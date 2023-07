CHICAGO (AP) – Naturkatastrophen können dramatisch sein – tosende Hurrikane, Tornados, die Gebäude zum Einsturz bringen – aber Hitze ist tödlicher.

Chicago musste das 1995 auf die harte Tour lernen.

Im Juli dieses Jahres tötete eine einwöchige Hitzewelle mit Temperaturen von 106 Grad Fahrenheit (41 Grad Celsius) mehr als 700 Menschen. Die meisten Todesfälle ereigneten sich in armen und mehrheitlich schwarzen Vierteln, in denen viele ältere oder isolierte Menschen ohne ausreichende Belüftung oder Klimaanlage litten. Stromausfälle aufgrund eines überlasteten Netzes machten alles noch schlimmer.

Nachdem Chicago zunächst nur langsam reagierte, hat es inzwischen Notfallpläne für Hitzeeinsätze entwickelt, die einen massiven Vorstoß umfassen, um die Öffentlichkeit zu alarmieren und dann die am stärksten gefährdeten Personen mit der Hilfe zu versorgen, die sie möglicherweise benötigen. Andere Städte wie Los Angeles, Miami und Phoenix haben jetzt „Chief Heat Officers“, die die Planung und Reaktion auf gefährliche Hitze koordinieren. Auf der ganzen Welt haben Städte und Länder ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Experten warnen jedoch davor, dass diese Schritte in einer Welt, in der die Hitzerekorde ständig brechen und die Ungleichheit hinsichtlich der am stärksten gefährdeten Personen fortbesteht, möglicherweise nicht ausreichen.

„Ich kenne keine einzige Stadt, die wirklich auf das schlimmste Szenario vorbereitet ist, das manche Klimaforscher befürchten“, sagte Eric Klinenberg, Professor für Sozialwissenschaften an der New York University, der ein Buch über die Hitzewelle in Chicago geschrieben hat.

Die Hitzevorsorge hat sich im Laufe der Jahre im Allgemeinen verbessert, da die Vorhersagen genauer geworden sind und sich Meteorologen, Journalisten und Regierungsbeamte darauf konzentriert haben, die Nachricht über drohende Gefahren zu verbreiten. Chicago beispielsweise hat sein SMS- und E-Mail-Benachrichtigungssystem für Notfälle erweitert und seine am stärksten gefährdeten Bewohner für die Kontaktaufnahme identifiziert.

Aber was in einer Stadt funktioniert, ist in einer anderen möglicherweise nicht so effektiv. Das liegt daran, dass jedes seine eigene einzigartige Architektur, Transportmöglichkeiten, Anordnung und Ungleichheiten aufweist, sagte Bharat Venkat, außerordentlicher Professor an der UCLA und Leiter des Wärmelabors der Universität, dessen Ziel es ist, das anzugehen, was er „thermische Ungleichheit“ nennt.

Venkat ist der Meinung, dass Städte Ungleichheit bekämpfen sollten, indem sie in Arbeitsrechte, nachhaltige Entwicklung und mehr investieren. Das mag teuer klingen – wer zahlt zum Beispiel, wenn eine Stadt versucht, die Bedingungen für Arbeiter in überfüllten Imbisswagen zu verbessern? – aber Venkat glaubt, dass Nichtstun letztendlich mehr kosten wird.

„Der Status quo ist tatsächlich äußerst teuer“, sagte er. „Wir rechnen einfach nicht.“

Frankreich hat ein Hitzewarnsystem eingeführt, nachdem eine ausgedehnte Hitzewelle im Jahr 2003 schätzungsweise 15.000 Todesfälle verursacht hatte – viele davon ältere Menschen in Stadtwohnungen und Häusern ohne Klimaanlage. Das System umfasst öffentliche Bekanntmachungen, in denen die Menschen aufgefordert werden, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Erst letzten Monat startete Deutschland eine neue Kampagne gegen Todesfälle durch Hitzewellen, die angeblich von den Erfahrungen Frankreichs inspiriert sei.

In Indien führte eine starke Hitzewelle im Jahr 2010 mit Temperaturen über 118 Grad Fahrenheit (48 Grad Celsius) zum Tod von über 1.300 Menschen in der Stadt Ahmedabad. Die Stadtverwaltung hat nun einen Hitzeaktionsplan entwickelt, um das Bewusstsein der örtlichen Bevölkerung und des Gesundheitspersonals zu schärfen. Eine weitere einfache Initiative: Dächer weiß streichen, um die pralle Sonne zu reflektieren.

Ladd Keith, Assistenzprofessor an der University of Arizona, nannte die Code Red Extreme Heat-Warnungen von Baltimore als Beispiel für ein gut konzipiertes Warnsystem. Die Warnungen werden ausgegeben, wenn die Wettervorhersage einen Hitzeindex von 105 Fahrenheit oder mehr erfordert, und initiieren Maßnahmen wie mehr soziale Dienste in den Gemeinden, die am anfälligsten für Hitzerisiken sind.

