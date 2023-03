Na de onthulling van de begroting van de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt op woensdag, sloten honderdduizenden leraren, Londense metrobestuurders en ambtenaren zich aan bij stakende doktoren.

Inflatie treft werknemers in alle sectoren, inclusief bedienden. Britse universiteitsmedewerkers en journalisten bij de BBC deden ook mee aan de multisectorale staking. De vakbonden ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen) en Rail, Maritime and Transport (RMT) in de hoofdstad Londen legden het metrosysteem plat. De 130.000 ambtenaren van verschillende overheidsdepartementen samen met de Border Force van het land.

In de buurt van Downing Street nr. 10 scandeerden arbeiders buiten het kantoor van premier Rishi Sunak: “Wat willen we?, 10 procent, wanneer willen we het? Nu!”

Waar maken werknemers in het VK zich zorgen over?

Vakbonden die werknemers in de publieke sector vertegenwoordigen, staan ​​op gespannen voet met de regering die loonsverhogingen nastreeft die volgens hen nodig zijn om inflatie mogelijk te maken. De regering zegt ondertussen dat ze onbetaalbaar zijn en de inflatie verder zullen aanwakkeren.

De op vijf na grootste economie ter wereld heeft een paar turbulente jaren doorgemaakt te midden van de schokkende bezuinigingen van de overheid, de Brexit, COVID-19 en een inflatie met dubbele cijfers tijdens de Russische invasie van Oekraïne.

Behalve dat de lonen de inflatie niet kunnen bijhouden, noemen werknemers arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en pensioenen de belangrijkste zorgen.

De British Medical Association zei dat jonge artsen sinds 2009 effectief een loonsverlaging van 26% hadden doorgevoerd.

Hunt, wiens formele titel minister van Financiën is, werd vorig jaar minister in de nasleep van de minibegroting van voormalig premier Liz Truss die politiek desastreus bleek te zijn en zwaar leunde op niet-gefinancierde plannen voor belastingverlagingen. Premier Rishi Sunak, zelf voormalig kanselier, hield Hunt vervolgens in de rol.

Toenemende vakbondsacties in een groot deel van de publieke sector

De secretaris-generaal van de PCS-vakbond van ambtenaren, Mark Serwotka, zei dat het schandalig was dat sommige overheidsmedewerkers zelf gedwongen werden om overheidsuitkeringen te accepteren vanwege hun lage salarissen.

De cascade van steeds zwaardere aanvallen had ook een omslagpunt bereikt, voegde hij eraan toe.

“Ik geloof dat voor het eerst in jaren uit opiniepeilingen blijkt dat er veel steun is voor stakingen”, zei Serwotka tegen AFP.

De tweedaagse lerarenstaking zal naar verwachting elke school in het VK treffen.

Steeds meer werknemers in de publieke sector hebben de afgelopen maanden vaker gereedschap neergehaald in het VK, verpleegsters gingen in staking voor wat volgens hun vakbonden de eerste keer in de geschiedenis was eerder in het arbeidsconflict.

ar/msh (AFP, Reuters)