Starker Schneefall, starke Winde für den größten Teil des Okanagan vorhergesagt

Umwelt Kanada fordert für den größten Teil des Okanagan später am Abend (26. November) eine Zeit mit starkem Schneefall und starken Winden.

Eine spezielle Wettermitteilung, die am Samstagmorgen herausgegeben wurde, besagt, dass Teile des Landesinneren von B.C. voraussichtlich über Nacht fünf bis zehn Zentimeter Schnee sehen werden, mit erwarteten Windgeschwindigkeiten von 30 km/h und Böen bis 50 km/h.

Als betroffene Gebiete nennt die Bundesbehörde Vernon, Kelowna und Penticton.

„Eine intensive pazifische Kaltfront wird heute und heute Abend von Nord nach Süd über das Landesinnere fegen“, heißt es in der Erklärung. „Ein Band aus starkem Schnee und starken Nordwestwinden, die mit der Front verbunden sind, wird für etwa 2 oder 3 Stunden zu schlechter Sicht führen. In vielen Gebieten werden 5 cm Schnee fallen, während in höheren Lagen bis zu 10 cm fallen können.“

Für Vernon, Kelowna und Penticton wird am Sonntag eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit von Schneeregen prognostiziert, nachdem am Samstag Regenperioden vorhergesagt wurden.

In Penticton fügt Environment Canada jedoch hinzu, dass Aufregungen „schwer“ sein könnten.

Die Temperaturen in allen drei Städten werden voraussichtlich bis Montagmorgen (28. November) über Null bleiben. Die Prognose für die nächste Woche sieht Temperaturen zwischen -2 und -6 °C vor.

Auf den Straßen bleibt der Okanagan Connector von Merritt nach Kelowna auf Wintersturmwache, nachdem am frühen Freitag eine besondere Warnung ausgegeben wurde.

Während heute Nacht gefährliche Winterbedingungen erwartet werden, sagt Environment Canada, dass der Schnee auf dem Connector am frühen Sonntag enden wird, wenn das Frontalsystem die Provinz verlässt.

Die Fahrer werden gebeten, in Betracht zu ziehen, nicht unbedingt erforderliche Reisen zu verschieben, bis sich die Bedingungen verbessern.

„Die Sicht wird bei starkem Schneefall und Schneetreiben zeitweise plötzlich auf nahezu Null reduziert.“

