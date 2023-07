Der Präsident der Stanford University, Marc Tessier-Lavigne, wird am 31. August freiwillig zurücktreten, nachdem eine unabhängige Überprüfung aufgedeckt wurde „schwerwiegende Mängel“ in fünf wissenschaftlichen Arbeiten, deren Hauptautor er war.

Tessier-Lavignes Rücktritt, der am Mittwoch in einer Erklärung an Studenten bestätigt wurde, folgt auf den Start einer Überprüfung im Dezember, um Betrugsvorwürfe und anderes unethisches Forschungsverhalten in wissenschaftlichen Arbeiten zu untersuchen – von denen einige mehr als zwei Jahrzehnte alt sind.

Der Universitätspräsident, der Neurowissenschaftler ist, sagte er „Niemals eine wissenschaftliche Arbeit eingereicht haben, ohne fest davon überzeugt zu sein, dass die Daten korrekt und genau dargestellt wurden.“ Er räumte jedoch auch ein, dass er nach strengeren Korrekturen seiner Arbeit hätte suchen sollen und dass strengere Kontrollen einiger wissenschaftlicher Experimente erforderlich seien.

Das unabhängige Gremium stellte fest, dass Tessier-Lavigne Daten in zwölf überprüften Forschungsarbeiten manipuliert hatte – es kam jedoch auch zu dem Schluss, dass er nicht für die unethische Art der Forschung verantwortlich war.









Das Gremium sagte, es seien fünf Artikel enthalten, in denen Tessier-Lavigne der Hauptautor war „schwerwiegende Mängel in der Darstellung von Forschungsdaten.“ Vier davon enthielten offensichtliche Datenmanipulationen.

Tessier-Lavigne, seit sieben Jahren Präsident von Stanford, sagte, er wisse von Fehlern in vier der fünf Arbeiten, fügte aber hinzu, dass er sie übernommen habe „unzureichend“ Maßnahmen, um ihnen entgegenzuwirken. Er sagte auch, dass er beabsichtige, drei Artikel zurückzuziehen und zwei weitere zu redigieren.

Das Problem wurde erstmals in einer Untersuchung der Stanford Daily, der von Studenten geführten Zeitung der Universität, angesprochen, die den Inhalt mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten von Tessier-Lavigne in Frage gestellt hatte. Es folgte eine öffentliche Diskussion von Nutzern der PubPeer-Website, die häufig von akademischen Forschern genutzt wird, um die Integrität veröffentlichter Werke zu diskutieren

Tessier-Lavigne wurde vom Gremium von den schwersten gegen ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen. Im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass ein von ihm verfasstes Papier zur Alzheimer-Forschung keine betrügerischen Forschungsergebnisse enthielt. Allerdings kam man auch zu dem Schluss, dass der Inhalt des Artikels „verschiedene Fehler und Mängel.“

Tessier-Lavigne bleibt Biologieprofessor an der Stanford University, wenn sein Rücktritt nach dem 31. August in Kraft tritt. Er hat außerdem seine Absicht bekundet, seine akademische Forschung zur Entwicklung und Degeneration des Gehirns fortzusetzen.