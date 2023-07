Dem berühmten britisch-ghanaischen Architekten David Adjaye wurde einem Bericht zufolge sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen Financial Times am Dienstag veröffentlicht.

Adjaye wurde von drei ehemaligen Angestellten angeklagt und ist von mehreren Ämtern zurückgetreten, weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Adjaye sollte beim Aufbau eines neuen Holocaust-Gedenk- und Lernzentrums in Großbritannien mithelfen und war Design-Befürworter der Stadt London. Er ist von beiden Rollen zurückgetreten.

Sein Auftrag, eine neue Nationalkathedrale in Accra, Ghana, zu entwerfen, wurde nun ebenfalls in Frage gestellt, ebenso wie ein Museum für westafrikanische Kunst in Benin City, Nigeria. Letzteres, bekannt als Edo Museum of West African Art, sollte einige der Benin-Bronzen beherbergen, die Deutschland 2021 an Nigeria zurückgegeben hatte.

„Seit Jahren ungeprüft“

Die drei Frauen, die Adjaye beschuldigten, waren allesamt Angestellte seiner Firma. Die Behauptungen waren weitreichend und umfassten „verschiedene Formen der Ausbeutung – von angeblichen sexuellen Übergriffen und sexueller Belästigung durch ihn bis hin zu einer giftigen Arbeitskultur“, heißt es in ihrer Erklärung. Die drei Frauen wurden nicht namentlich genannt.

Die Ankläger behaupten, die Vorfälle seien „seit Jahren unkontrolliert verlaufen“. Ein Vorfall ereignete sich angeblich in einer Flughafentoilette in Johannesburg. Die Vorfälle ereigneten sich angeblich in den Jahren 2018 und 2019.

„Ich lehne jegliche Behauptungen über sexuelles Fehlverhalten, Missbrauch oder kriminelles Fehlverhalten entschieden ab“, sagte Adjaye der DW in einer Erklärung. „Diese Anschuldigungen sind unwahr, belastend für mich und meine Familie und stehen im Widerspruch zu allem, wofür ich stehe.“

„Ich schäme mich zu sagen, dass ich Beziehungen eingegangen bin, die zwar völlig einvernehmlich waren, aber die Grenzen zwischen meinem Berufs- und Privatleben verwischten. Es tut mir zutiefst leid“, fügte er hinzu. „Um Vertrauen und Verantwortung wiederherzustellen, werde ich sofort professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um aus diesen Fehlern zu lernen und sicherzustellen, dass sie nie wieder passieren.“

Unsicherheit über die Heimat der Benin Bronzes

Zusätzlich zu seiner Rolle beim britischen Holocaust-Mahnmal wurde Adjaye zuvor vom Institute of British Architects mit der Ritterwürde und einer Goldmedaille geehrt.

Er entwarf auch das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington, D.C., das der frühere Präsident Barack Obama als „Genie, schlicht und einfach“ bezeichnete.

Adjayes Entwurf für ein Museum zur Unterbringung der Benin-Bronzen ist in deutschen politischen Kreisen besonders wichtig. Viele der historischen Gegenstände sind, obwohl sie 2021 offiziell an Nigeria übergeben wurden, bis zur Fertigstellung des Museums noch immer in Berlin als Leihgaben aus Nigeria untergebracht.

