Bevor der Abend Fahrt aufnahm, en WDR-programmadirecteur Jörg Schönenborn, de afzender in die jaren de Fernsehpreis-Vorsitz innehat, serieus Worte. Daar spraken we de afgelopen weken voor de camera over de geschiedenis van de Landtagswahlen in Saksen, Thüringen en Brandenburg over het hoger onderwijs van de AfD, vooral onder jonge Wählerinnen en Wählern.





„Unsere Demokratie steht voor harten Prüfungen“, zei Schönenborn en erklärte dann, wieso een Thema die sterft als gevolg van de Fernsehbrache gehoord. „We hebben het voorrecht dit voorrecht te hebben, dat we directe toegang hebben gekregen tot de levens van de mensen. We hebben ons leven een speciale dag gegeven.“ Het is belangrijk om te onthouden dat de Verantwortung der Branche hiervoor verantwoordelijk is. „Met het voorrecht van onze kennis en wijsheid in ons gedeelde leven“

Het is zo serieus dat het gratis is en niet een heel stressvolle tijd, maar het is een genoegen om daar te zijn – die aanwezig zijn in het verleden – in het traditionele tv-gala in de Keulse Flora stattfand alle speciale dingen over al je gedachten, die achter de Kulissen en het mooie weer voor die dag Gelingen von Produktionen aller Genres orgen. De eerste Prijs van het Jaar, ontvangen voor het beste boek in de Unterhaltung, na Raphael Selter, Schlecky Silberstein, Henriette Johnson en Jan Krebs voor de ZDFneo-Comedy „Browser Ballett“ entgegen. Damit was toen auch de Ton für Abend setzt, schließlich sollten noch vier verdere Auszeichnungen na Mainz gehen. Etwa en Anna Kühlein, die voor de ZDFneo-Horrorserie „Was Payed“ de Prijs voor de beste Muziek ontvingen, waren onder anderen Luise Schröder en Julian Vogel, die voor hun camerawerk in de Informations-Kategorie werden onderscheiden.

Een spannende ervaring met uw kijkervaring op Netflix: Geniet van de streamingdienst met de „Nacht der Kreativen“ zunächst leer ausging, erhielt die btf-Production „Pauline“ einen Preis für die beste Ausstattung in der Fiktion, genauer gesagt Pauline Lea Fumy- Schleef und Uta Materne. Houd er rekening mee dat dit de eerste stap is in de serie, zodat de serie voor Netflix-productie succesvol zal zijn, en de streamingdienst u een paar dagen de tijd geeft om uw reis te beginnen – tijdens uw Disney+ vrije tijd, zullen we u ook de ondersteuning kunnen bieden die u nodig hebt in deze periode.



Pauline Lea Fumy-Schleef en Uta Materne



Zie ook de eerste prijs van de streamer: De presentatie van het beste boek in de film met de naam Annette Hess voor het volgende drama „Deutsches Haus“. Noch bevor feststand, als je de prijs wint, zul je dit in één cursus bereiken. Interview met Esther Sedlaczek, moderator van de avond, voor de lach. Op basis van de Frage, als de val griezelig is, zullen zowel de controle als de controle in aanmerking worden genomen, antwoord Hess: „De val is griezelig. Daarom is de controle auch nicht mehr ab!“ Dan zul je het eindresultaat kunnen zien zonder je zorgen te hoeven maken over je toekomstige schok, omdat je de eerste film zult kunnen zien na het lezen van het boek – en in dit geval zul je er nog steeds mee kunnen werken.

Het gehele grote aantal „Der Zweiflers“, met het hoogste aantal genomineerden voor de serieproductie van het jaar, was niet succesvol of niet – en we zullen altijd prijzen kunnen verkrijgen van drie mogelijke prijzen voor de ARD-serie, met de prijs voor de beste camera van Phillip Kaminiak. Beide „Nacht der Kreativen“ moeten de productie van Turbokultur hebben, maar Mal der Konkurrenz vom ZDF den Vortritt lassen: Ook Martin Menzel, die werd uitgenodigd voor de tv-serie voor de montage van het Doku-Drama „I’m! Margot Friedländer“ is welkom, evenals de regisseurs Katja Benrath en Mia Maariel Meyer, die werden geïnformeerd over de ZDF neo-serie „Push“. Dat gezegd hebbende: Eén duidelijke Favoriten zal de eerste zijn na de eerste Ferndehpreis-Abend in der Fiktion noch nicht.





