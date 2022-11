Stalltournee von Nicky Henderson: Tingle Creek-Traum lebt für Shishkin; Constitution Hill steht für Ascot-Rückkehr fest | Rennnachrichten

Nicky Henderson hat Hoffnungen auf eine Rückkehr von Shishkin in der Tingle Creek Chase geweckt, nachdem er erklärt hatte, sein Star-Verfolger sei „fast im Zeitplan“ für das Sandown-Showpiece.

Der Achtjährige verlor seinen ungeschlagenen Rekord über Zäune beim Cheltenham Festival der letzten Saison, nachdem er hochgezogen worden war, als er auf dem Testgelände scheinbar Probleme hatte.

Dieses Rennen wurde von Energumene gewonnen, den Shishkin besiegte, als sie sich früher in dieser Saison in Ascot bei der Clarence House Chase trafen.

Shishkin könnte in der Tingle Creek Chase zurückkehren





Und während dieses Rennen noch auf Hendersons Radar ist, hat er die Möglichkeit angesprochen, dass sein Stallstar nächsten Monat in Sandown zurückkehrt.

„Er hatte zwei oder drei Monate in seiner Box und draußen auf dem Feld und hoffentlich sind wir zurück und rocken und rollen.“ Henderson gegenüber Sky Sports Racing. „Er ist in guter Form.

„Ich werde nicht sagen, dass er definitiv dorthin gehen wird, aber wir versuchen, zum Tingle Creek zu gelangen. Wir liegen fast im Zeitplan.

„Sonst gehen wir nach Kempton [Desert Orchid] und dann das Clarence House.“

Supreme Superstar Constitution Hill ist bereit für sein Saison-Comeback im Coral Hurdle am Samstag in Ascot, live auf Sky Sports Racing.



Constitution Hill steht vor Ascots Rückkehr

Es sieht so aus, als ob es für den Handler von Seven Barrows, der sich entfesseln wird, große vierzehn Tage werden Verfassungshügel in Ascot an diesem Wochenende zuvor Epatante sieht in Newcastle ein drittes Fighting Fifth Hurdle vor, wobei beide Rennen live weitergehen Sky Sports Racing.

Henderson fügte hinzu: „Das ist der Plan. Es ist ein vernünftiger Ort. Wir haben es mit Michael besprochen [Buckley, owner]. Ascot ist eine schöne Strecke für ihn.

„Es sind zwei Meilen und drei [furlongs] aber ich kann nicht glauben, dass das ein problem sein wird.

Genießen Sie in herrlicher Zeitlupe, wie sich Constitution Hill, Star der Hurdle von Supreme Novices, für seine Saisonrückkehr im Coral Hurdle in Ascot aufwärmt, live auf Sky Sports Racing am 19. November.



„Es bedeutet auch, dass Epatante zum Fighting Fifth zurückkehren kann, das sie in den letzten zwei Jahren gewonnen hat.

„Sie hatte letztes Jahr ein gutes Jahr und gewann zweieinhalb Grade Ones, wenn man das tote Rennen im Fighting Fifth berücksichtigt.

„Sie war mit zweieinhalb in Aintree sehr gut, das öffnet ihr auch in dieser Saison ein paar Türen. Sie arbeitet sehr gut. Sie hat ein bisschen Kondition, aber sie ist immer ein bisschen so.“

Sehen Sie sich die Rückkehr von Constitution Hill in der Coral Hurdle in Ascot am Samstag, den 19. November und Epatante in der Fighting Fifth Hurdle am Samstag, den 26. November in Newcastle an, beide live auf Sky Sports Racing.