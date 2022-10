Starker Dollar-Druck erholt die US-Fertigung

Der stärkere US-Dollar droht eine Erholung der amerikanischen Fertigung zu untergraben und ausländischen Produzenten einen Vorteil beim Verkauf in die USA zu verschaffen, sagten Führungskräfte und Ökonomen.

Der steigende Wert des US-Dollars gegenüber dem Euro, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und anderen Währungen macht den Import von im Ausland hergestellten Waren billiger, während der Export von in den USA hergestellten Waren für ausländische Käufer teurer wird. Für US-Hersteller, die Fabriken in Übersee betreiben, sind ihre Verkäufe in Fremdwährungen aufgrund der ungünstigen Wechselkurse, die durch den stärkeren Dollar verursacht werden, jetzt weniger in Dollar wert.