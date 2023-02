Starbucks verwässert sein Prämienprogramm und verdoppelt die Anzahl der Punkte, die für kostenlosen Kaffee benötigt werden

Ähnlich wie bei fast jeder anderen Facette kanadischer Rechnungen ist die Inflation für Ihren Morgenkaffee gekommen.

Starbucks führt am Montag neue Regeln für sein Treueprogramm in den Vereinigten Staaten und Kanada ein, Änderungen, die in einigen Fällen dazu führen könnten, dass Kunden doppelt so viele Punkte verwenden müssen, um dieselben Artikel zu erhalten, die sie zuvor erhalten haben.

Kunden müssen 100 Sterne – die Version der Belohnungspunkte der Kette – für die meisten ihrer beliebtesten Einzelartikel ausgeben, darunter einen heißen Kaffee oder Tee, eine Backware oder einen abgepackten Snack.

Zuvor kosteten diese Artikel nur 50 Sterne. Wie viel Sie bekommen, ändert sich, aber die Art und Weise, wie Sie sie verdienen, ist dieselbe: Ein Kunde erhält einen Stern für jeden Dollar, den er für Starbucks-Artikel mit Bargeld, Lastschrift oder Kredit ausgibt. Wenn Sie mit einer vorinstallierten Geschenkkarte bezahlen, erhalten Sie zwei Sterne für jeden ausgegebenen Dollar.

Es geht auch nicht nur um die Basics. Teurere Artikel wie Frappucinos oder warme Frühstücksartikel kosten jetzt 200 statt 150 Sterne, und der Preis für einen Salat oder ein Sandwich steigt von 250 auf 300 Sterne.

Eine kleine Anzahl von Artikeln wird jedoch vergleichsweise billiger. Ein 454-Gramm-Beutel abgepackter Kaffee, der zuvor 400 Sterne gekostet hat, kostet jetzt 300, und ein Eiskaffee, der früher 150 Punkte gekostet hat, ist jetzt in der günstigsten 100-Punkte-Stufe erhältlich.

Patrick Sojka, Gründer von Rewards Canada, sagt, dass die Abwertung von Punkten einer der größten Ärgernisse unter seinen Mitgliedern ist. (Anis Heydari/CBC)

„Um die langfristige Nachhaltigkeit des Starbucks Rewards-Programms zu gewährleisten und den sich ändernden Bedürfnissen unserer Mitglieder gerecht zu werden, müssen wir gelegentlich Änderungen am Programm vornehmen, und während für einige Artikel möglicherweise zusätzliche Sterne zum Einlösen erforderlich sind, erfordern andere beliebte Artikel wie Eis Kaffee und verpackter Kaffee werden weniger Sterne zum Einlösen benötigen und für Mitglieder einfacher zu belohnen sein“, sagte ein Sprecher von Starbucks Canada in einer Erklärung gegenüber CBC News.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen sein Prämienprogramm neu kalibriert. Die vorherige große Änderung kam 2016, als das Unternehmen von einem System, das Prämienpunkte basierend auf der Anzahl der Besuche vergab, zu einem System wechselte, das sie basierend auf dem Geldbetrag verteilte ausgegeben.

Tatsächlich ist Starbucks nicht die einzige Kaffeekette, die ihr Belohnungssystem in letzter Zeit verwässert hat. Im Dezember nahm Tim Hortons ähnliche Änderungen an seinem Treueprogramm vor und erhöhte den Preis für einen Kaffee von 70 auf 400 Punkte. (Timmies-Käufer verdienen 10 Punkte für jeden Dollar, den sie in der Kette ausgeben.)

Die US-Kette Dunkin‘ Donuts führte im Oktober ähnliche Änderungen ein.

Patrick Sojka, der Gründer von Rewards Canada, sagt, dass die Abwertung von Treuepunkten wahrscheinlich das Problem Nr. 1 für die Treuepunkte-Fanatiker ist, die den Kundenstamm seines Unternehmens ausmachen.

