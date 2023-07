Lübeck. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, dann ging es los: Am Montagabend (24. Juli) gab es in Lübeck und Umgebung einen kurzen, aber heftigen Sturm. Straßen wurden überschwemmt, Keller voll und Bäume stürzten – die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auch für die Einsatzkräfte in den Kreisen Stormarn und Segeberg gab es einiges zu tun.

Starker Regen in Lübeck: 85 Feuerwehreinsätze

In der Hansestadt Lübeck wurde die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle am Montagabend zwischen 18:30 und 21:05 Uhr zu insgesamt 85 Einsätzen gerufen. Alle vier Wachen der Berufsfeuerwehr und zehn Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Oftmals ging es um volle Keller. In einem Fall wurde vermutet, dass auch Heizöl in den Keller gelaufen sei – bestätigt wurde die Vermutung jedoch nicht. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Straße in Lübeck weggeschwemmt: Der Sterntalerweg ist auch am Dienstag noch komplett gesperrt. © Quelle: Holger Kröger

Der Sterntalerweg in Moisling musste am Montagabend wegen Wegspülung gesperrt werden. Auch am Dienstag konnte die Vollsperrung nicht aufgehoben werden. Nach Angaben der Leitstelle kam es am Dienstagmorgen noch zu vereinzelten Einsätzen im Stadtgebiet, weil Hausmeister überflutete Keller meldeten. „Manche Menschen haben heute noch viel zu tun, aber die Arbeit der Feuerwehr ist nun beendet“, sagt ein Mitarbeiter der Leitstelle.

Der Sterntalerweg in Moisling war am Montagabend gesperrt, auch am Dienstag wurde die Straße noch nicht wieder für Fahrzeuge freigegeben. © Quelle: Holger Kröger

114 Einsätze für die Feuerwehr im Kreis Stormarn

Im Kreis Stormarn war die Feuerwehr wegen des plötzlichen Unwetters besonders beschäftigt. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle Süd (IRLS) kam es aufgrund des Unwetters zu insgesamt 114 Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, die meisten davon gegen 19 Uhr

Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um unter Wasser stehende Straßen oder umgestürzte Bäume. In Tangstedt stürzte ein Baum auf ein Auto, in dem sich eine Person befand – die aber glücklicherweise unverletzt blieb. Im Kreis Stormarn gab es durch den Sturm keine Verletzten.

Baum stürzt auf Gleise zwischen Lübeck und Reinfeld

„Auf der Strecke zwischen Lübeck und Reinfeld (Holst) kommt es derzeit aufgrund einer Streckenstörung zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen. Informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Reiseverbindungen“, twitterte DB Regio Schleswig-Holstein am Dienstagmorgen. Grund ist laut DB Regio ein umgestürzter Baum auf den Gleisen.

Kurz vor 9 Uhr gab DB Regio Schleswig-Holstein via Twitter bekannt, dass die Streckenstörung behoben sei und die Züge wieder auf der regulären Strecke verkehren.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr in Norderstedt

Auch der Kreis Segeberg blieb von dem schweren Unwetter nicht verschont. Zwischen 17:35 und 23:30 Uhr gab es in Norderstedt nach Angaben der Feuerwehr insgesamt 70 Einsätze. „Davon waren 67 Einsätze direkt auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen, 51 Einsätze standen im Zusammenhang mit nicht abfließendem oder in Gebäude eingedrungenem Wasser und weitere 16 Einsätze standen im Zusammenhang mit Bäumen, Ästen oder anderen Gegenständen, die bereits umgestürzt waren oder noch abzusturzen drohten“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

In verschiedenen Fällen mussten die Einsatzkräfte dann auf Tauchpumpen oder Motorkettensägen zurückgreifen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde im Zusammenhang mit den wetterbedingten Einsätzen niemand verletzt.

Kaum Einsätze in den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg

Die Kreise Ostholstein und das Herzogtum Lauenburg blieben vom Sturm weitgehend verschont. Laut IRLS gab es am Montag (24. Juli) lediglich sechs Feuerwehreinsätze im Kreis Ostholstein und zwei im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Sporthalle Rensefeld in Stockelsdorf erneut unter Wasser

Auch die große Sporthalle in Stockelsdorf war vom starken Regen betroffen. Gegen 19 Uhr mussten Feuerwehr, Bauhofmitarbeiter und Gemeindemitarbeiter ausrücken, da Wasser in der Halle stand. Besonders bitter: Erst 2021 füllte sich die Halle nach starkem Regen und wurde anschließend aufwendig saniert.

„Diesmal ist weniger Wasser eingelaufen als beim letzten Mal“, sagt Oberbürgermeisterin Julia Samtleben (SPD). „Aber das Schlimme ist, dass das Wasser über die Seiteneingänge eingelaufen ist, was die Versicherung bisher für unproblematisch gehalten hatte.“ Die nächsten Tage werden sich zeigen müssen, wie es weitergeht, Bautrockner sind derzeit installiert. „Ich hoffe, dass wir den Boden nicht erneuern müssen“, sagt Samtleben.

