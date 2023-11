Starbucks erhöht die Löhne ab dem 1. Januar um mindestens 3 %

Starbucks gab am Montag bekannt, dass es die Löhne seiner Arbeiter ab dem nächsten Jahr um mindestens 3 % anheben wird, als Teil eines erweiterten Leistungspakets, das das Unternehmen als „deutlich über dem Branchendurchschnitt“ bezeichnet.

Der Kaffeeriese sagte: „Ab dem 1. Januar wird für berechtigte US-Einzelhandelspartner auf Stundenbasis eine schrittweise Gehaltserhöhung eingeführt, mit einer Erhöhung um mindestens 3 % und einer differenzierten Vergütung für berechtigte fest angestellte Partner.“

Starbucks fügt hinzu, dass berechtigte Mitarbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit von zwei bis fünf Jahren eine Gehaltserhöhung von mindestens 4 % erhalten, während diejenigen mit einer Betriebszugehörigkeit von fünf oder mehr Jahren eine Gehaltserhöhung von mindestens 5 % erhalten. Ein Sprecher von Starbucks sagte gegenüber FOX Business, dass es keine Preiserhöhungen auf der Speisekarte geben werde, um die Lohnerhöhungen auszugleichen.

„Angefangen bei der wettbewerbsfähigen Bezahlung – Starbucks bietet US-Einzelhandelspartnern einen Durchschnittslohn von fast 17,50 US-Dollar pro Stunde, eine Barista-Lohnspanne zwischen 15 und 24 US-Dollar pro Stunde und eine Gesamtvergütung mit Zusatzleistungen von etwa 27 US-Dollar pro Stunde“, sagte Starbucks eine Pressemitteilung.

Zu den erweiterten Vorteilen gehören laut Starbucks auch die frühere Anrechnung von bezahltem Urlaub, „innovative Vorteile für finanzielles Wohlergehen und Kompetenzaufbau, partnerorientierte Terminplanung und die Einführung der allerersten North America Barista Championship“.

„In unsere Partner zu investieren ist der Motor unseres Erfolgs“, sagte Sara Trilling, Executive Vice President und Präsidentin von Starbucks North America, in einer Erklärung. „Das macht uns alle zu Partnern. Und ein wichtiger Weg, dies zu tun, besteht darin, in die Reise unserer Partner zu investieren, um eine Brücke in eine bessere Zukunft bei Starbucks und darüber hinaus zu schlagen. Dazu gehört es, sich mit ihren Ideen und ihrem Feedback auseinanderzusetzen und ihnen zuzuhören, während wir weitermachen.“ die Messlatte höher zu legen, indem wir wettbewerbsfähige Löhne und das beste Leistungspaket der Branche anbieten.“

Starbucks gibt an, derzeit mehr als 38.000 Filialen auf der ganzen Welt zu betreiben.

„Darüber hinaus hat Starbucks durch Lohnerhöhungen, Schulungen und neue Ausrüstung mehr als 20 % der Gewinne aus dem Geschäftsjahr 2023 wieder in das Partnererlebnis investiert“, gab das Unternehmen außerdem am Montag bekannt. „Diese Investitionen haben zu einem konsistenteren Partnererlebnis in firmeneigenen Geschäften in den gesamten USA geführt. In Verbindung mit höheren Löhnen und der Ausweitung der Öffnungszeiten haben diese Investitionen nicht nur zu geringeren Umsätzen, sondern auch zu einer deutlicheren Verbesserung unserer Kundenbindungswerte im Jahresvergleich geführt.“ -Jahr, haben aber seit dem Geschäftsjahr 2020 auch die stündliche Gesamtbarvergütung um fast 50 % erhöht.“