Degenen die bereid zijn hun reis voort te zetten, hebben het verkeer in München naar een veilige plek gebracht. „Kein Flugverkehr bis 12 Uhr“, teilt der Flughafen Munchen op de website van de seiner mit. Passagiers wordt geadviseerd zich op de luchthaven te informeren over hun vluchtstatus.

2.000 gestrande Fluggäste – geen Weihnachtsmarkt op Forum

Let op: wij informeren u graag over 320 annuleringen. Geplant sinds inheemse runderen 760 Flüge. De weddenschap begint om 22.35 uur.

In de terminals waren er ’s nachts 2.000 gestrande Fluggäste. Die mensen worden opgevangen met drankjes, hapjes, kusjes en kusjes. Auch de Feuerwehr is bij de Versorgung der Menschen geholfen.

Ook tijdens de wintervakantie blijft de winterdienst bereikbaar, voor de start- en landspoorwegen. Over de gedachte aan vrij verkeer tussen de terminals is altijd gesproken. In de tussentijd vind je de Kerst- en Wintermarkt in Forum statt, hier is hij.

Bereits am Freitag gab es Verzögerungen

Bij Bereits Freitagabend werden 160 van de 831 aangeplante Starts en Landungs ​​geannuleerd. Met de sneeuw in de open lucht is dat niet het geval, ook niet met de natte omstandigheden en ander vliegverkeer, met een speaker met BR-Anfrage uitleg. De sneeuwval is ook onderhevig aan lage temperaturen.

Neben Flugabsagen kwam ook met verdere informatie, zodat de nieuwe spoorwegen nodig zouden zijn of de machines nodig zouden zijn. De Enteisung der Flugzeuge zal met de „Eisbären“-vorgenommen worden uitgevoerd. De speciale voertuigen kwamen dus te vervallen en werden voorzien van een brandstofvoorraad voor de brandstof. Dit vereiste handling en techniek om de aerodynamische eigenschappen te verbeteren.

De start- en landspoorwegen, glooiende wegen en langlaufen worden geassocieerd met de winterdienst met sneeuwvlokken, wind, kruispunten, een helling en meer dan 200 rijladingen. Het is een Fläche die zo groot is als 780 Fußballfelder. Een start- en landspoorlijn kan eeuwig duren.

600 Mitarbeitende für Winterdienst

Verzekerd voor de Winter Service run 600 Mitarbeitende zur Verfügung – meer dan 500 Landwirte en Fuhrunternehmer in de omgeving, die zich in Bedarfsfall bevinden met eigen Fahrzeugen bij Flughafen Schnee-kamers en hun eigen speciale Schneedeponien abtransportieren.

