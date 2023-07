CNN

Stanley Tucci äußerte sich am Samstag in einem neuen Interview mit Desert Island Discs von BBC Radio 4 zur Debatte über heterosexuelle Schauspieler, die schwule Charaktere darstellen.

Tucci, der mit der Schauspielerin Felicity Blunt verheiratet ist, sagte, er glaube, dass man als Schauspieler „verschiedene Menschen spielen“ müsse.

„Das bist du einfach. Das ist der springende Punkt“, sagte er der Sendung.

Tucci porträtierte schwule Charaktere in „Der Teufel trägt Prada“ von 2006 und im Film „Supernova“ von 2020 an der Seite von Oscar-Preisträger Colin Firth. Er fuhr fort: „Natürlich glaube ich, dass das in Ordnung ist.“

„Ich fühle mich immer sehr geschmeichelt, wenn schwule Männer auf mich zukommen und mit mir über ‚Der Teufel trägt Prada‘ oder ‚Supernova‘ sprechen und sagen: ‚Es war einfach so schön‘, wissen Sie, ‚Du.‘ „Ich habe es richtig gemacht“, sagte er. „Denn oft wird es nicht richtig gemacht.“

Seit Jahrzehnten besetzt Hollywood Schauspieler in heterosexuellen Beziehungen für schwule Rollen.

Heath Ledger und Jake Gyllenhaal spielten in „Brokeback Mountain“ ein Liebespaar, und Cate Blanchett verliebte sich in „Carol“ in eine Verkäuferin. Benedict Cumberbatch spielte kürzlich einen sexuell unterdrückten Cowboy im Netflix-Oscar-Anwärter „The Power of the Dog“ für 2021 und spielte zuvor Alan Turing in „The Imitation Game“.

Während Ledger, Gyllenhaal, Blanchett und Cumberbatch für ihre Auftritte alle für die Oscar-Verleihung nominiert wurden, wurde der ehemalige Late-Night-Moderator James Corden, der mit einer Frau verheiratet ist, für seine Leistung als extravaganter, verblasster Broadway-Star in „The Prom“ kritisiert Kritiker bezeichnen seine Leistung als „beleidigend“ und „beleidigend fehlbesetzt“.

Schauspieler, die Minderheiten angehören, haben schon lange über ihre Schwierigkeiten gesprochen, in Hollywood gecastet zu werden, auch wenn Produzenten sagen, dass sie nicht die richtigen Schauspieler für Projekte finden können.

Diskussionen über Inklusivität bei der Besetzung von Transgender-Schauspielern in Transgender-Rollen sind ebenfalls relevant geworden, und die Besetzung von Cisgender-Schauspielern für diese Rollen ist in letzter Zeit aus der gängigen Praxis verschwunden.

CNN berichtete zuvor, dass die LGBTQ-Medienorganisation GLAAD sagt, dass diese Art der Besetzung „den Glauben aufrechterhält, dass Transsexuelle nicht real sind“.

Hetero-Schauspieler, die schwule Rollen spielen, werden jedoch in den letzten Jahren nicht mehr als so „mutig“ angesehen wie in der Vergangenheit, so der Kritiker Guy Lodge, der The Guardian in einem Interview im Jahr 2021 sagte: „Die Idee, ‚mutig‘ zu sein.“ „Denn schwul zu spielen ist ein Verschwinden.“

„Ich denke, dass das an sich mittlerweile als ziemlich unauffällig angesehen wird“, fügte er hinzu.

Tucci und Firth erhielten größtenteils positive Kritiken für ihre Auftritte in „Supernova“, wo sie ein langjähriges Paar spielten, das sich mit der schlimmen Herausforderung einer früh einsetzenden Demenz auseinandersetzte.