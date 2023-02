Starkes Beben erschüttert die Türkei und Syrien, tötet mehr als 1.900

Rettungskräfte und Einwohner in mehreren Städten suchten nach Überlebenden und arbeiteten sich durch ein Gewirr aus Metall und Beton. Ein Krankenhaus in der Türkei stürzte ein und Patienten, darunter Neugeborene, wurden aus Einrichtungen in Syrien evakuiert.

In der türkischen Stadt Adana sagte ein Bewohner, drei Gebäude in der Nähe seines Hauses seien eingestürzt. „Ich habe keine Kraft mehr“, rufe ein Überlebender unter den Trümmern, als Rettungskräfte versuchten, ihn zu erreichen, sagte der dort ansässige Journalistikstudent Muhammet Fatih Yavuz.

„Weil die Trümmerbeseitigung in vielen Gebäuden im Erdbebengebiet andauert, wissen wir nicht, wie hoch die Zahl der Toten und Verletzten steigen wird“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. „Hoffentlich werden wir diese katastrophalen Tage in Einheit und Solidarität als Land und Nation hinter uns lassen.“

Das Beben, das sich auf die südöstliche türkische Provinz Kahramanmaras konzentrierte, war bis nach Kairo zu spüren. Es ließ Einwohner von Damaskus auf die Straße stürmen und rüttelte Menschen in ihren Betten in Beirut wach.

Es traf eine Region, die auf beiden Seiten der Grenze von mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg in Syrien geprägt wurde. Auf der syrischen Seite ist der betroffene Streifen zwischen von der Regierung gehaltenem Territorium und der letzten von der Opposition gehaltenen Enklave des Landes aufgeteilt, die von von Russland unterstützten Regierungstruppen umgeben ist. Die Türkei beherbergt unterdessen Millionen von Flüchtlingen aus diesem Konflikt.

Die von der Opposition gehaltenen Regionen in Syrien sind voll von etwa 4 Millionen Menschen, die durch die Kämpfe aus anderen Teilen des Landes vertrieben wurden. Viele von ihnen leben in Gebäuden, die bereits von vergangenen Bombardierungen zerstört wurden. Hunderte Familien blieben in Trümmern eingeschlossen, teilte die oppositionelle Nothilfeorganisation White Helmets in einer Erklärung mit.

Angespannte Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser waren schnell mit Verletzten gefüllt, sagten Rettungskräfte. Andere mussten geleert werden, darunter eine Entbindungsklinik, so die medizinische Organisation SAMW.

Die Region liegt auf großen Verwerfungslinien und wird häufig von Erdbeben erschüttert. Bei einem ähnlich starken Erdbeben im Nordwesten der Türkei im Jahr 1999 kamen etwa 18.000 Menschen ums Leben.

Der US Geological Survey hat das Beben am Montag mit 7,8 gemessen. Stunden später schlug eine Explosion der Stärke 7,5 mehr als 100 Kilometer entfernt ein. Ein Beamter der türkischen Katastrophenschutzbehörde sagte, es sei ein neues Erdbeben, kein Nachbeben, obwohl seine Auswirkungen nicht sofort klar seien. Hunderte von Nachbeben wurden nach den beiden Beben erwartet, sagte Orhan Tatar gegenüber Reportern.

Tausende von Gebäuden wurden Berichten zufolge in einem weiten Gebiet eingestürzt, das sich von den syrischen Städten Aleppo und Hama bis zum türkischen Diyarbakir erstreckt, mehr als 330 Kilometer (200 Meilen) nordöstlich. In der Mittelmeerküstenstadt Iskenderun sei ein Krankenhaus eingestürzt, Opfer seien jedoch nicht sofort bekannt, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay.

Fernsehsender in der Türkei strahlten in vier oder fünf aufgeteilte Bildschirme aus, die Live-Berichterstattung von Rettungsmaßnahmen in den am stärksten betroffenen Provinzen zeigten. In der Stadt Kahramanmaras zogen Retter zwei Kinder lebend aus den Trümmern, eines lag auf einer Trage auf dem verschneiten Boden.

Hilfsangebote – von Such- und Rettungsteams bis hin zu medizinischer Versorgung und Geld – gingen aus Dutzenden von Ländern sowie der Europäischen Union und der NATO ein.

