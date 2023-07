Notorisch überfüllte Straßen und steigende Mieten. Der Städtetourismus braucht Museen und Kulturveranstaltungen als Kulisse und zerstört dabei das städtische Leben.

Die meisten spanischen Bürgermeister haben eines im Sinn: Sie möchten, dass ihre Stadt auf der Karte internationaler Reiseziele erscheint. Und sie lassen nichts unversucht, um dies zu erreichen. Egal ob der Bau von Gebäuden und Museen durch Stararchitekten, die Organisation von Supersportveranstaltungen oder großen Musikfestivals – sie dienen in erster Linie dazu, eine Stadt bekannter zu machen und neue Besucher anzulocken.

„Kultur dient als Motor für den Tourismus, zur Ankurbelung des lokalen Einzelhandels sowie der Hotel- und Gastronomiebranche“, sagt Luis Alfonso Escudero. Er ist Professor für Humangeographie an der Universität Toledo in Zentralspanien. „Die Stadt wird zu einer Marke für Events und Freizeit“, sagt er.

Bilbao war Ende des letzten Jahrhunderts mit dem Guggenheim-Museum des Architekten Norman Forster Vorreiter. Málaga erhielt ein Picasso-Museum und eine Zweigstelle des Centre Pompidou. Valencia baute eine ganze „Stadt der Wissenschaften und Künste“, andere Provinzhauptstädte errichteten Museen für zeitgenössische Kunst.

Primavera Sound- und Sonar-Festival

Mit den Musikfestivals Primavera Sound und Sonar lockt Barcelona in nur wenigen Tagen Hunderttausende Besucher an. Madrid zieht mit dem Rock- und Popfestival Mad Cool, einem Reggaeton-Festival und einem weiteren großen Musikereignis, das nach einer koffeinhaltigen Limonade benannt ist, gleich.

Auch in kleineren Städten gibt es Festivals mit Acts der Größenordnung von Rock am Ring. Aufgrund der Konkurrenz liegen die Gebühren in astronomischen Höhen. Die internationalen Manager schicken ihre Acts gerne dorthin.

Keine noch so absurde Idee bleibt außen vor. Die galizische Hafenstadt Vigo prahlte mit der größten Weihnachtsbeleuchtung des Landes. Diese lockte im Dezember mehr Menschen an als die Kathedrale im benachbarten Santiago de Compostela, dem Endpunkt des Jakobsweges.

Der Tourismus muss wachsen

„Selbst alteingesessene Museen wie das Prado in Madrid haben nicht mehr das Ziel, der Öffentlichkeit Kunst und Kultur näher zu bringen. „Es geht um Besucherrekorde, egal was es kostet“, sagt Escudero. Der Tourismus muss immer wachsen. Stillstand, selbst ein leichter Rückgang, ist gleichbedeutend mit Krise.

Sevilla in Südspanien ist für ihn diesbezüglich ein Negativbeispiel. Trotz des bereits übermäßigen Tourismus versucht die örtliche Stadtverwaltung weiterhin, Veranstaltungen aller Art anzulocken. Zum Beispiel die Gala des spanischen Goya-Kinopreises, das Pokalfinale oder die Latin Grammys, die erstmals außerhalb der USA verliehen werden.

„Bestimmte Bereiche der Städte werden so leicht dem Tourismus geopfert“, sagt Escudero. Er hat die Auswirkungen des Kulturtourismus auf die Gentrifizierung und den Wettbewerb zwischen Stadtmarken untersucht. Dementsprechend steigen die Mieten in den betroffenen Orten stetig.

Es gibt immer mehr Geschäfte, die nicht für die Bewohner da sind, während klassische Läden schließen. Die Preise in Restaurants steigen, Straßen und Plätze sind ständig überfüllt. Die geschaffenen Arbeitsplätze sind meist prekär und auf die Hauptsaison beschränkt.

Spanien ist das Land der größten Musikfestivals in Europa

917 Festivals pro Jahr vor der Pandemie

„Spanien ist seit den frühen 1970er Jahren vom Tourismus besessen“, stimmt Nando Cruz zu. Er ist Autor eines Buches über den Boom großer Musikfestivals in Spanien. „So wie alle Städte ein Guggenheim wollten, wollen sie jetzt ein Festival“, sagt Cruz. Das erste große Festival fand 1995 in Benicàssim an der Mittelmeerküste statt. Im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, zählte das Kulturministerium 917 Festivals. Viele von ihnen ziehen Zehntausende, manche sogar Hunderttausende Besucher an.

Spanien ist daher das Land schlechthin für große Musikfestivals in Europa. An acht der zehn ganz Großen sind internationale Veranstalter und Investmentfonds beteiligt. „Diese Festivals haben ihre eigenen Stände auf der jährlichen Madrider Tourismusmesse. Manche präsentieren ihr Programm sogar auf der Messe“, sagt Cruz. Große Festivals seien „eindeutig Teil der Tourismusbranche und nicht der Musikbranche“.

„Während Anträge auf Zuschüsse von einigen Tausend Euro für kulturelle Nachbarschaftsaktivitäten oft abgelehnt werden, erhalten die Veranstalter der großen Festivals riesige Summen“, sagt Cruz. In Madrid erhält Mad Cool diesen Sommer über zwei Millionen Euro „öffentliches Sponsoring“ vom Rathaus und der Regionalregierung.

