GRANITE FALLS, Minnesota (AP) – In den goldenen Prärien und gewundenen Flüssen eines Minnesota-Staatsparks befinden sich auch die geheimen Grabstätten von Dakota-Menschen, die starben, als die Vereinigten Staaten vor mehr als einem Jahrhundert Verträge mit amerikanischen Ureinwohnern nicht einhielten. Jetzt bekommen ihre Nachkommen das Land zurück.

Der Staat unternimmt den seltenen Schritt, den Park mit seiner bewegten Geschichte zurück an einen Dakota-Stamm zu übertragen, um Wiedergutmachung für die Ereignisse zu leisten, die zu einem Krieg und der größten Massenhinrichtung in der Geschichte der USA führten.

„Es ist ein Ort des Holocaust. Unsere Leute sind dort verhungert“, sagte Kevin Jensvold, Vorsitzender der Upper Sioux Community, einem kleinen Stamm mit etwa 550 Mitgliedern etwas außerhalb des Parks.

Der Upper Sioux Agency State Park im Südwesten von Minnesota erstreckt sich über etwas mehr als 2 Quadratmeilen (etwa 5 Quadratkilometer) und umfasst die Ruinen eines Bundeskomplexes, in dem Beamte den Dakota-Bewohnern Vorräte vorenthielten, was zu Hungersnöten und Todesfällen führte.

Nach Angaben der Minnesota Historical Society kam es im US-Dakota-Krieg von 1862 zu jahrzehntelangen Spannungen zwischen Siedler-Kolonisten und einer Fraktion der Dakota-Bevölkerung. Nachdem die USA den Krieg gewonnen hatten, ließ die Regierung mehr Menschen erhängen als bei jeder anderen Hinrichtung im Land. Ein Denkmal ehrt die 38 Dakota-Männer, die in Mankato, 110 Meilen (177 Kilometer) vom Park entfernt, getötet wurden.

Jensvold sagte, er habe 18 Jahre lang den Staat gebeten, den Park seinem Stamm zurückzugeben. Er begann damit, dass ihm ein Stammesältester sagte, es sei ungerecht, dass die Menschen in Dakota damals für jeden Besuch der Gräber ihrer Vorfahren dort eine staatliche Gebühr zahlen müssten.

Der Gesetzgeber genehmigte die Übertragung schließlich in diesem Jahr, als die Demokraten zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, den Senat und das Büro des Gouverneurs übernahmen, sagte Staatssenatorin Mary Kunesh, eine Demokratin und Nachfahrin der Standing Rock Nation.

Dass Stämme sich zu Ungerechtigkeiten äußerten, habe mehr Menschen dabei geholfen, zu verstehen, wie Land weggenommen und Verträge oft nicht eingehalten wurden, sagte Kunesh und fügte hinzu, dass die Menschen jetzt offenbar mehr daran interessiert seien, „das Richtige zu tun und den Stämmen Land zurückzugeben“.

Aber der Transfer würde auch weniger Touristen und weniger Geld für die nahegelegene Stadt Granite Falls bedeuten, sagte Bürgermeister Dave Smiglewski. Er und andere Gegner meinen, Erholungsflächen und historische Stätten sollten öffentliches Eigentum sein und nicht an einige wenige Menschen weitergegeben werden, obwohl der Gesetzgeber Mittel für den Staat bereitstellt, um Land zu kaufen, um die Verluste bei der Übertragung auszugleichen.

Der Park ist übersät mit Wanderwegen, Campingplätzen, Picknicktischen, Angelzugängen, Motorschlitten- und Reitrouten und hohen Gräsern mit Wildblumen, die im heißen Sommerwind tanzen.

„Menschen, die die Ungerechtigkeiten der Geschichte wiedergutmachen wollen, sind oft gezwungen, Maßnahmen wie diese zu unterstützen, ohne an andere Konsequenzen zu denken“, sagte Smiglewski. „Einige, wenn nicht sogar die Mehrheit der Staatsparks haben für indigene Stämme eine ähnliche heilige Bedeutung. Wo würde es also aufhören?“

In den letzten Jahren haben einige Stämme in den USA, Kanada und Australien ihre Rechte auf das Land ihrer Vorfahren wiederhergestellt, und zwar durch das Wachstum der Land-Back-Bewegung, die versucht, Land an indigene Völker zurückzugeben.

Ein Nationalpark wurde noch nie von der US-Regierung an eine Stammesnation übertragen, aber eine Handvoll davon werden gemeinsam mit Stämmen verwaltet, darunter das Grand Portage National Monument im Norden von Minnesota, das Canyon de Chelly National Monument in Arizona und der Glacier Bay National Park in Alaska. sagte Jenny Anzelmo-Sarles vom National Park Service.

Dies sei das erste Mal, dass Minnesota einen State Park an eine indianische Gemeinschaft übertrage, sagte Ann Pierce, Direktorin von Minnesota State Parks and Trails beim Department of Natural Resources.

Minnesotas Transfer, dessen Abschluss voraussichtlich Jahre dauern wird, ist in mehrere große Gesetzesentwürfe zu verschiedenen Themen eingebettet. Die Gesetzesentwürfe sehen mehr als 6 Millionen US-Dollar vor, um die Übertragung bis 2033 zu ermöglichen. Das Geld kann zum Kauf von Grundstücken mit Erholungsmöglichkeiten und zur Finanzierung von Gutachten, zum Abriss von Straßen und Brücken sowie für andere Ingenieurarbeiten verwendet werden.

Der Abgeordnete Chris Swedzinski und Senator Gary Dahms, die republikanischen Gesetzgeber, die den Teil des Staates vertreten, der den Park umfasst, lehnten es über ihre Berater ab, sich zu ihrer Haltung zu der Übertragung zu äußern.

Sie stimmten gegen einen wichtigen Gesetzentwurf, der 5 Millionen US-Dollar für die Übertragung vorsah. Die Abstimmung verlief weitgehend parteiintern und wurde mit breiter Unterstützung der Demokraten angenommen.

Stammessiege seien in diesen Konflikten selten, aber die Landübertragung sei ein Sieg, sagte Jensvold.

„Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft“, sagte er. „Wir haben etwas erreicht, das am Rande des Unmöglichen schwankte.“

___

Trisha Ahmed ist Korpsmitglied der Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America ist ein gemeinnütziges nationales Serviceprogramm, das Journalisten in lokalen Nachrichtenredaktionen vermittelt, um über unterbewertete Themen zu berichten. Folgen Sie ihr auf X, früher bekannt als Twitter: @TrishaAhmed15

Trisha Ahmed, The Associated Press











Kulturelle En