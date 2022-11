Starbucks schließt Standort, der als erster in Seattle gewerkschaftlich organisiert war

New York

Starbucks schließt den Laden in Seattle, in dem die Mitarbeiter als erste für die Gründung einer Gewerkschaft in der Heimatstadt der Kette gestimmt haben.

Ein Unternehmenssprecher zitierte Sicherheitsbedenken und sagte, dass „trotz mehrerer mildernder Bemühungen die Sicherheitsvorfälle in unserem Broadway- und Denny-Geschäft leider weiter eskaliert sind“. Der Sprecher sagte, dass das Geschäft am 9. Dezember für Kunden geschlossen wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass Starbucks auf Sicherheitsbedenken hinweist, um eine Schließung zu erklären. „Wir fangen an, Geschäfte zu schließen“, sagte Interims-CEO Howard Schultz in einem im Juli auf Twitter geposteten Video aus Sicherheitsgründen. „Das ist erst der Anfang. Es werden noch viele mehr sein.“

Aber Gewerkschaftsorganisatoren sehen diese Entscheidungen als Versuch des Unternehmens, gegen ihre Bemühungen zurückzuschlagen.

„Dies ist der eindeutigste Fall von Vergeltungsmaßnahmen, den dieses Unternehmen bisher bei der Schließung eines Gewerkschaftsgeschäfts gezeigt hat“, sagte Starbucks Workers United in einer Erklärung zur Schließung. „Starbucks und Howard Schultz spielen unbedeutende Spielchen mit dem Leben der Arbeiter. Sie respektieren nicht nur die Rechte ihrer Arbeiter, sondern auch die Gesetze dieses Landes.“

Der Standort ist der vierte Gewerkschaftsladen in Seattle, der geschlossen wird von der Firma seit Juli, so die Gewerkschaft, die sagte, sie werde eine Anklage wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen Starbucks wegen der jüngsten Schließung der Standorte Broadway und Denny einreichen.

Die Gewerkschaft hat seit letztem Jahr Hunderte von Beschwerden über unfaire Arbeitspraktiken gegen das Unternehmen eingereicht, und das National Labor Relations Board hat auch seine eigenen Beschwerden gegen Starbucks eingereicht. Im Juni behaupteten Beschäftigte, dass ein Standort in Ithaca, New York, als Vergeltung für die gewerkschaftliche Organisierung geschlossen worden sei.

Der Starbucks-Sprecher sagte in Bezug auf die Ankündigung der Schließung in Seattle, dass „wir in gutem Glauben mit der Gewerkschaft verhandeln werden, um die Auswirkungen dieser Entscheidung auf unsere Partner zu besprechen – einschließlich der Möglichkeiten, in andere Geschäfte in der Region zu wechseln.“

Die Bemühungen, Starbucks-Standorte gewerkschaftlich zu organisieren, gewinnen seit Dezember 2021 an Fahrt, als sich ein Geschäft in Buffalo als erstes gewerkschaftlich organisierte. Bis vor zwei Wochen haben laut NLRB 259 Geschäfte für eine gewerkschaftliche Organisierung und 57 gegen eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt. Laut seinem jüngsten Jahresbericht hatte Starbucks im Oktober 2021 fast 10.000 vom Unternehmen betriebene Geschäfte in Nordamerika.

Letzte Woche traten Starbucks-Beschäftigte im ganzen Land in einen eintägigen Streik, um gegen das zu protestieren, was sie als Vergeltung für ihre gewerkschaftlichen Bemühungen ansehen. Selbst in Geschäften, die vor fast einem Jahr für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt hatten, wurden keine neuen Verträge ausgehandelt.

Die Gewerkschaftsbemühungen von Starbucks haben Mitarbeiter im gesamten Einzelhandel dazu inspiriert, ihre eigenen Arbeitsplätze zu organisieren. Beschäftigte einiger Apple-, Chipotle- und Home Depot-Läden haben Gewerkschaftskampagnen gestartet.

