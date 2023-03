CNN

—



De hele week zijn er ontmoetingen geweest tussen stads-, staats- en federale wetshandhavingsinstanties in New York City over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een mogelijke aanklacht tegen voormalig president Donald Trump al volgende week, vertelden meerdere bronnen aan CNN.

Er zijn ontmoetingen geweest tussen hogere stafleden van het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan, de New York State Court Officers – die de beveiliging bieden in het State Supreme Court-gebouw in Lower Manhattan – en de politie van New York, volgens wetshandhavers, die spraken op voorwaarde van anonimiteit.

De discussies gingen over hoe om te gaan met de mogelijke aanklacht voor een strafrechtelijke aanklacht door een grand jury van de provincie New York en de choreografie rond de mogelijkheid van een ongekende arrestatie van een voormalige president van de Verenigde Staten.

Een aanklacht houdt in dat een datum en tijd wordt vastgesteld waarop Trump zich overgeeft. De Amerikaanse geheime dienst van Trump zou hem afleveren bij het kantoor van de officier van justitie in Manhattan voor het nemen van vingerafdrukken en vervolgens het maken van foto’s in de kantoren van de recherche van de officier van justitie. Zoals gebruikelijk is in gevallen waarin een beklaagde zich vrijwillig mag overgeven, wordt de voormalige president na verwerking van zijn arrestatie rechtstreeks voorgeleid aan een rechter, waar hij waarschijnlijk op eigen erkenning zal worden vrijgelaten.

Wetshandhavingsfunctionarissen die op de hoogte zijn van de discussies, zeiden dat verschillende zorgen zijn besproken tijdens het planningsproces, waaronder de beveiliging van het gerechtsgebouw en het potentieel voor demonstraties of bijeenkomsten buiten het gerechtsgebouw door Trump-aanhangers en/of tegendemonstraties door anti-Trump-demonstranten, met de risico dat de twee groepen botsen.

Besprekingen waarbij de NYPD en de FBI betrokken waren, waren ook gericht op de mogelijkheid dat een strafrechtelijke aanklacht tegen Trump de bedreigingen van de officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg en zijn staf, door de aanhangers van de voormalige president zou vergroten. Die bedreigingen zijn afkomstig van groepen zoals de Proud Boys en degenen die geloven in online complottheorieën zoals QAnon.

Een federale wetshandhavingsbron zei dat agenten van de geheime dienst die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van Trump in Palm Beach, Florida, contact hebben gehad met het kantoor van de geheime dienst in New York. Ze hebben gesproken over de logistiek om de voormalige president in het kantoor van de officier van justitie te krijgen, langs menigten en een mediamenigte, door het voorgeleidingsproces en uit het gerechtsgebouw. Ze hebben ook de mogelijkheid besproken dat de voormalige president en zijn advocaten misschien een persconferentie willen houden buiten het gerechtsgebouw of op een andere locatie, mogelijk de Trump Tower.

Het proces van het regelen van een overgave, het verwerken van een arrestatie, het doorlopen van een voorgeleiding en, vermoedelijk, een vrijlating uit het gerechtsgebouw zijn vrij routinematig binnen het strafrechtsysteem van New York.

De ongekende complicaties en overwegingen over hoe om te gaan met een voormalige president van de Verenigde Staten die onder bescherming staat van de gewapende geheime dienst en die een grote aanhang heeft, hebben er echter toe geleid dat de reeks persoonlijke ontmoetingen van de afgelopen dagen te maken heeft gehad met logistiek, veiligheid en coördinatie.