Stampede in Seoul: Vier Meter breite Gasse wurde zur Todesfalle

Nach der verheerenden Massenpanik in Südkorea suchen Angehörige noch immer nach Vermissten. Mehr als 150 Menschen starben bei einer Halloween-Party, darunter mindestens 22 Ausländer.

Eine ältere Frau mit Hut und Jacke sitzt in einem Informationszentrum in Seoul. Sie hat die Listen der Toten und Verletzten durchgesehen und weint leise vor sich hin. Sie habe den gesuchten Namen nicht gefunden, sagt sie und hält sich ein Taschentuch vor die Augen.



Auch Nathan Taverniti ist im Bezirkszentrum und will sicher gehen. Der Australier war in der Unglücksnacht in Itaewon, Seoul, unterwegs und wollte Halloween feiern. Er war von den Ereignissen traumatisiert, Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sich erinnerte: „Es kam nur eine Welle von Menschen herein, es ist mitten in Itaewon, Wellen von Menschen, und ich habe meine Freunde verloren.“

Panik im beliebten Ausgehviertel

Itaewon in Seoul ist eine lange Straße, die von Cafés, Restaurants und Bars gesäumt ist. Der Stadtteil ist vor allem als Ausgehviertel bekannt und besonders bei Ausländern beliebt. Allerdings zweigen von der Hauptstraße viele kleine Gassen ab, aus denen es im Gedränge keinen Ausweg gibt. So wie es in der Nacht geschehen war: Die betroffene Gasse war nur 45 Meter lang und vier Meter breit und fiel zur Hauptstraße und zum Bahnhof hin ab. Taverniti beschreibt erschütternde Szenen:

Es waren so viele Menschen da… Und ich musste mich umdrehen und der Menge sagen, dass sie nicht hierher kommen können, Menschen sterben. Weil ich schon wusste, wie schlimm es war, aber die Leute waren so hart.

Seine Beschreibungen stimmen mit denen anderer Augenzeugen überein. Selbst diejenigen, die die Gefahr erkannten, berichten, dass es ihnen schwer fiel, sich aus der Menge zu befreien.

Präsident kündigt umfassende Hilfe an

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat sich am Morgen die Unfallstelle mit eigenen Augen angesehen, bevor er mit der Presse sprach. Er sprach von einer Tragödie und Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen: „Ich spreche den Opfern des Unfalls mein Beileid aus und hoffe, dass sich die Verletzten bald erholen. Mein Beileid gilt den Familien der Opfer, die einen geliebten Menschen verloren haben.“ leiden.“

Der Präsident hat bis Freitag Staatstrauer ausgerufen, bis dahin werden Flaggen auf Halbmast gehisst, und bis dahin tragen öffentliche Bedienstete und Beamte Trauerbänder. Der Präsident versprach den Angehörigen jede psychologische und finanzielle Unterstützung.

Regierung weist Vorwürfe zurück

Da sich nun die Stimmen mehren, dass die Behörden versagt haben, weil sie die Menschenmassen nicht rechtzeitig unter Kontrolle gebracht haben, meldete sich auch Südkoreas Innenminister Lee Sang Min zu Wort. Er wies die Vorwürfe sofort zurück. Die Tageszeitung Korea Herald zitierte ihn mit den Worten, dass die Halloween-Party keine registrierte Veranstaltung sei und die Massen nicht durch mehr Polizei hätten verhindert werden können.

Ein 53-jähriger Anwohner sagte auch: „Da ich lange in dieser Gegend von Itaewon gelebt habe, weiß ich, dass Geschäftsleute sehr unter der Pandemie gelitten haben. Sie haben sich so sehr auf Halloween gefreut, dass die Regierung konnte die Leute nicht wirklich davon abhalten, in die Gegend zu gehen, oder die Anzahl der Leute begrenzen. Das Viertel gilt vorerst als Katastrophengebiet.