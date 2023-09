Stadtrat gibt Grundeigentümer Kibag een Korb

Der Deal für ein nieuwe gestaltetes Ufer in Zürich Wollishofen is geplatzt. Het proces duurt langer voordat het apparaat geblokkeerd wordt.

Dit is mogelijk bij de visualisatie: Kibag-Planung am Zürcher Seeufer. Visualisatie PD

Direkt am Zürichsee ligt in een grosses Stück Land en de beste Lage. Het is een grote moeite voor een stattlichen öffentlichen park. Een breiter Streifen Grün, der geamte Ufergestaltung aufwerten würde. Heute führt een enger Kiesweg een gespoten Fabrikmauer entlang.