Starbucks setzt auf Partnerschaften mit Apple, Microsoft und Amazon

Starbucks, dessen Ursprung auf ein kleines Café im Pike Place Market in Seattle im Jahr 1971 zurückgeht, hat mit über 38.000 Filialen weltweit und einem neuen Plan, sein Geschäft mithilfe von Microsoft, Amazon und Apple zu verbessern, einen langen Weg zurückgelegt.

Das Trio ist ein Teil eines Plans, den Kaffeegiganten unter der Leitung von CEO Laxman Narasimhan wachsen zu lassen, der seit seinem Eintritt in das Unternehmen im März weniger als ein Jahr in dieser Position ist.

Ticker Sicherheit Zuletzt Ändern Ändern % SBUX STARBUCKS CORP. 102,65 +2,64 +2,64 %

Narasimhan und sein Führungsteam stellten am Donnerstag in New York City eine neue Wachstumsstrategie vor, die Einsparungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar, die Eröffnung von 55.000 Geschäften weltweit bis 2030 und die Verdoppelung der 75 Millionen Rewards-Mitglieder vorsieht, wobei Big Tech dabei hilft, die Nadel zu bewegen.

STARBUCKS STARTET „TRIPLE SHOT“ FÜR WACHSTUM

„Wir aktivieren unsere digitalen Beziehungen auch durch personalisierte Anreize, die Kunden dazu verleiten, neue Produkte zu entdecken und neue Routinen zu etablieren, die alle Tagesabschnitte, einschließlich des Nachmittags, fördern“, sagte Brady Brewer, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von Starbucks, am Donnerstag gegenüber Investoren.

Er bemerkte das 26-prozentige Wachstum des „All Day Breakfast“ bis in die Nachmittagsstunden hinein. „Die Kombination aus den richtigen Produkten, großer Kundenreichweite und personalisiertem Marketing ist ein starker Motor für unser Geschäft, wie wir im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 gesehen haben.“ er fügte hinzu.

STARBUCKS HOLIDAY DRINKS, RED CUPS VERÖFFENTLICHUNGSDATUM ENTHÜLLT: WAS GIBT ES NEUES UND WAS KOMMT ZURÜCK?

Ticker Sicherheit Zuletzt Ändern Ändern % MSFT MICROSOFT CORP. 352,80 +4,48 +1,29 %

Microsoft arbeitet bereits hinter den Kulissen und nutzt seine Cloud-Technologie Azure, um Kundenfeedback zu verarbeiten, einschließlich der Frage, wie die mobile Starbucks-App verbessert werden kann. Diese Art der „Personalisierung“ kann bei Essens- oder Getränkepräferenzen hilfreich sein. Sie haben bereits eine Funktion über die App geklärt, bei der nicht immer klar war, bei welchem ​​Shop man bestellt hat.

Ticker Sicherheit Zuletzt Ändern Ändern % AMZN AMAZON.COM INC. 138,60 +0,53 +0,38 %

Amazon arbeitet mit dem Unternehmen zusammen, um zwei Amazon Go-Concept-Stores in New York City zu eröffnen. Die Standorte bieten ein komplettes Starbucks-Menü und ausgewählte Speisen an, einige bieten Loungebereiche, in denen Sie sich auspowern oder sich einen Arbeitsplatz schnappen können.

Ticker Sicherheit Zuletzt Ändern Ändern % AAPL APPLE INC. 176,65 -0,92 -0,52 %

Zu Apple liegen nach Angaben des Unternehmens derzeit nur wenige Details vor. Doch ein Blick zurück auf ihre Beziehung führt uns ins Jahr 2007, als die beiden unter der Leitung des damaligen CEO Steve Jobs und des Starbucks-CEO Howard Schultz, der dieses Jahr aus dem Unternehmen ausschied, den Titel aber behält, kostenlosen WLAN-Zugang zu iTunes im Geschäft ankündigten des lebenslangen emeritierten Vorsitzenden.

HOWARD SCHULTZ TREITZT AUS DEM STARBUCKS-VORSTAND ZURÜCK

FOX Business wurde mitgeteilt, dass Einzelheiten zu Apple bekannt gegeben werden, ebenso wie zwei neue, bald bekannt gegebene Partner in der Hotel- und Finanzbranche. Das Unternehmen unterhält bereits eine laufende Partnerschaft mit Delta.

Die Aktien von Starbucks sind seit Jahresbeginn um über 3 % gestiegen und liegen damit hinter dem Anstieg des S&P 500 von 13,5 % zurück.