„Es ist riesig unter der ganzen Punkte- und Meilenwelt“, sagte er CBC News in einem Interview. „Ob es Reisen wie bei Vielfliegerprogrammen, Vielgastprogrammen oder in diesem Fall bei Kaffeeprogrammen sind [there’s] viel Negativität drumherum.“

Sojka sagte, er erwarte, dass Starbucks einen Rückschlag bekommen wird, weil es seine Belohnungsstufen im Wesentlichen halbiert hat, aber letztendlich tut die Kette, was sie tut, weil sie weiß, dass sie es können.

„In den ersten Monaten [customers are] werden nicht glücklich sein“, sagt Sojka. „Aber sie werden nach ein paar Monaten zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren. Wir haben es immer wieder gesehen.“

Kendra Tanev ist die Art von Kundin, auf die Starbucks setzt.

„Ich sammle die Punkte, aber … die Hälfte der Zeit gehen sie wahrscheinlich verloren, weil ich sie nicht wirklich regelmäßig einlöse“, sagte sie kürzlich gegenüber CBC vor einem Starbucks-Standort in Calgary. „Ich werde das Produkt sowieso kaufen, also spielt es keine Rolle.“

UHR | Käufer reagieren auf das neue Treuepunktesystem von Starbucks:

Verwässerte Starbucks-Belohnungen hinterlassen einen bitteren Beigeschmack Ab heute müssen kanadische Mitglieder des Starbucks-Treueprogramms doppelt so viel ausgeben wie zuvor, um eine „kostenlose“ Tasse Kaffee zu erhalten. Kaffeetrinker in Calgary teilten CBC News ihre Gedanken über die Änderung mit.

Aber es gibt auch andere Kunden, bei denen die Umstellung ein bisschen wie verbrannter Kaffee im Mund hinterlassen hat: bitter.

Calgarian Sheldon Harrish sagte, er sei früher sieben Tage die Woche zu Starbucks gegangen, aber die aktuelle Ära der hohen Inflation macht ihm seine Ausgaben viel bewusster, also trinkt er in letzter Zeit mehr Kaffee zu Hause und geht halb so oft zu Starbucks wie früher Zu.

Die Nachricht, dass seine Treuepunkte bald auch halb so viel wert sein würden, macht ihn von nun an noch unwahrscheinlicher.

„Es wird immer weniger ein Anreiz“, sagte er. „Es lässt dich nach anderen Alternativen suchen.“

Mit Calgarian Megan Williams hatte ähnliche Gedanken. „Ich glaube, ich gebe schon genug Geld bei Starbucks aus, die Getränke sind nicht billig, also ja, es stört mich definitiv“, sagte sie. „Wahrscheinlich werde ich nicht mehr so ​​oft gehen.“

Treuetest

Nicole Rourke, Marketing-Professorin am St. Clair College in Windsor, Ontario, sagt, dass es bekannt ist, dass Treuepunkte eine ziemlich kostengünstige Möglichkeit für Marken sind, Stammkunden zu gewinnen, aber sie werden allmählich bis zu dem Punkt verwässert, an dem sie sich verwässern sie verlieren ihre Wirksamkeit.

„Die meisten Stammkunden von Starbucks kaufen immer und immer wieder die gleichen Dinge. Wenn man es ihnen komplizierter macht, kostenlose zu bekommen, glaube ich nicht, dass sie das mögen“, sagte sie. „Sie werden sich Gründe einfallen lassen, warum sie woanders hingehen sollten.

Sie sagte, sie habe kürzlich mit ihren Schülern im dritten Jahr in einer Klasse über die Änderungen bei Starbucks gesprochen, und das Gespräch zwischen einer Gruppe markenerfahrener junger Verbraucher habe die Augen geöffnet.

„Sie hatten bereits das Gefühl, dass es lange gedauert hat, bis sie große Belohnungen zurückbekommen“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Einführung der Änderungen am Tag vor dem Valentinstag „sie nicht dazu bringt, die Liebe zu spüren …. Es gibt ihnen das Gefühl, sie zu sein weniger loyal sein wollen.“