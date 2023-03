Het koffiebedrijf lanceerde voor het eerst zijn NFT- en Web3-push in december, toen het een nieuw lidmaatschapsprogramma opende met de naam Starbucks Odyssey. Odyssey is een uitbreiding van het bestaande Starbucks-beloningsprogramma dat klanten voordelen biedt, zoals gratis drankupgrades, en belooft nieuwe voordelen en “meeslepende koffie-ervaringen die (klanten) nergens anders kunnen krijgen” te bieden wanneer leden games voltooien, quizzen maken en aankopen doen. Beloningen kunnen bestaan ​​uit virtuele lessen, toegang tot merchandise of een reis naar een Starbucks-koffieboerderij met hogere lidmaatschapsniveaus. Met name gratis koffie wordt niet genoemd als mogelijke beloning. Door een NFT te kopen, krijgen leden extra “punten” die ze kunnen gebruiken om hun niveau te verhogen.