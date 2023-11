Starbucks kündigt höhere Löhne an, aber die Gewerkschaftsmitarbeiter müssen darüber verhandeln



Starbucks-Mitarbeiter erhalten höhere Löhne und neue Zusatzleistungen, aber einige gehen nur zu Baristas, die sich nicht gewerkschaftlich organisiert haben. Ein Richter des National Labour Relations Board stellte zuvor fest, dass ähnliche Maßnahmen von Starbucks gegen das Bundesarbeitsrecht verstoßen, und legte gegen die Entscheidung Berufung ein.

Die Frage, welche Arbeitnehmer welche Vergünstigungen und Leistungen erhalten, war Teil eines erbitterten Streits zwischen Starbucks und Gewerkschaftsorganisatoren im ganzen Land. Seitdem der erste Standort vor fast zwei Jahren für die Gewerkschaftsbildung gestimmt hat, hat Starbucks aggressiv gegen die Gewerkschaftsinitiative gekämpft. Die NLRB hat erklärt, dass das Unternehmen in einigen Fällen illegale Praktiken begangen habe, wobei Starbucks diese Behauptungen zurückgewiesen hat.

Bis Mitte Oktober hatten fast 360 Geschäfte für eine Gewerkschaft gestimmt, und die Ergebnisse wurden vom NLRB bestätigt. Ungefähr 70 stimmten dagegen, die Ergebnisse wurden bestätigt. In den Vereinigten Staaten gibt es etwa 9.300 von Unternehmen betriebene Starbucks-Standorte.

Die jüngste Runde neuer Leistungen, darunter Lohnerhöhungen, gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Investitionen in die Bezahlung führen zu „erhöhter Stabilität und höherer Bindung“, sagte Sara Kelly, Chief Partner Officer von Starbucks, während einer Investorenveranstaltung am Donnerstag, bei der die Ankündigung vorab angekündigt wurde (Starbucks bezeichnet seine Mitarbeiter als Partner). Darüber hinaus würden die verbesserten Vorteile die Arbeitnehmer dazu veranlassen, „ein noch positiveres Kundenerlebnis zu schaffen“, sagte sie.

Nicht gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter haben Anspruch auf früher mehr Urlaub, aber wenn es um die Bezahlung geht, ist die Sache etwas schwieriger. Starbucks gab am Montag bekannt, dass am 1. Januar eine jährliche Erhöhung um 3 % für alle berechtigten Arbeitnehmer in vom Unternehmen betriebenen US-Filialen in Kraft treten wird. Arbeitnehmer, die zwei bis fünf Jahre bei Starbucks beschäftigt sind, erhalten eine Gehaltserhöhung von mindestens 4 %. Und diejenigen, die mindestens fünf Jahre auf dem Buckel haben, werden eine Steigerung von mindestens 5 % erhalten, sagte Starbucks.

Gewerkschaftsmitglieder erhalten die im letzten Jahr vereinbarten Erhöhungen, die variieren. Das bedeutet, dass viele Arbeitnehmer die Erhöhung um 3 % oder 4 % und einige sogar 5 % erhalten, selbst wenn sie gewerkschaftlich organisiert sind. Aber das Unternehmen wird den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern keine neuen Lohnerhöhungen oder Urlaubsgelder anbieten – es sei denn, es ist gezwungen, diese auf der Grundlage von Tarifverhandlungen zuzugeben.

Alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Gewerkschaftsstatus, sollten im Rahmen einer Unternehmensinitiative von einer besseren Planung profitieren, die dazu beitragen soll, den Mitarbeitern auf der Grundlage ihres eigenen Feedbacks die Stunden zu geben, die sie sich wünschen.

Victor J. Blue/Bloomberg/Getty Images Einige Starbucks-Mitarbeiter haben Anspruch auf eine Reihe neuer Leistungen.

In den letzten Jahren hat Starbucks argumentiert, dass es gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern bestimmte neue Leistungen nicht legal anbieten könne, und behauptet, dass es mit der Gewerkschaft verhandeln müsse, bevor es ihnen Lohnerhöhungen anbieten könne. Doch ein Richter des National Labour Relations Board entschied gegen das Unternehmen und erklärte, dass Starbucks gegen das Bundesarbeitsrecht verstoßen habe, als es die Löhne erhöhte und neue Vergünstigungen und Vorteile nur nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern anbot.

Indem das Unternehmen neue Lohnerhöhungen nur nicht gewerkschaftlich organisierten Baristas anbot, verübte es einen „eklatanten, unternehmensweiten Angriff auf das Recht seiner Mitarbeiter, sich für eine gewerkschaftliche Vertretung zu entscheiden“, sagte der Richter.

