Gemeinsam mit M-net werd opgericht door Stadtwerke München (SWM) in 2010 München met een hoogmoderne Glasfasernetz. 630.000 Haushalte en Unternehmen kunnen worden voorbereid door Highspeed ins Internet, nach Abschluss des Ausbaus im Jahr 2023, es 650.000 signaal. Zuletzt wurden 2022 Bereiche in Laim Mitte sowie in der Balanstraße schlossen en angebunden. Jetzt haben die Bauarbeiten im östlichen Bogenhausen en in der westlichen Lerchenau begonnen.

Im Fokus: Glasfaser bis in die Wohnung, ook im File

Andreas Mattivi, SWM Leitung Planung en Bau: „70 Prozent der Münchner Haushalte heeft zijn heute direkten Zugang zum hochleistungsfähigen Glasfasernetz der SWM. In de actuele Ausbauphase tot Ende 2023 waren er 3.300 Gebäude met rund 17.600 Haushalten en Gewerbetrieben dazukommen. Het is ideaal voor de Glasfaser om direct in de afzonderlijke Wohnungen, ook Fiber-to-the-Home of FTTH, te kijken naar Leeglich in de Kelders van de Gebouwen. FTTH staat in het algemeen in unserem Fokus.”

In de beste FTTB-Gebieten (= Fiber-to-the-Building) die SWM in diesem Jahr verstärkt Wohn- und Geschäftseinheiten in Absprache mit den Eigentümern ebenso auf FTTH aufrüsten. “Damit zal zorgen voor een sterke glasfaserverbinding voor de beste bandbreiten en als basis voor hoogwaardige telekommunikationsdiensten. Im Gegensatz zu kupferbasierten Technologieën zinken met der vollständigen Glasfaseringbinding auch der Stromverbrauch en in der Folge der CO2-Ausstoß drastisch. Immobilieneigendom en -verwalter konden ervoor zorgen dat de bestände technisch gezien zo goed mogelijk was, dat deze lange tijd vrij was van stevige anforderungen en de rechtbank voor digitale infrastructuur waren“führt Andreas Mattivi weiter aus.

Glasfaser: Schrittmacher für das digital Heute und Morgen

Die SWM- en M-net-netwerken zijn gebouwd in de stad met een modern Highspeed-glasvezelnetwerk, dat zich kan uiten in de meest waarschijnlijke gevallen. M-net-sets en andere Telecommunikationsanbieten zu Fairen Konditionen zur Verfügung. Der Glasfaserausbau is neben dem Ausbau erneuerbarer Energien of der Elektromobilität en weiterer Beitrag der SWM for one lebenswerte and zukunftsfähige Stadt.

Im Rahmen des gemeinsamen Ausbauprojekts für München übernehmen die SWM das Verlegen der passive Glasfaserfrastruktur, während M-net dat actieve Netztechnik installiert en das Netz mit Telekommunikations- en Mediendiensten betreft. „Dus veilig voor privé Nutzerinnen en Nutzer schnelle en stabiele internet-, telefonie- en HD-TV-verbinding met Übertragungsgeschwindigkeiten tot zu 1 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung. Unternehmen profit von Standortanbindungen und hoch performanten Vernetzungslösungen mit noch deutlich höheren Bandbreiten“, zei Nelson Killius, Spreker der Geschäftsführung van M-net. In de Ausbaugebieten Servicemitarbeitern von M-net informeren persönlich over de nieuwe Anschlüsse en de buchbaren Produkte.