Im Gegenzug drucken die Veranstalter Stadt- und Regionslogos auf Plakate, Flyer und Banner. In Andalusien erhielt ein Ableger von Mad Cool laut der Zeitung sogar 4,5 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für regionale Wirtschaftsentwicklung Periodico de Espana recherchiert.

Nur eine Kneipe mit Live-Musik

„Und nein, dank Festivals entsteht keine lokale Kulturszene“, entgegnet Cruz einem häufig vorgebrachten Argument. Im Gegenteil: In Benicàssim zum Beispiel gebe es nach fast 30 Jahren Festivals nur noch eine Bar für Live-Musik, sagt er. Und nach Vorgaben der Stadtverwaltung dürfen aus Lärmschutzgründen nur sechs Konzerte pro Jahr stattfinden.

„Uns erwartet ein Sommer im Ausnahmezustand“, befürchtet Marina Dorado. Sie ist Teil der Bewohnerinitiative „Stop Mad Cool“ in Villaverde und Getafe, einem Bezirk im Süden von Madrid und einem benachbarten Vorort. „Überfüllte Busse, Staus, Besucherströme und der Lärm, man wird aus dem eigenen Stadtteil vertrieben“, kritisiert sie. Weniger als 300 Meter von den Wohnblöcken entfernt wird ein 20 Hektar großes Gelände für die Festivalsaison im Juli und August eingeebnet.

„Für die Veranstaltungstage gibt es keinen Mobilitätsplan“, sagt Dorado. Es gibt kaum Buslinien. Und der Nahverkehrszug ist nicht für Zehntausende Besucher ausgelegt. Als „Mad Cool“ noch im Westen der Stadt lag, durften nicht einmal die Taxis zum Einsatzort fahren. Das Unternehmen Uber war einer der Sponsoren, sicherte sich das Transportmonopol und hätte dadurch überteuerte Tarife erheben können. „Alles, was nervt und unangenehm ist, geht an den armen Teil der Stadt“, klagt Dorado.

Die großen Hotels profitieren

Solche Vorwürfe sind auch aus Barcelona rund um das dortige Festivalgelände Parc del Fòrum zu hören. Vor allem die großen Hotels profitieren dort vom Veranstaltungsboom. Die kleineren Kneipen und Geschäfte im benachbarten El Besòs i el Maresme, einem der ärmsten Viertel der katalanischen Hauptstadt, haben kaum zusätzliche Umsätze. Die Festivalveranstalter tun alles, um die Versorgung ihrer Besucher vor Ort sicherzustellen.

„Wir sollten nicht alle Städte über einen Kamm scheren“, warnt Boris Strzelczyk. Der Stadtplanungsspezialist aus Valencia unterscheidet zwischen Städten mit und ohne nachhaltige Strategie. „Hinter dem Guggenheim-Museum in Bilbao steckte beispielsweise eine Strategie zur Modernisierung einer im Niedergang begriffenen Industriestadt“, sagt er.

Bilbao ist anders

Die Gewinne aus der Umwandlung verlassener Industriegebiete in Stadtteile und Kultureinrichtungen wurden nicht von der Privatwirtschaft, sondern größtenteils von Stadt und Region abgeschöpft und in die Neugestaltung Bilbaos investiert. Es ist nicht so einfach zu kopieren. „Zu sagen, dass wir auch ein Museum mit einem Stararchitekten bauen, funktioniert einfach nicht“, sagt Strzelczyk, der sich in seiner Heimatstadt in einer Bürgerinitiative engagierte, die das historische Fischerviertel Cabañal in Valencia erfolgreich vor dem Neubau schützte Raserei.

„Die Rekrutierung von Großveranstaltungen allein schafft keine lokale Identität“, sagt der Architekt. Valencia zum Beispiel ging ohne Strategie vor. Sie wollten alles sein: die Stadt der Künste und Wissenschaften, die Stadt der großen Segelregatta, des Papstbesuchs, des MTV-Festivals, der Formel 1. Große Neubauviertel entstanden, die großen Baukonzerne profitierten, Spekulation und Korruption rund ums Konservative Partido Popular (PP) erweitert. „Vieles wurde falsch umgeleitet“, sagt Strzelczyk.

Allerdings haben die letzten acht Jahre in Valencia gezeigt, dass es auch anders geht. „Die linksalternative Stadtverwaltung hat auf Großprojekte verzichtet und die Stadt im Kleinen umgestaltet“, sagt Strzelczyk. Trotz Protesten der PP ist Valencia fahrrad- und fußgängerfreundlicher geworden und Parks und Plätze wurden renoviert. Es entstand eine komfortable, lebenswertere Stadt. Gut für die Bewohner und gut für die Besucher, sagt Strzelczyk.

Ende Mai gewannen jedoch die PP und die rechtsextreme VOX die Wahlen. Sie präsentierten sofort ein Kulturprogramm, einschließlich Plänen für ein neues Museum im Zusammenhang mit dem jährlichen Las Fallas-Festival, bei dem riesige Pappmaché-Figuren während eines großen Feuerwerks verbrannt werden. Das Museum soll es Besuchern der Stadt ermöglichen, „365 Tage im Jahr den Klang, den Geruch, das Zittern, alles, was man beim Feuerwerk spürt“, zu erleben.