Die auf Fotos der betroffenen Gebiete ersichtlichen Schäden sind in der Regel mit einem erheblichen Verlust an Menschenleben verbunden – während bitterkalte Temperaturen und die Schwierigkeit, in vom Bürgerkrieg heimgesuchten Gebieten zu arbeiten, die Rettungsbemühungen nur erschweren, sagte Dr. Steven Godby, Experte für Natur Gefahren an der Nottingham Trent University.

In der Türkei verursachten Menschen, die versuchten, die vom Erdbeben heimgesuchten Regionen zu verlassen, Staus und behinderten die Bemühungen der Notfallteams, die betroffenen Gebiete zu erreichen. Die Behörden forderten die Anwohner auf, nicht auf die Straße zu gehen. Moscheen in der gesamten Region wurden geöffnet, um Menschen, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht in ihre beschädigten Häuser zurückkehren konnten, Unterschlupf zu bieten.

In Diyarbakir bildeten Hunderte von Rettungskräften und Zivilisten Reihen über einem Trümmerberg und reichten zerbrochene Betonteile, Haushaltsgegenstände und andere Trümmer hinunter, während sie nach eingeschlossenen Überlebenden suchten, während Bagger durch die Trümmer darunter gruben.

Im Nordwesten Syriens fügte das Beben der von der Opposition gehaltenen Enklave rund um die Provinz Idlib, die seit Jahren mit häufigen russischen und staatlichen Luftangriffen belagert wird, neue Probleme hinzu. Das Gebiet hängt von einem Hilfsstrom aus der nahe gelegenen Türkei ab, von Nahrungsmitteln bis hin zu medizinischer Versorgung.

Der syrische Zivilschutz der Opposition bezeichnete die Lage dort als „katastrophal“.

In einem Krankenhaus in Darkush in Idlib sagte Osama Abdelhamid, die meisten seiner Nachbarn seien gestorben. Er sagte, ihr gemeinsames vierstöckiges Gebäude sei zusammengebrochen, als er, seine Frau und drei Kinder zum Ausgang rannten. Eine Holztür fiel auf sie und diente als Schutzschild.

„Gott hat mir ein neues Leben geschenkt“, sagte er.

In der kleinen syrischen Rebellenstadt Azmarin in den Bergen an der türkischen Grenze wurden die Leichen mehrerer toter Kinder, eingewickelt in Decken, in ein Krankenhaus gebracht.

Die Generaldirektion für Altertümer und Museen in Syrien sagte, das Erdbeben habe einige Schäden an der von den Kreuzfahrern erbauten Marqab oder Wachturmburg auf einem Hügel mit Blick auf das Mittelmeer verursacht. Ein Teil eines Turms und Teile einiger Mauern stürzten ein.

In der Türkei beschädigte das Beben unterdessen eine historische Burg auf einem Hügel im Zentrum der Provinzhauptstadt Gaziantep, etwa 33 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Teile der Festungsmauern und Wachtürme wurden eingeebnet und andere Teile schwer beschädigt, wie Bilder aus der Stadt zeigten.

Die USGS sagte, das Beben sei 18 Kilometer tief gewesen.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes wurden in zehn türkischen Provinzen mehr als 1.100 Menschen getötet und rund 7.600 verletzt. Die Zahl der Todesopfer in den von der Regierung gehaltenen Gebieten Syriens stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf über 430 Menschen, mit etwa 1.280 Verletzten. Im von Rebellen gehaltenen Nordwesten des Landes sagten Gruppen, die dort operieren, die Zahl der Todesopfer bei mindestens 380, mit vielen Hundert Verletzten.

Huseyin Yayman, ein Abgeordneter aus der türkischen Provinz Hatay, sagte, dass mehrere seiner Familienmitglieder unter den Trümmern ihrer eingestürzten Häuser feststeckten.

„Es gibt so viele andere Menschen, die auch eingeschlossen sind“, sagte er dem HaberTurk-Fernsehen am Telefon. „Es gibt so viele Gebäude, die beschädigt wurden. Menschen sind auf den Straßen. Es regnet, es ist Winter.“