Star Trek: Picards neuester Teaser enthüllt einige unerwartete Comebacks

Star Trek zeigte den neuesten Trailer für die letzte Staffel von Picard auf der New York Comic Con am Samstag und enthüllte einige unerwartete Wiederauftritte von Legacy-Charakteren: Hologramm James Moriarty (Daniel Davis) und Datas böses Gegenstück Lore (Brent Spiner).

Ganz am Ende des Trailers wird es noch spannender, wenn sowohl Moriarty als auch Lore ominöse Szenen aufblitzen lassen. Dies ist das erste Mal, dass Spiner seine Rolle als Lore wiederholt, und es ist auch das erste Mal, dass wir gesehen (oder gehört) haben, dass Moriarty ein Comeback feiert Picard. Die letzte Staffel von Star Trek: Picard wird am Donnerstag, den 16. Februar 2023, auf Paramount Plus in den USA debütieren.