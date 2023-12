Standing Ovations: Festliche und weihnachtliche Klänge der Knetzgau-Musiker

Am ersten Adventssonntag fand das traditionelle Adventskonzert des Knetzgauer Musikvereins statt. In voller Kirche eröffnete die MV Knetzgau am 1. Advent musikalisch die Weihnachtszeit. Das Orchester begrüßte das Publikum mit den festlichen Klängen der Intrada für Blasorchester „Apertum“ von Thiemo Kraas. Unter der musikalischen Leitung von Markus Breitinger haben die Musiker seit Monaten für das Konzert geprobt. Richard Wagners zweites Stück war „Der Pilgerchor“ aus der Oper „Der Tannhäuser“. Sängerin Christina Schnös und über 40 Musiker zauberten beim Stück „You Raise Me Up“ warme Töne und pure Emotionen auf die Bühne. Frisch und kreativ folgte „A Jingle Bells Fantasy“ von Darrol Barry, eine Interpretation eines der beliebtesten Weihnachtslieder aller Zeiten.

