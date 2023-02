Na twee middelmatige maar langzaam verbeterende seizoenen van Star Trek: Picard, de show is teruggekeerd voor een laatste hoera – en godverdomme, was het de rest waard. Als je jezelf ooit als een fan van hebt beschouwd Star Trek: de volgende generatie (of zelfs, in mindere mate, Deep Space Negen of Reiziger), bereid je dan voor op de liefdesbrief die op 16 februari jouw kant op komt.

Hoewel dit seizoen zijn personages op vreselijke plekken plaatst, en er geruchten gaan dat er aan het einde van het seizoen een paar zullen sterven, heeft deze wilde rit echt oprechte genegenheid voor alle spelers. Het is absoluut het leukste dat ik heb gehad met het kijken naar de talloze van Paramount Plus Star Trek shows. En een deel van mijn liefde voor dit laatste seizoen komt voort uit hoe opgewonden de show is om er wat van te nemen Star Trek’s meest onberispelijke helden en vind de menselijkheid in hen. Deze personages zijn rommelige domkoppen en het maakt het avontuur des te beter.

Terug in Deep Space NegenWorf, nieuw op het station en worstelend met de vele tegenstrijdige persoonlijkheden van de bemanning, spreekt liefdevol over de bemanning van de Enterprise-D van Star Trek: de volgende generatie. “We waren als krijgers uit de oude sagen,” zegt hij weemoedig, “er was niets dat we niet konden doen.” Wat waar was. De bemanning van TNG vocht tegen goden, overleefde oorlogen, ontdekte nieuwe soorten, reisde door de tijd, veranderde in monsters en weer terug in mensen, en was af en toe bezig met buitenaardse geesten die antieke kaarsen bewonen (je moest erbij zijn).

Als je ooit dacht: ‘Crusher lijkt cooler dan TNG staat haar toe om te zijn, ‘jongen, krijg je een traktatie. Afbeelding: Trae Patton / Paramount Plus

Maar het probleem met TNG was dat de personages geen significante gebreken leken te hebben. Zeker, Picard hield een beetje te veel van Shakespeare, Riker had zijn liefde voor de trombone en Troi’s fatale fout was haar liefde voor chocolade. Maar wanneer ze het opnemen tegen andere bemanningen, zoals de Deep Space Negen één (het had een terrorist in het team!) en Reiziger (het had meerdere terroristen in het team!), de TNG bemanning voelde zich meer gezuiverd. Voor veel fans was dit de saaie crew.

Maar als je loensde, kon je zien waar de show een aantal belangrijke karakterproblemen verdoezelde. Picards liefde voor avontuur zorgde ervoor dat hij meerdere keren werd vermoord, terwijl Crusher zo zeker van zichzelf was dat ze regelmatig bevelen negeerde en zelfs een keer ervan overtuigd was dat het universum kapot was. Riker maakte grappen en zette zijn carrière op de eerste plaats om intimiteit te vermijden, en Geordi LaForge was zo geobsedeerd door techniek dat hij verliefd werd op een hologram. Deze personages hebben altijd gebreken gehad, maar ze dreef zelden of nooit de actie.

Twintig jaar later Nemesis, het laatste grote avontuur van deze bemanning samen, ze zijn allemaal teruggekeerd en voelen zich eindelijk rommelige mensen in plaats van krijgers uit de oude sagen. Picard en Riker haasten zich om Crusher te redden, Worf krijgt te maken met een nieuwe dreiging voor de Federatie, en Troi, Geordi en wie Brent Spiner deze keer ook speelt, raken ook verstrikt in de actie. Ze voelen allemaal nog steeds als de karakters van TNG — alleen uit de vorm van een gesyndiceerd ruimteavontuur uit de jaren 90 gehaald en in de vorm van een prestigieuze streamingshow uit de jaren 2020 geplaatst.

Sidney La Forge (Ashlei Sharpe Chestnut) staat voor de uitdaging om een ​​prima piloot te zijn… en geen ingenieur zoals haar vader voor haar. Afbeelding: Trae Patton / Paramount Plus

Toen ik de eerste zes afleveringen van dit seizoen keek, bleef ik denken: zo moet het hebben gevoeld om fan te zijn van de originele serie en eindelijk geweldige films als Toorn van Kahn En De Reis naar huis. Dit zijn nog steeds dezelfde personages, gespeeld door dezelfde acteurs, maar we zien ze op een manier die de originele show nooit had kunnen toestaan. En ik bedoel niet alleen dat het gewelddadiger is, hoewel Worf sommige mensen in stukken snijdt. Soms nemen de personages slechte beslissingen Picard. Ze verpesten het. Ze vechten.

Maar als je je zorgen maakt Picard begint aan te voelen als een te gespannen vervolg, zullen er kleine momenten van verwondering zijn waar je alleen in kunt komen Star Trek. Nieuwe ontdekkingen. Slimme puzzels die worden opgelost. Oude schurken verschijnen weer en voelen zich dreigender dankzij het grotere budget en betere speciale effecten van Picard.

Kijk naar deze legendes. Afbeelding: Trae Patton / Paramount Plus

Leuk vinden Star Trek: vreemde nieuwe werelden, dit voelt als een echte Star Trek-show op een manier die veel live-action Star Trek niet is gelukt. Maar omdat dit personages zijn die we al sinds 1987 kennen, is er echt emotioneel gewicht aan deze avonturen. En wat schokkend goed acteerwerk. Jeri Ryan is terug als Seven of Nine, en ze blijft elke scène stelen waarin ze zich bevindt omdat ze gewoon zo goed is, maar ze draagt ​​niet de hele show op haar rug zoals ze soms de afgelopen twee seizoenen deed. Patrick Stewart lijkt zich soms een weg te dommelen Picard, maar er is een scène met hem en Gates McFadden’s Crusher waardoor je rechtop gaat zitten – ogen vastgelijmd aan het scherm. Michael Dorn en Michelle Hurd hebben allebei hun eigen scène-stelende momenten als respectievelijk Worf en Raffi, en in één scène herinnert Brent Spiner ons eraan waarom hij en zijn personages Data en Lore zo’n fervente aanhang hadden in de jaren ’90. Er is iets elektrisch als al deze personages samenkomen.

Er zijn nog vier afleveringen van Star Trek: Picard Ik heb het niet gezien, en de show zou de bal spectaculair kunnen laten vallen. De wildheid van deze show (je moet echt moeite doen om te vermijden alle spoilers) kunnen op absoluut absurd terrein terechtkomen. Maar in deze eerste zes afleveringen heb je een heel maf, heel spannend en heel leuk vervolg op Star Trek: de volgende generatie.