele Opfer geben könnte, wo er regelmäßige Erdbebenübungen geleitet hatte, die seiner Meinung nach dazu beitrugen, weitere Todesfälle zu verhindern Verletzungen.

Hunderte Patienten wurden aus einem Tagum-Krankenhaus evakuiert, aber später zurückgebracht, nachdem eine Inspektion keine größeren Schäden am Gebäude ergeben hatte, sagten Beamte.

Tausende Einwohner blieben in vielen Städten aufgrund der Erdbeben- und Tsunami-Angst stundenlang außerhalb ihrer Häuser, darunter auch in einigen, die von einem nächtlichen Regenguss überschwemmt wurden, sagten Beamte.

Verteidigungsminister Gilberto Teodoro Jr. sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Behörden die Auswirkungen des Bebens abschätzen, erste Berichte deuteten jedoch darauf hin, dass es bis auf zwei beschädigte Brücken und Stromausfälle keine größeren Schäden gegeben habe. Ein Todesfall und einige Verletzte seien gemeldet worden, sagte er.

Teresito Bacolcol, der Leiter des philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie, sagte der AP kurz nach dem Erdbeben, dass seine Behörde den Bewohnern entlang der Küste der Provinzen Surigao del Sur und Davao Oriental, die sich in der Nähe des Epizentrums des Unterwasserbebens befanden, geraten habe, dies zu tun Evakuieren Sie sofort auf höher gelegenes Gelände oder ziehen Sie weiter ins Landesinnere.

Bilder, die auf dem Facebook-Konto der Stadt Hinatuan in der Provinz Surigao del Sur veröffentlicht wurden, zeigen Bewohner, die über Nacht zu Fuß oder in Autos, Lastwagen, Motorrädern und Dreiradtaxis in höher gelegene Gebiete fliehen.

Viele Dorfbewohner, die in Evakuierungszentren geflohen waren, kehrten am Sonntag in ihre Häuser zurück, sagten Beamte.

Nach Inspektionen sagten Beamte der Zivilluftfahrt, dass es an mehreren Flughäfen im Süden keine größeren Schäden gegeben habe und es keine Störungen im Flugbetrieb gegeben habe.

Die Philippinen, eines der am stärksten katastrophengefährdeten Länder der Welt, werden aufgrund ihrer Lage am pazifischen „Ring of Fire“, einem Bogen seismischer Verwerfungen rund um den Ozean, häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Darüber hinaus wird der Archipel jedes Jahr von etwa 20 Taifunen und Stürmen heimgesucht.

___

Die Associated Press-Journalistin Mari Yamaguchi hat zu diesem Bericht beigetragen.

Jim Gomez, The Associated Press