Starbucks hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt bleibt fest in seiner Haltung.

„Starbucks hat sich an langjährige rechtliche Verpflichtungen gehalten, die erforderlich „Es soll zwischen gewerkschaftlich organisierten oder organisierenden Partnern und Partnern in allen anderen Geschäften unterschieden werden“, sagte Starbucks-Sprecherin Rachel Wall am Montag in einer Erklärung gegenüber CNN. „Wo immer wir die Vorteile und Vergünstigungen unserer Partner schnell und umfassend verbessern können, haben wir das und werden es auch immer tun“, sagte sie und fügte hinzu: „Alle gewerkschaftlich vertretenen Geschäfte erhalten jährliche Lohnerhöhungen im Einklang mit unserer Praxis, jährliche Lohnerhöhungen bereitzustellen.“

Sowohl Starbucks als auch die Gewerkschaftsorganisatoren haben der anderen Seite vorgeworfen, sich nicht an den Verhandlungstisch zu setzen NLRB-Regionalbüros haben auch reichte Beschwerden ein, in denen behauptet wurde, dass das Unternehmen in vielen Fällen Verhandlungen versäumt oder sich geweigert habe, zu verhandeln. Eine Anhörung für eine konsolidierte Beschwerde am Das Problem bleibt bestehen.

„Die Vorenthaltung von Leistungen gewerkschaftlich organisierter Geschäfte verstößt gegen das Gesetz“, sagte Alex Yeager, Mitglied von Starbucks Workers United, in einer Erklärung, die Gewerkschaftsvertreter am Montag teilten. Yeager argumentierte weiter, dass die Bemühungen der Gewerkschaft zu einigen dieser Veränderungen geführt hätten. „Seit mehr als zwei Jahren protestieren und streiken wir für Terminänderungen“, sagte Yeager.

Die Gewerkschaft hat außerdem erklärt, dass ihre Bemühungen Starbucks dazu veranlasst haben, Trinkgelder für Kreditkarten an nicht gewerkschaftlich organisierten Standorten einzuführen.

Joshua Bessex/AP Gewerkschaftsfreundliche Anstecknadeln sitzen auf einem Tisch während einer Wachparty für die Arbeitnehmergewerkschaftswahl von Starbucks am 9. Dezember 2021 in Buffalo, NY

Standorte, die erfolgreich für die Gewerkschaftsbildung gestimmt haben, stießen laut NLRB auf starken Widerstand des Unternehmens, der in einigen Fällen illegal war.

Anfang des Jahres sagte ein NLRB-Richter, dass Starbucks im Umgang mit Mitarbeitern, die an Bemühungen zur gewerkschaftlichen Organisierung von Filialen in Buffalo, New York, beteiligt waren, „ungeheuerliches und weit verbreitetes Fehlverhalten“ an den Tag gelegt habe. Starbucks sagte damals in einer Erklärung, dass es „alle Optionen in Betracht zieht, um eine weitere rechtliche Prüfung zu erhalten“, und fügte hinzu: „Wir glauben, dass die Entscheidung und die angeordneten Abhilfemaßnahmen angesichts der Akte in dieser Angelegenheit unangemessen sind.“ Starbucks hat Berufung eingelegt und der Fall ist noch offen.

Starbucks stellte die neuen Gehälter und Zusatzleistungen während einer Investorenveranstaltung am Donnerstag vor, bei der eine Reihe von Schritten besprochen wurden, die das Unternehmen unternimmt, um das Wachstum des Unternehmens anzukurbeln.

Zu diesen Schritten gehört die Anhebung der Löhne für die Mitarbeiter: Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Stundenlohn vom Geschäftsjahr 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 zu verdoppeln. Starbucks hat in den letzten Jahren Preiserhöhungen angekündigt und letzte Woche angekündigt, höhere Löhne und mehr zu verlangen Stunden werden dazu beitragen, dieses Ziel für 2025 zu erreichen.

Für Starbucks folgt der Plan zur Beschleunigung des Wachstums – zu dem die Verdoppelung der Zahl der aktiven Mitglieder im Bereich digitaler Prämien in den nächsten fünf Jahren, die Rationalisierung der Filialen und die Eröffnung neuer Standorte weltweit gehören – nach einem erfolgreichen Jahr. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im vierten Quartal im Jahresvergleich um 11 % und erreichte den Rekordwert von 9,4 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 12 % auf den Rekordwert von 36 Milliarden US-Dollar.

Yeager sagte, dass die Lohnerhöhungen von 3 % nach solch einem massiven Glücksfall „taub“ seien, und fügte hinzu: „Genau deshalb kämpfen wir für eine Gewerkschaft.“