Er lobte die Hitzeschutzbeauftragten in Städten wie Los Angeles, Miami und Phoenix, sagte aber, dass es „immer noch über 19.000 Städte und Gemeinden ohne sie gibt“.

Inkyu Han, ein Umwelt- und Gesundheitswissenschaftler an der Temple University in Philadelphia, stellte fest, dass Städte immer noch Schwierigkeiten haben, Hilfsmittel wie Kühlzentren und subventionierte Klimaanlagen in ärmere Viertel zu bringen. Er sagte, auch mit einfachen und nachhaltigen Lösungen wie der Verbesserung der Baumkronen könne noch mehr getan werden.

„Bemerkenswert ist, dass es in einkommensschwachen Vierteln und farbigen Gemeinschaften in Philadelphia oft an Straßenbäumen und Grünflächen mangelt“, sagte Han.

In Providence, Rhode Island, mildert der Atlantische Ozean normalerweise die Temperaturen, aber in der Region kann es immer noch zu Hitzewellen kommen. Kate Moretti, Ärztin in der Notaufnahme, sagte, dass die Krankenhäuser der Stadt mehr Patienten betreuen, wenn die Hitze zuschlägt – mit einem Anstieg von Krankheiten, die möglicherweise nicht offensichtlich mit der Hitze zusammenhängen, wie Herzinfarkte, Nierenversagen und psychische Probleme.

„Wir merken auf jeden Fall, dass es das System belastet“, sagte Moretti. Ältere Menschen, Menschen, die im Freien arbeiten, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose machen einen großen Anteil dieser Einweisungen aus, sagte sie.

Miami gilt aufgrund seiner Anfälligkeit für den Anstieg des Meeresspiegels, Überschwemmungen, Hurrikane und extreme Hitze als Nullpunkt für die Bedrohung durch den Klimawandel. Vor zwei Jahren ernannte es seinen Hitzebeauftragten, der Strategien entwickeln soll, um die Menschen vor der Hitze zu schützen.

Robin Bachin, außerordentlicher Professor für bürgerschaftliches und gesellschaftliches Engagement an der University of Miami, stellte fest, dass die Bundesregierung zwar Gesetze erlassen habe, um Menschen in kalten Klimazonen davor zu schützen, dass ihre Heizung unter gefährlichen Bedingungen abgeschaltet werde, es aber nichts Vergleichbares für die Kühlung gäbe.

„Für Menschen in Wohnungen, die nicht öffentlich gefördert werden, gibt es keine Verpflichtung für Vermieter, eine Klimaanlage bereitzustellen“, sagte Bachin. „Das ist besonders für unsere lokale Bevölkerung mit niedrigem Einkommen unglaublich gefährlich, ganz zu schweigen von Menschen, die keine Unterkunft haben oder im Freien arbeiten.“

Klinenberg sagte, dass die Vereinigten Staaten bislang mit der Dauer der meisten Hitzewellen zufrieden seien, die Stromnetze, die in einigen Regionen aufgrund der hohen Nachfrage anfällig seien, zusammen mit anhaltenden sozialen Ungleichheiten, könnten jedoch in den kommenden Jahrzehnten zu ernsthaften Problemen führen.

Das liegt zum Teil daran, dass die zugrunde liegenden sozialen Probleme, die Hitzeereignisse so tödlich machen, immer schlimmer werden, sagte Klinenberg. Die Todesfälle in Chicago im Jahr 1995 konzentrierten sich nicht nur auf arme und segregierte Stadtteile, sondern insbesondere auch auf sogenannte „verarmte“ Stadtteile, Orte, an denen es für Menschen schwieriger ist, zusammenzukommen und wo die sozialen Kontakte geschwächt sind. Leere Grundstücke, verlassene Restaurants und schlecht gepflegte Parks führen dazu, dass die Menschen seltener aufeinander achten.

Noboru Nakamura, Professor für Atmosphärenwissenschaften an der University of Chicago, der sich auf extreme Wetterereignisse spezialisiert hat, sagte, dass Chicago durch die Einführung von Hitzenotfallplänen, routinemäßigen Gesundheitskontrollen und Kühlzentren viele kluge Veränderungen vorgenommen habe.

Aber auch er nannte die Ungleichheit eine schwierige Herausforderung.

„Ein systemisches Problem der Ressourcenungleichheit ist etwas, das man nicht wirklich über Nacht beseitigen kann. Und wir haben heute immer noch das gleiche Problem wie damals“, sagte Nakamura. „Dieser Aspekt ist also immer noch ein großes, großes, großes, großes ungelöstes Problem.“

O’Malley berichtete aus Philadelphia.

