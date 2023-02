Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden Star Wars Jedi: Fallen OrderCal Kestis, stagiaire Force-wielder Cal Kestis en zijn roekeloze maatjes hebben een ontmoeting met de Sith overleefd, dus de details van dat videogame-avontuur zijn in de loop van de tijd mogelijk vervaagd. Met vervolg Jedi: overlevende die in april naar PS5, Xbox Series X|S en pc komt, denk je misschien aan een herhaling van het origineel uit 2019.

Je zou ook de tie-in-roman van auteur Sam Maggs kunnen bekijken , dat op 7 maart uitkomt en plaatsvindt in de periode van vijf jaar tussen de twee games. De schrijver laat ons moeiteloos kennismaken met Cal en de rest van de Stinger Mantis-crew en neemt ons mee op een intens avontuur dat het gevaar van het leven op de vlucht voor het Galactic Empire en het voeren van een schijnbaar hopeloze rebellencampagne in het tijdperk tussen Revenge of the Sith en Een nieuwe hoop.

Dit verhaal volgt de bemanning nadat ze een overlopende imperialist tegenkomen die zegt dat ze hen kan leiden naar mooie verhultechnologie die hen een groot voordeel zou geven ten opzichte van het totalitaire regime. Het volgen van deze leiding vormt echter een groot risico, aangezien het onduidelijk is of de overloper betrouwbaar is en haar missie hen rechtstreeks op het pad van een op Jedi jagende imperiale inquisiteur zal brengen.

Het gevoel van wantrouwen is een van de meest boeiende elementen van het verhaal, aangezien Maggs onze helden doordrenkt met overtuigende interne conflicten en ons herinnert aan hun trauma’s uit het verleden. Elk personage heeft een aparte stem die naar voren komt wanneer we naar hun standpunt springen, waardoor elk personage een nieuwe dimensie krijgt die verder gaat dan wat we in het spel zagen.

Als de belangrijkste held van de games, zal Cal de meest bekende persoonlijkheid zijn voor fans. Deze roman duikt meer in zijn twijfels en angsten dan het spel zou kunnen, en het verkennen van zijn onuitgesproken gedachten blijkt fascinerend. Maggs legt mooi zijn mix van oneerbiedigheid en ernst vast, samen met zijn onzekere dynamiek met zijn meester Cere Junda. Cere zelf heeft een intrigerende boog, maar blijft een groot deel van het verhaal afzijdig.

Merrin, een Nightsister die zich bij de bemanning voegde in Fallen Order, voegt nog een rimpel toe door emotioneel verstrikt te raken in hun nieuwe bondgenoot. Ze presenteert een streng uiterlijk, maar deze roman plaatst haar in het middelpunt van het verhaal en onthult een rijk innerlijk leven.

Aangezien haar Force-vaardigheden zijn afgeleid van de Dark Side, zou dit haar op gespannen voet moeten zetten met de Light Side-zwaaiende Cal. Maggs gaat hier slechts kort op in; het is teleurstellend dat we niet dieper in deze dichotomie duiken.

Een onderbreking van alle intensiteit biedt de vierarmige buitenaardse piloot Greez Dritus, wiens bijdehante toon Maggs duidelijk van schrijven houdt. Je staat een traktatie te wachten wanneer het verhaal naar zijn perspectief springt, aangezien hij zo duidelijk uitgeput is door het idealisme en de bereidheid van zijn bemanningsleden om gevaar te lopen.

Greez wantrouwt de overloper openlijk, waardoor hij de meest pragmatische en herkenbare van de bemanning is (een weerspiegeling van de Han Solo uit de film). Hij is echter nog steeds aan boord met zijn vrienden als het erop aankomt, en zijn komische opluchting-status wordt op wonderbaarlijke wijze in het drama verwerkt in de laatste stadia van de roman.

De actiescènes weerspiegelen het spel op een zeer bevredigende manier, tot en met Cal’s superschattige droid-maatje BD-1 die hem helende stimulaties toewierp in de langere gevechtssequenties. Zowel Cal als Merrin voelen zich echter onoverwinnelijk als ze squadrons stormtroopers en premiejagers neermaaien. Er is weinig gevaar en deze scènes kunnen een beetje aanslepen. Het gevaar komt alleen wanneer ze intensere vijanden tegenkomen, aangezien we niet weten of iedereen in deze roman het vervolg op de videogame zal halen.

Sommige omgevingen die onze helden verkennen, zijn ook een beetje saai; de bases en gevangenissen missen veel kleur. Maggs’ beschrijvingen van de Stinger Mantis daarentegen zorgen ervoor dat het schip ongelooflijk huiselijk en vertrouwd aanvoelt (vooral als je het spel hebt gespeeld). We krijgen ook de stadsplaneet Hosnian Prime te zien lang voordat deze werd vernietigd De kracht ontwaakt.

Jedi: Battle Scars stuurt Cal en zijn maatjes op een spannend avontuur en geeft ze nieuwe diepgang. Het duikt niet zoveel mogelijk in elke intrigerende verhaalmogelijkheid, maar het biedt een manier om jezelf opnieuw aan deze rebellen voor te stellen terwijl Jedi: Survivor nadert.