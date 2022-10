„Star Wars: Tales of the Jedi“-Rezension: Ahsoka Tano und Count Dooku zeigen kurze Animationen, die eine kreative Kraft in Lucasfilms Galaxie bleiben

CNN

Animation ist seit einiger Zeit die treibende kreative Kraft hinter dem „Star Wars“-Universum, ein Zustand, der durch die Art und Weise, wie Live-Action-Serien, die Lucasfilm für Disney+ produziert hat, sich auf diese Shows stützen, noch stärker in den Fokus gerückt wird. Diese Beziehung wird mit „Star Wars: Tales of the Jedi“ fortgesetzt, einer animierten Anthologie, die die Möglichkeit bietet, die Geschichten von nebensächlichen, aber vertrauten Lichtschwert-schwingenden Figuren zu konkretisieren.

Es ist kaum eine Überraschung, dass diese neueste Ergänzung der Mythologie mit freundlicher Genehmigung von Produzent Dave Filoni stammt, der Serien wie „The Clone Wars“ und „Rebels“ betreute, bevor er seinen fruchtbaren Verstand für alles, was mit „Star Wars“ zu tun hatte, in „The Mandalorian“ und „The Mandalorian“ steckte andere Live-Action-Tarif.

Filoni schrieb fünf der sechs Kurzfilme, die aufgeteilt sind in Ahsoka Tano (wieder von Ashley Eckstein geäußert), die bald in ihrem eigenen Live-Action-Spinoff zu sehen sein wird; und Count Dooku (in den Filmen von Christopher Lee gespielt und von Corey Burton geäußert).

Abgesehen von einem Blick auf ein Baby Ahsoka (gerade rechtzeitig zum Weihnachtsgeschenk, Kinder), in einer Episode, die ihren Heimatplaneten und seine Kriegerserie illustriert, springen die Episoden in der Zeit herum. Dazu gehören zusätzliche Einblicke in Dooku und seine Aufgabe des Jedi-Ordens, um die dunkle Seite und Darth Sidious (Ian McDiarmid) anzunehmen.

Das Anthologieformat schafft die Möglichkeit, an verschiedenen Wendepunkten vorbeizuschauen, die über die „Star Wars“-Timeline verstreut sind. Die sechs Episoden dauern gestochen scharf zwischen 10 und 17 Minuten, wobei jede geschickt Nuggets zu unserem Verständnis der „Star Wars“-Überlieferung hinzufügt und wichtige Details und Ereignisse einwebt, die dazu beigetragen haben, diese Charaktere zu schmieden. Fans werden wahrscheinlich besonders fasziniert sein von einigen Abstufungen rund um Ahsoka, ihre Beziehung zu Anakin Skywalker und die Folgen der Klonkriege.

In dieser Hinsicht haben Filoni und Co. in diesem animierten Paket im Wesentlichen eine komprimierte Version dessen geschaffen, was Lucasfilm mit „Obi-Wan Kenobi“ erreicht hat, indem sie diese makellosen kleinen Geschichten liebevoll um die Flaggschiff-Filme gewickelt haben. Animation ist auch zu einem Vehikel für größere Experimente geworden, wie in den Anime-Kurzfilmen „Star Wars: Visions“ zu sehen ist, die letztes Jahr Premiere hatten.

Zugegeben, das Klopfen an diesen Produktionen ist, dass sie eine Art Superservice für die „Star Wars“-Fans darstellen, alte Flammen wieder entfachen und sie bequem in die Vergangenheit versenken, während Lucasfilm relativ vorsichtig war, was das Entzünden neuer Funken angeht .

Es ist im Großen und Ganzen eine faire Kritik, aber etwas entfernt von der hier vorliegenden Frage. Denn wenn Sie davon ausgehen, dass „Star Wars“ sich dem verächtlich „Fanservice“ hingeben wird, dann tun Sie es auf jeden Fall so gut und so raffiniert wie hier.

„Star Wars: Tales of the Jedi“ startet am 26. Oktober auf Disney+.