Fünf Jahre nach der Ankündigung ist Starfield heute Abend endlich sowohl für PC als auch für Xbox Series-Konsolen verfügbar. Das neue Ego-Weltraum-Rollenspiel von Bethesda Game Studios ist randvoll mit Dingen, die es zu tun gibt, sei es die Jagd auf Kopfgelder oder die Entwicklung eines eigenen Außenpostens auf einem verlassenen Planeten.

Starfield wurde ursprünglich 2018 veröffentlicht und ist eines der bisher größten Spiele von Bethesda und bereits ein Anwärter auf die Auszeichnung als Spiel des Jahres 2023. Das Spiel ist ab heute Abend auch im Xbox Game Pass verfügbar.

Hier erfahren Sie, was Sie über dieses epische Weltraumabenteuer wissen müssen.

Wann erscheint Starfield?

Der offizielle Starttermin von Starfield ist technisch gesehen der 6. September, aber das Spiel wird heute Abend in den USA erhältlich sein. Microsoft hat die Veröffentlichungszeit auf den 5. September um 20:00 Uhr ET (17:00 Uhr PT) festgelegt, was 1 Uhr BST in Großbritannien und 10 Uhr AEST in Australien am 6. September entspricht.

Diejenigen, die das vorbestellt haben Premium Edition oder Constellation Edition des Spiels durften das Spiel am Freitag dank eines Early-Access-Vorbestellerbonus spielen.

Wie viel kostet Starfield?

Die Starfield Standard Edition kostet 70 $. Der Premium Edition enthält das Constellation Skin Pack, Zugriff auf das Starfield Digital Artbook, den Original-Soundtrack und die Story-Erweiterung „Shattered Space“, die irgendwann nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen wird, und kostet 100 US-Dollar. Wer die Standard Edition vorbestellt hat und sich für den Umstieg auf die Premium Edition entscheidet, kann bezahlen 35 $ ​​für das Upgrade.

Es gibt auch die Starfield Constellation Edition für 250 US-Dollar, das mit einer Starfield Chronomark-Uhr und einem Uhrengehäuse geliefert wird, aber Anfang des Jahres ausverkauft war.

Ist Starfield im Xbox Game Pass?

Ja. Wenn es heute Abend erscheint, wird es im Xbox Game Pass für Konsolen und PC verfügbar sein. Starfield wird auch davon Gebrauch machen Xbox überall spielen Option, die es Besitzern einer digitalen Kopie des Spiels ermöglicht, von der Xbox auf den PC zu wechseln, ohne für beide Versionen bezahlen zu müssen.

Xbox Game Pass ist ein monatliches Abonnement mit verschiedenen Stufen. Ein reines PC-Abonnement kostet 10 US-Dollar pro Monat, während ein reines Xbox-Abonnement 11 US-Dollar kostet. Um Zugriff auf PC- und Xbox-Spiele sowie Cloud-Gaming zu haben, müssen Sie Xbox Game Pass Ultimate für 17 US-Dollar pro Monat abonnieren.

Auf welchen Plattformen läuft Starfield?

Starfield wird auf den Konsolen Xbox Series X und Series S sowie auf dem PC über Steam und den Windows Store veröffentlicht.

Kann ich Starfield vorab laden?

Der Preload für Starfield auf Xbox und PC begann am 17. August.

Wie groß ist Starfield?

Für die Xbox Series X und S benötigt Starfield etwas weniger als 140 GB Festplattenspeicher. Die PC-Version benötigt 125 GB Speicherplatz.

Was ist die Geschichte von Starfield?

Starfield spielt im Jahr 2330. Die Menschheit ist dank Schwerkraftmaschinen, die Reisen zwischen Planeten und Sternensystemen ermöglichen, interstellar geworden.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Bergmanns, der die grundlegende Aufgabe hat, Materialien auf einem Mond zu sammeln. Dort stoßen Sie auf ein Artefakt, das Ihnen eine Vision verleiht. Es wird deutlich, dass Ihr Charakter etwas Besonderes ist. Von dort aus beginnt das Weltraumabenteuer mit mehr als 1.000 Planeten, die es zu erkunden gilt.

Wie lange dauert es, Starfield zu besiegen?

Laut HowLongToBeat.com dauert die Fertigstellung der Hauptmissionen von Starfield 17 Stunden. Ein Speedrunner hat das Spiel bereits in weniger als drei Stunden abgeschlossen, und diese Zeit wird wahrscheinlich immer kürzer, je mehr Leute mit dem Spiel beginnen.

Welche Accessoires der Marke Starfield gibt es?

Microsoft hat eine veröffentlicht Starfield Limited Edition Xbox Wireless-Controller für 80 $ und ein Kabelloses Starfield Limited Edition-Headset für 124 $. Für diejenigen, die ihrer Xbox Series X einen neuen Starfield-Look verleihen möchten, Konsolenhüllen im Thema des Spiels sind ab sofort für 45 $ vorbestellbar und werden am 10. November versandt.

Weitere Starfield-Artikel wie Tassen, T-Shirts und sogar Skateboards sind im Bethesda-Store erhältlich.