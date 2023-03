Franse vakbonden zijn dinsdag in het hele land begonnen met grote stakingen, in een nieuwe poging om de pensioenhervormingsplannen van president Emmanuel Macron tegen te werken.

Vakbonden hebben gezworen het land tot stilstand te brengen in de strijd tegen pensioenhervormingen die de pensioengerechtigde leeftijd met twee jaar opdrijven en nog jaren moeten werken om een ​​volledig pensioen te verdienen.

De politie verwacht dinsdag tussen de 1,1 miljoen en 1,4 miljoen mensen op meer dan 260 locaties de straat op te gaan, aldus het Franse persbureau AFP volgens een anonieme bron.

Stakingen hadden ook gevolgen voor de Franse regionale en hogesnelheidstreindienst Afbeelding: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Stakingen zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor regionale treinen en hogesnelheidstreinen, waardoor vier van de vijf rijdende treinen stil komen te liggen. Nog belangrijker was dat raffinaderijarbeiders zich bij de staking aansloten, waardoor de brandstofoverdracht in het hele land werd beïnvloed.

Sinds het begin van het jaar zijn er weer protesten tegen de voorgestelde pensioenhervormingen. Aan het grootste protest deden op 31 januari zo’n 1,27 miljoen mensen mee.

Waar vinden stakingen plaats?

Volgens vakbond CGT blokkeerden de stakingen vanaf dinsdagochtend de brandstofleveringen van raffinaderijen in het hele land. Door de verstopping kunnen er tekorten ontstaan ​​bij tankstations.

De Esso-raffinaderijen in Port Jerome in Noord-Frankrijk en Fos-Sur-Mer in het zuiden sloten zich aan bij de staking van dinsdag, kondigde de CGT aan.

“De staking is overal begonnen… met leveringen geblokkeerd van alle raffinaderijen vanmorgen”, citeerde AFP Eric Sellini, afdelingscoördinator van de CGT-vakbond. De vakbond had vorig najaar een brandstoftekort georkestreerd door een gelijkaardige blokkade te lanceren.

De CGT had afgelopen najaar een brandstoftekort georkestreerd door een gelijkaardige blokkade te lanceren Afbeelding: Franck Castel/foto alliantie/abaca

Brandstofgigant TotalEnergies vertelde persbureau Reuters dat de brandstofleveringen op zijn Franse vestigingen zijn stopgezet. Van de 296 agenten van de groep op sites was 64% dinsdag in staking, zei een woordvoerder van de groep.

Sellini vertelde Reuters dat een staking bij de Gonfreville-raffinaderij in Normandië tot donderdag zou duren, terwijl een andere bij de Donges-raffinaderij in West-Frankrijk tot vrijdag zou duren.

Wat gebeurt er met het pensioenhervormingsplan?

De protesten tegen de pensioenhervormingsplannen zijn de laatste tijd heviger geworden, toen het controversiële wetsvoorstel voor inkt in de Franse huizen van het parlement aankwam.

Weken van debatten in het Franse lagerhuis eindigden zonder stemming over verhoging van de pensioenleeftijd. Het wetsvoorstel is nu doorgeschoven naar de Eerste Kamer, met een debat dat zich tot in de vroege uurtjes van dinsdagochtend heeft voortgesleept.

Het debat wordt dinsdagmiddag hervat.

Waarom zijn de hervormingsplannen controversieel?

De hervorming van het pensioenstelsel van het land maakte deel uit van het platform van Macron, zowel tijdens de verkiezingen van 2017 als van 2022.

De president en zijn regering stellen dat de hervormingen “onmisbaar” zijn voor het voortbestaan ​​van het pensioenstelsel. Macron zei dat het pensioenfonds een dreigend tekort ervaart dat moet worden aangepakt naarmate de Franse bevolking ouder wordt.

De president heeft betoogd dat de bevolking wat meer zou moeten werken om het pensioenfonds in evenwicht te houden. Om dit te bereiken verhoogt het nieuwe stelsel de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

Critici dringen er echter op aan dat de regering alternatieve manieren moet vinden om het pensioenfonds te financieren.

Ze voeren ook aan dat het verlengen van het aantal jaren werk in sommige inspannende beroepen met handenarbeid fysiek niet mogelijk en ook oneerlijk zou zijn, aangezien deze professionals op jongere leeftijd aan hun loopbaan beginnen.

Critici dringen erop aan dat de regering andere manieren moet vinden om het pensioenfonds te financieren Afbeelding: Daniel Cole/AP/foto alliantie

rmt/sms (AFP, Reuters)