Volgens een nieuwe studie is aangetoond dat celtherapie, waarbij volwassen stamcellen uit het beenmerg betrokken zijn, het risico op een hartaanval en beroerte vermindert bij patiënten met ernstig hartfalen.

Een enkele toediening van volwassen stamcellen rechtstreeks in een ontstoken hart, via een katheter, zou kunnen resulteren in een langdurig 58% verminderd risico op een hartaanval of beroerte bij patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie, wat betekent dat ze een verzwakte hartspier hebben, suggereert de studie, die maandag is gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.

De studie wordt de grootste klinische proef van celtherapie tot nu toe genoemd bij patiënten met hartfalen, een ernstige aandoening die optreedt wanneer het hart niet genoeg bloed kan rondpompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen.

“We volgden deze patiënten gedurende meerdere jaren – drie jaar – en wat we ontdekten was dat hun hart sterker werd. We vonden een zeer significante vermindering van hartaanvallen en beroertes, vooral bij de patiënt waarvan we in hun bloed maten dat ze meer ontstekingen hadden, “zei de hoofdauteur van het onderzoek Dr. Emerson Perin, een praktiserend cardioloog en medisch directeur bij The Texas Hartinstituut in Houston.

“Dat effect was er bij iedereen, maar voor de patiënt met een ontsteking was het zelfs nog belangrijker,” zei Perin. “En er zijn ook aanwijzingen dat we een vermindering van cardiovasculaire sterfgevallen hadden.”

De therapie omvat het injecteren van mesenchymale voorlopercellen in het hart. Deze specifieke stamcellen hebben ontstekingsremmende eigenschappen, wat de resultaten bij patiënten met hartfalen zou kunnen verbeteren, aangezien verhoogde ontsteking een kenmerkend kenmerk is van chronisch hartfalen.

Meer dan 6 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten hebben chronisch hartfalen en de meesten worden behandeld met medicijnen die de symptomen van de aandoening aanpakken. De patiënten die deelnamen aan de nieuwe studie gebruikten allemaal medicijnen voor hartfalen, en het nieuwe onderzoek suggereert dat celtherapie nuttig kan zijn bij gebruik in combinatie met medicijnen tegen hartfalen.

“Je kunt je voorstellen dat we iedereen op de been houden en het beter doen met het medicijn. En nu hebben we een behandeling die de oorzaak daadwerkelijk aanpakt en alles tot rust brengt. Dus deze onderzoekslijn heeft echt een grote toekomst en ik zie dat we, met een bevestigend proces, dit soort behandeling in de mainstream kunnen brengen, ‘zei Perin.

“We kunnen hartfalen anders behandelen”, zei hij. “We hebben een nieuw wapen tegen hartfalen en deze studie opent echt de deur en wijst ons de weg om daar te komen.”

De nieuwe studie – gesponsord door Australisch biotechnologiebedrijf Mesoblast – omvatte 565 patiënten met hartfalen met een verzwakte hartspier in de leeftijd van 18 tot 80 jaar. De patiënten werden tussen 2014 en 2019 gescreend en willekeurig toegewezen aan celtherapie of een placeboprocedure op 51 onderzoekslocaties in Noord-Amerika.

De patiënten die de celtherapie kregen, kregen via een katheter ongeveer 150 miljoen stamcellen in het hart. De cellen kwamen uit het beenmerg van drie gezonde jonge volwassen donoren.

De onderzoekers, van het Texas Heart Institute en verschillende andere instellingen in de Verenigde Staten, Canada en Australië, volgden vervolgens elke patiënt op hartgerelateerde gebeurtenissen of levensbedreigende aritmieën.

Vergeleken met de patiënten die een schijnprocedure ondergingen, vertoonden degenen die met stamceltherapie werden behandeld binnen een jaar een kleine maar statistisch significante versteviging van de spier van de linker pompkamer van het hart.

De onderzoekers ontdekten ook dat de celtherapie het risico op een hartaanval of beroerte in totaal met 58% verminderde.

“Dit is een langdurig effect, dat gemiddeld 30 maanden aanhoudt. Daarom zijn we er zo enthousiast over,’ zei Perin.

