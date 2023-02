(dpa) – Meer dan 20 jaar na de serie “Star Trek: The Next Generation” die samen met de camera’s tot stand is gekomen. Voor die nieuwe Staffel van de serie “Star Trek: Picard” kam es zum Wiedersehen – sehr zur Freude aller Beteiligten.

“Ich hatte das nie erwartet”, zei LeVar Burton (65) van de Deutschen Presse-Agentur in Londen. “Meiner Meinung nach ist das einechtes Cadeau, nicht nur für uns, sondern auch für die Fans.” Burton speelt commandant Geordi La Forge in de serie.

Auch Hauptdarsteller Patrick Stewart, alias Jean-Luc Picard, heeft zich aangemeld voor de reünie. “Das Zusammentreffen in Staffel drei war eine absolute Freude”, schreef in 82-jaren. „Ich glaube, es ist selten, dass Schauspieler so one Möglichkeit komkomen. Ja, es gibt Fortsetzungen, aber dieser Abstand ist schon sehr lang.” Die letzte Folge van de serie “Star Trek: The Next Generation” (Duitse titel: “Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert”) werd uitgebracht in 1994.

In de geschreven Staffel van “Star Trek: Picard” (volgens Freitag bei Prime-video en Paramount+) Trifft Admiraal Picard nach langere Zeit wieder auf seine ehemalige Freundin Dr. Beverly Crusher, die von Gates McFadden speelde. “Het heeft Soviel Spaß gemacht”, schwärmte die 73-jarige McFadden. „Wir sind im realen Leben Freunde, ook zien wir uns regular. Als de raumamanzüge anzuziehen en de kamera laufen zu haben, das war wirklich ein Vergnügen. Het is oorlogstol.”

Laut Brent Spiner, van de Android-gegevens van de wereld van de film, die de Schauspieler heeft gezien als de film “Star Trek: Nemesis” in het jaar 2002, dat is gebleken uit de letzte sein würde. “Es lag daran, dass “Nemesis” nicht sehr erfolgreich im Kino war”, zei Spiner (74) in dpa-Gespräch. „Ansonsten hatten wir gleich einen weiteren Film gedreht. Het was een oorlog die überraschend was. Ich finde, es war kurzsichtig, uns so schnell abzuservieren.”