De RTL-groep was ook blij met een prijs, waaronder een bezoek aan de show – met de hulp van regisseur Mark Achterberg en het werk van de show „Let’s Dance“. Jubel in Unterföhring war hingegen gar nicht zu erwarten, weil kein Format von ProSiebenSat.1 in einer der Werkskategorien nominiert war. Hier zullen we meer dan blij zijn om het tweerichtingsevenement bij te wonen, terwijl we de Duitse tv-show tijdens de tweede ronde bijwonen – met het grote tv-gala in Köln-Ossendorf.

Alle winnaars en winnaars van de „Nacht der Kreativen“

Fictie

Beste Regisseur Fictie

Katja Benrath, Mia Maariel Meyer voor Push (ZDFneo/Bantry Bay)

Marvin Kren, Cüneyt Kaya für Crooks (Netflix/Wiedemann & Berg TV)

Anja Marquardt, Clara Zoë My-Linh von Arnim für Die Zweiflers (ARD/hr/Degeto/Turbokultur)

Beste fictieboek

Luisa Hardenberg voor Push (ZDFneo/Bantry Bay)

Annette Hess voor Deutsches Haus (Disney+/Gaumont)

Marc O. Seng voor Blindspot (ZDF/Netwerkfilm)

Beste camerafictie

Christian Alvart, Christian Huck voor Oderbruch (ARD/Degeto/Syrreal Entertainment/CBS)

Henner Besuch für Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runen-Mörder (RTL+/Wüste Medien)

Phillip Kaminiak für Die Zweiflers (ARD/hr/Degeto/Turbokultur)

Beste fictiebewerking

Vincent Assmann, Aurora Franco Vögeli für Die Zweiflers (ARD/hr/Degeto/Turbokultur)

Linda Bosch für Was wir furchten (ZDFneo/Beierse fictie)

Martin Menzel want ik ben! Margot Friedländer (ZDF/UFA-documentaire)

Beste muziekfictie

Dascha Dauenhauer voor Deutsches Haus (Disney+/Gaumont)

Anna Kühlein für Was wir furchten (ZDFneo/Beierse fictie)

Liam Mour voor Boom Boom Bruno (Warner/Odeon Fictie)

Beste expositiefictie

Lea Fumy-Schleef, Uta Materne (productieontwerp) voor Pauline (Disney+/btf – bildundtonfabrik)

Ralf Schreck (Szenenbild), Mirjam Muschel (Kostüm) voor Goede Vriendschap – Der Aufstieg des FC Bayern (RTL+/UFA Fiction)

Anette Schröder (kostuum) voor Legend of Wacken (RTL+/Florida Film)

Informatie

Beste camera-informatie/documentatie

Luise Schröder, Julian Vogel für Einzeltäter (ZDF/Das Kleine Fernsehspiel/CORSO Film)

Peter Thompson, Anton Elchaninov, Florian Ledoux voor Terra

Nikolai von Graevenitz, Antonia Lange für Wachtendonk (RTL+/The Thursday Company)

Beste montage-informatie/documentatie

Janine Dauterich, Chris Wright voor Der Fall Jens Söring: Tödliche Leidenschaft

(Netflix/Fruitmarkt)

(Netflix/Fruitmarkt) Kim Frank für ECHT – Unsere Jugend (ARD / SWR / ARD Kultur / MDR / NDR / rbb / BR / Radio Bremen / Kim Frank Produktion)

Annette Muff voor Capital B – Wem gehört Berlijn? (arte/rbb/WDR/Port-au-Prince/Fruitmarkt)

Onderhoud

Beste Regisseur Ondersteuning

Andrea Achterberg voor Frag doch die Maus (ARD/WDR/Ansager & Schnipselmann)

Mark Achterberg voor Let’s Dance (RTL/Seapoint/BBC Studios)

J. Patrick Arbeider voor Lass dich überwachen! (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)

Beste boekinhoud

Raphael Selter, Schlecky Silberstein, Henriette Johnson en Jan Krebs voor Browser Ballett: Brüste des Terrors (4), Mijn beste vrienden met liefde AfD (5), Der KI-Kollege (6) (ZDFneo/Steinberger Silberstein)

Torsten Sträter für Sträter (ARD/WDR/Prime Productions)

Dietrich Krauß, Max Uthoff, Claus von Wagner für Die Anstalt – Nahost-Konflikt, Moral und der Weihnachtsmann (ZDF/redspider-netwerken)

Geachte Ausstattung Unterhaltung

Bode Brodmüller (decorontwerp), Adriano Ciarrettino (vereist) voor The Teddy Teclebrhan Show (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)

Michael König (setontwerp) voor Lass dich überwachen! (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)

Florian Wieder, Per Arne Janssen (setontwerp), Paola von Griesheim (requisite) voor Let’s Dance (RTL/Seapoint/BBC Studios)