Onder patiënten met een hoge ontsteking in hun lichaam was het gecombineerde verminderde risico op een hartaanval of beroerte zelfs nog groter, namelijk 75%, vonden de onderzoekers.

“Deze cellen pakken ontstekingen direct aan,” zei Perin.

“Ze hebben weinig receptoren voor deze ontstekingsstoffen – sommige worden interleukines genoemd en er zijn andere soorten,” zei hij. “Als je ze in een ontstoken hart stopt, worden de cellen geactiveerd en zeggen de cellen: ‘Wow, we moeten reageren. Dit huis staat in brand. We moeten het vuur blussen.’ En dus scheiden ze vervolgens verschillende ontstekingsremmers af.”

De onderzoekers schreven in hun studie dat hun bevindingen moeten worden beschouwd als “hypothese-genererend”, in die zin dat ze aantonen dat dit celtherapieconcept zou kunnen werken, maar dat er klinische proeven nodig zijn om specifiek de effecten van deze stamcellen op hartaanvallen, beroertes en hartaanvallen te bevestigen. andere evenementen. Het is nog onduidelijk hoe lang de effecten van de stamceltherapie langer dan 30 maanden aanhouden en of patiënten in de toekomst meer stamcelinjecties nodig zullen hebben.

Over het algemeen waren er geen grote verschillen tussen de bijwerkingen die werden gemeld bij de patiënten die de celtherapie kregen in vergelijking met die in de controlegroep, en de onderzoekers rapporteerden geen grote veiligheidsproblemen.

“We hebben een enorme stap gezet om de echte kracht van volwassen stamcellen te kunnen benutten voor de behandeling van het hart,” zei Perin. “Dit proces is echt een signaal van een nieuw tijdperk.”

Al meer dan tien jaar bestuderen wetenschappers mogelijke stamceltherapieën voor patiënten met hartfalen, maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze behandelmethode het aantal ziekenhuisopnames, urgente zorggebeurtenissen of complicaties bij patiënten met hartfalen kan verminderen.

De nieuwe studie vond dat niet, zei cardioloog Dr. Nieca Goldberg, medisch directeur van Atria New York City en klinisch universitair hoofddocent geneeskunde aan de NYU Grossman School of Medicine, die niet betrokken was bij de laatste studie.

Wat de nieuwe studie wel ontdekte, is dat “er mogelijk een populatie mensen is die baat zou kunnen hebben bij de stamceltherapie, met name mensen met een ontsteking”, zei Goldberg.

“Het is eigenlijk een interessante therapie, iets interessants om te overwegen, eens te meer onderzoek onderbouwt het voordeel ervan. Omdat er bij hartfalen meerdere dingen aan de hand zijn en vooral voor de ontstekingscomponent zou dit een interessante behandeling kunnen zijn,’ zei ze. “Het zou een rol kunnen spelen bij patiënten met hartfalen met een ontsteking.”

De effecten van de therapie op de risico’s van een hartaanval of beroerte waren “positief”, zei Dr. Brett Victor, een cardioloog bij de Cardiology Consultants of Philadelphia, die niet betrokken was bij het onderzoek, in een e-mail.

“In het bijzonder hadden patiënten die de stamceltherapie kregen minder kans op een hartaanval of beroerte in de komende 2,5 jaar, vooral onder degenen bij wie werd vastgesteld dat ze een hoge mate van systemische ontsteking hadden, zoals gemeten door een laboratoriumtest,” zei Victor. in de e-mail, eraan toevoegend dat dit aangeeft hoe hartfalen een significante ontstekingscomponent heeft.

Die “positieve signalen” zullen waarschijnlijk meer worden geëvalueerd in volgende onderzoeken, zei Victor.

“De huidige therapieën voor hartfalen, waaronder veranderingen in levensstijl, een groeiende lijst van uitstekende medicijnen en apparaattherapieën, zullen op korte termijn de standaardbehandeling voor behandeling blijven”, zei hij. “Ik vermoed dat deze proef het veld verder zal helpen bij het bestuderen van cardiale celtherapie, terwijl we blijven zoeken naar manieren om deze ziekte niet alleen te behandelen, maar daadwerkelijk te genezen.”