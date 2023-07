Stadtallendorf-Schweinsberg. Es sieht so aus, als hätte eine Bombe die Bankfiliale im Schweinsberger Ortsteil Stadtallendorf getroffen. Die Decke hängt teilweise herab, Kabel ragen aus der Wand, Steine ​​und Staub liegen herum: Unbekannte sprengten in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in der Straße „Im Froschwasser“.

Dabei kam es nicht nur zu einem Bruch der Maschine, Teile davon gerieten in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.

„Das ist verrückt, das ist einfach unglaublich“, sagt eine Frau aus Schweinsberg und verschränkt die Hände vor dem Gesicht. Fassungslos sieht die Frau morgens zu, wie forensische Ermittler der Kriminalpolizei durch die Trümmer klettern und Beweise sichern.

Zahlreiche Bürger kamen vorbei und waren schockiert über die scheinbare Wucht der Explosion, die das Gebäude massiv beschädigte. „Ich persönlich habe keinen Knall gehört, wohl aber den Polizeihubschrauber, der hier herumgeflogen ist“, sagt die Frau aus Schweinsberg, die etwa zwei Kilometer entfernt in der Ortsmitte wohnt.

Glassplitter der zerbrochenen Fenster sind meterweit weggeflogen und über die Straße verstreut. Die gesamte Fensterfront des Hauses ist bis auf den Putz abgerissen. Vom Geldautomaten selbst ist nicht mehr viel übrig, der Raum ist praktisch in sich zusammengefallen. Auch der Nebenraum ist extrem beschädigt, die Deckenplatten wurden herausgeworfen. Überall liegen Trümmer. In der Rückwand befinden sich zwei tiefe Krater. Die massive Haustür ist aus den Angeln gerissen.

„Leute, das ist nicht möglich. Was glauben sie, dass sie von uns hierher kommen können? Millionen?“ ruft ein Schweinsberger, der den Schaden aus der Ferne begutachtet. Wie groß der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Aber er muss schrecklich sein – angesichts der Zerstörung des Gebäudes.

Erst im März dieses Jahres versuchten Unbekannte, in Stadtallendorf eine Maschine in die Luft zu jagen. Nach Angaben der Polizei war der Zeitpunkt damals nahezu identisch: Gegen 3.24 Uhr schlug eine Bankfiliale in der Innenstadt Alarm. Damals wurde kein Geld gestohlen, da die Maschine standhielt. Doch im Vorraum der Bank entstand Sachschaden. Den Tätern gelang die Flucht.

Auch dieses Mal sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen: Wem sind zum genannten Zeitpunkt Menschen oder Fahrzeuge auf der Straße „Im Froschwasser“ aufgefallen? Wem sind in diesem Zusammenhang in Schweinsberg noch Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat gesehen, wie ein Fahrzeug nach der Explosion schnell wegfuhr? Hinweise an die Kriminalpolizei Marburg unter Telefon 06421/4060.

