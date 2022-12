Stand der WM 2022: Letzte Gruppentabellen, Ergebnisse und Spielpaarungen in Katar | Fußball Nachrichten

Die letzten Achtelfinalspiele

Samstag 3. Dezember

Niederlande (Sieger der Gruppe A) vs Vereinigte Staaten von Amerika (Zweiter der Gruppe B) – Anstoß 15 Uhr

Argentinien (Sieger der Gruppe C) vs Australien (Zweiter der Gruppe D) – Anstoß 19 Uhr

Sonntag, 4. Dezember

Frankreich (Sieger der Gruppe D) vs Polen (Zweiter der Gruppe C) – Anpfiff 15 Uhr

England (Sieger der Gruppe B) vs Senegal (Zweiter der Gruppe A) – Anpfiff 19 Uhr

Montag, 5. Dezember

Japan (Sieger der Gruppe E) vs Kroatien (Zweiter der Gruppe F) – Anstoß 15 Uhr

Brasilien (Sieger der Gruppe G) vs Südkorea (Zweiter der Gruppe H) – Anstoß 19 Uhr

Dienstag, 6. Dezember

Marokko (Sieger der Gruppe F) vs Spanien (Zweiter der Gruppe E) – Anstoß 15 Uhr

Portugal (Sieger der Gruppe H) vs Schweiz (Zweiter der Gruppe G) – Anpfiff 19 Uhr

Mögliche Viertelfinalspiele

Freitag 9. Dezember

Japan oder Kroatien vs Brasilien oder Südkorea – Anpfiff 15 Uhr

Niederlande oder Vereinigte Staaten von Amerika vs Argentinien oder Australien – Anstoß 19 Uhr

Samstag 10. Dezember

Marokko oder Spanien vs Portugal oder Schweiz – Anpfiff 15 Uhr

England oder Senegal vs Frankreich oder Polen – Anstoß 19 Uhr

Mögliche Halbfinalspiele

Dienstag 13.12

Niederlande/USA/Argentinien/Australien vs Japan/Kroatien/Brasilien/Südkorea – Anstoß 19 Uhr

Mittwoch 14.12

England/Senegal/Frankreich/Polen vs Marokko/Spanien/Portugal/Schweiz – Anstoß 19 Uhr

Gruppenweise Zusammenfassungen

In der Gruppenphase werden Teams mit der gleichen Punktzahl getrennt durch 1) Tordifferenz, 2) erzielte Tore, 3) Kopf-an-Kopf-Rekord, 4) Fairplay.

Endstand der Gruppe A: Niederlande 7 Punkte; Senegal 6; Ecuador 4; Katar 0.

Als Gruppensieger Niederlande sind unter den letzten 16 und spielen die Vereinigte Staaten von Amerika am Samstag im Achtelfinal-Hinspiel.

Nach ihrem Sieg über Ecuador Senegal haben ebenfalls die K.-o.-Runde erreicht, wo sie gegen die Sieger der Gruppe B antreten. England. Dieses Spiel findet am Sonntag statt.

Ergebnisse

Tisch

Endstand der Gruppe B: England 7 Punkte; USA 5; Iran 3; Wales 1.

Als Gruppensieger England werde spielen Senegal am Sonntag im Achtelfinale.

Vereinigte Staaten von Amerika, dank ihres spannenden 1:0-Siegs gegen den Iran, als Gruppenzweiter weiter. Sie werden spielen Niederlande am Samstag um 15 Uhr Kick-off.

Ergebnisse

Tisch

Endstand Gruppe C: Argentinien 6 Punkte; Polen 4; Mexiko 4; Saudi-Arabien 3

Nach einer dramatischen letzten Actionnacht Argentinien belegte nach dem 2:0-Sieg gegen Polen den ersten Platz in der Gruppe C und wird gegeneinander antreten Australien in den letzten 16 am Samstag um 19 Uhr.

Der Zweitplatzierte ging direkt an den Draht und Polen hielt einfach durch und rückte aufgrund der besseren Tordifferenz vor Mexiko vor, um ein K.o.-Duell anzufangen Frankreich am Sonntag um 15 Uhr.

Ergebnisse

Tisch

Endstand Gruppe D: Frankreich 6 Punkte; Australien 6; Tunesien 4; Dänemark 1.

