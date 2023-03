Starfield van Bethesda Game Studios heeft een officiële releasedatum van 6 september bijna een jaar na de oorspronkelijke releasedatum van afgelopen november.

Game director Todd Howard onthulde de datum van de game in een video getweet door de studio woensdag. Naast de lanceringsdag voor de game, zegt Howard ook dat er op 11 juni een Starfield Direct-evenement zal zijn waar meer van de game zal worden getoond.

Starfield is een scifi-RPG waarin spelers een heel sterrenstelsel verkennen. Er zal zijn meer dan 1.000 planeten en 100 sterrenstelsels beschikbaar om naartoe te reizen in het spel.

Bethesda plaagde oorspronkelijk Starfield in 2018 tijdens de E3. Het was aanvankelijk gepland voor een release in november 2022, maar werd uitgesteld tot 2023 om het samen met andere grote titels die dit jaar uitkomen. Starfield kost waarschijnlijk $ 70 en wordt uitgebracht voor pc en voor de Xbox-serie X|S.