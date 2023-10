Rostock. Auch für Menschen ohne festen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern erschwert der Beginn der kalten Jahreszeit die Lebensbedingungen. Allerdings gibt es in den größeren Städten des Landes nach eigenen Angaben genügend Plätze für Obdachlose. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre sei davon auszugehen, dass niemand unfreiwillig auf der Straße schlafen muss, heißt es in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

In der größten Stadt des Landes betreibt die Stadtmission Rostock zwei getrennte Notunterkünfte für Frauen und Männer sowie eine Einrichtung für betreutes Wohnen. „Wir sind derzeit sehr gut ausgelastet“, sagte Abteilungsleiter Hartwig Vogt. In den Frauenunterkünften werden derzeit alle zehn Betten benötigt, während die Belegung in den Männerunterkünften schwankt. Hier stehen 25 reguläre Schlafplätze zur Verfügung. In beiden Unterkünften könnten jedoch bei Bedarf Notbetten hinzugefügt werden, erklärte Vogt.

Rostock: Zusätzliche Kapazitäten notwendig

Im vergangenen Jahr waren noch zusätzliche Kapazitäten erforderlich. „Wir wollen jetzt noch einmal mit der Stadt darüber reden, was möglich ist“, kündigte Vogt an. Ab dem 1. November ist das „Wärmestübchen“ als zusätzliches Angebot auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Nach eigenen Angaben betreut die Stadtmission regelmäßig rund 150 Menschen. Darüber hinaus bietet die Wohnungslosenhilfe Rostock betreutes Wohnen an und betreibt auch einen Kühlbus. Streetworker fahren damit zu bekannten Treffpunkten, wo sie Essen und Kleidung verteilen.

In MV wird an einem Pilotprojekt für Obdachlose gearbeitet

Auch in anderen Städten sollen Obdachlose bei kühlen Temperaturen warm bleiben können. „Das Obdachlosenheim ist mit mehreren Gemeinschaftsräumen ausgestattet“, berichtete eine Sprecherin der Stadt Neubrandenburg. Dies würde es den Menschen ermöglichen, auch tagsüber drinnen zu bleiben. Nach Angaben von Stadtsprechern sind auch die Unterkünfte in Wismar und Schwerin rund um die Uhr geöffnet. In den letzten Jahren konnte allen obdachlosen Menschen ein Platz angeboten werden. „Wir gehen davon aus, dass dies auch in diesem Winter gelten wird“, sagte die Sprecherin in Schwerin.

Ein Mann sitzt im Schlafsack im Eingang eines Ladens. In MV bereiten sich Städte auf die Unterbringung von Obdachlosen im Winter vor. © Quelle: Henning Kaiser

Ende April beschlossen die Rostocker Bürger in einem Modellversuch, obdachlosen Menschen eine dauerhafte Unterbringung zu ermöglichen. Das „Housing First“-Prinzip stammt ursprünglich aus den USA und ist beispielsweise in Finnland längst etabliert. Das Sozialamt arbeite derzeit noch an einem Konzept zur Umsetzung in Rostock, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Zahl der Obdachlosen in MV schwer abzuschätzen

Es ist unklar, wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ohne eigene Wohnung leben. Insbesondere für Menschen in sogenannter versteckter Obdachlosigkeit seien die Zahlen schwer abzuschätzen, erklärte Vogt. Obwohl die Betroffenen keinen festen Wohnsitz haben, leben sie nicht dauerhaft auf der Straße. Stattdessen übernachteten sie beispielsweise bei Freunden. Auch für Obdachlose, die langfristig auf der Straße leben, sind Zahlen nur schwer zu erfassen. Nicht jeder bleibt dauerhaft in einer Stadt, sondern zieht von Ort zu Ort.

In Rostock beobachte Vogt nach eigenen Angaben eine Zunahme obdachloser Frauen. In der Notunterkunft sei es mehr los als noch vor ein paar Jahren, sagte er. Jetzt können Sie auch mehr Frauen und Familien im betreuten Wohnen sehen. „Der Wettbewerb um Wohnraum ist groß und die Menschen verlieren heutzutage viel schneller eine Wohnung“, sagte er. Bei obdachlosen Frauen spielen häufig unbehandelte psychische Erkrankungen und Gewalterfahrungen eine Rolle. Probleme mit Alkohol und Aggressivität treten häufiger bei Männern auf.

Das Statistische Bundesamt erhebt erst seit letztem Jahr Zahlen zur Unterbringung von Obdachlosen. Demnach waren im Januar 2023 in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.195 Menschen ohne festen Wohnsitz in Einrichtungen oder Notschlafplätzen untergebracht.