Trotz der Niederlage gegen Tunesien im letzten Gruppenspiel Frankreich als Gruppensieger beendet und treten nun an Polen am Sonntag.

In der Zwischenzeit, AustralienDer 1:0-Sieg gegen Dänemark sicherte sich den Einzug ins Achtelfinale als Vizemeister der Gruppe D und warf Tunesien aus der Weltmeisterschaft. Australien wird konfrontiert Argentinien in der nächsten Runde am Samstag.

Ergebnisse

Tisch

Endstand Gruppe E: Japan 6 Punkte; Spanien 4 Punkte; Deutschland 4; Costa Rica 3

An einem dramatischen letzten Spieltag Japan kam von hinten, um Spanien zu schlagen und sich den ersten Platz in der Gruppe zu schnappen.

Auch Costa Rica drängte zeitweise ins Achtelfinale, scheiterte aber an einer stürmischen späten Aufholjagd von Deutschland, das mit 4:2 gewann.

Dieser Sieg war den Deutschen jedoch nicht genug, die in der Gruppenphase aufgrund des besseren Torverhältnisses zum zweiten Mal in Folge zur Weltmeisterschaft aufbrachen Spanien verteidigten den zweiten Platz.

Ergebnisse

Tisch

Endstand der Gruppe F: Marokko 7 Punkte; Kroatien 5; Belgien 4; Kanada 0

Eine spannende Schlussrunde der Spielpaarungen sah Belgien den Sieg nicht sichern konnten, schieden sie mit einem torlosen Unentschieden gegen Kroatien aus der Weltmeisterschaft aus.

Kroatien wurde Zweiter und trifft im Achtelfinale auf den Sieger der Gruppe E. Marokko gehen nach dem Sieg als Gruppensieger durch Kanada 2:1 im letzten Gruppenspiel gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E.

Ergebnisse

Tisch

Endstand der Gruppe G: Brasilien 6 Punkte; Schweiz 6; Kamerun 4; Serbien 1

Brasilien wussten bereits vor der letzten Spielrunde, dass sie die K.-o.-Runde erreicht hatten, und gewannen die Gruppe G trotz der Niederlage gegen Kamerun aufgrund der besseren Tordifferenz.

Schweiz Es war klar, dass sie ohne einen Sieg Kameruns gegen Brasilien mit einem Punkt gegen Serbien weiterkommen würden, aber sie holten alle drei Punkte bei einem 3:2-Sieg und bereiteten das Achtelfinale gegen Portugal vor.

Kamerun taten alles, um ihre Hoffnungen auf das Weiterkommen mit einem beeindruckenden Sieg über den fünffachen Weltmeister am Leben zu erhalten, aber der Sieg der Schweiz gegen Serbien führte zum Scheitern.

Serbien Nach dem 2:1-Sieg von Dusan Vlahovic gegen die Schweiz sah es in der ersten Halbzeit neun Minuten so aus, als würden sie in die K.

Ergebnisse

Tisch

Endstand der Gruppe H: Portugal 6 Punkte; Südkorea 4; Uruguay 4; Ghana 3

In Gruppe H gab es mehr spätes Drama als Südkorea verließ es bis zur Nachspielzeit, um Portugal mit 2:1 zu schlagen und durch erzielte Tore ins Achtelfinale vorzudringen Uruguay die den dritten Platz in der Gruppe belegten und trotz eines 2:0-Siegs gegen Ghana ausgeschieden waren.

Ghana war in die letzte Runde der Gruppenspiele als Zweiter in der Tabelle und auf der Pole-Position gegangen, um weiterzukommen – aber nach Jordan Ayews verschossenem Elfmeter gegen Uruguay endete die letztendliche Niederlage mit dem Schlusslicht der Gruppe H.

Ergebnisse

Tisch

England potenzieller Weg ins WM-Finale

Achtelfinale – Sonntag, 4. Dezember

England vs Senegal – Anstoß 19 Uhr

Viertelfinale – Samstag, 10. Dezember

England vs Frankreich oder Polen – Anstoß 19 Uhr

Halbfinale – Mittwoch, 14. Dezember

England vs Marokko/Spanien/Portugal/Schweiz – Anstoß 19 Uhr