Stadion huldigt „Tausendfüßler“: Magier Messi exorziert australischen „Voodoo“

Der Zauberer mit 1000 Füßen legt in seinem 1000. Spiel eine besondere Show hin: Lionel Messi zaubert Argentinien ins WM-Viertelfinale und blockt sogar Australiens Voodoo-Puppenzauber. Die Socceroos kratzen an der Sensation vorbei, das Stadion verneigt sich vor dem Zauberer.

Tausend. Wollten Sie als Kind ausdrücken, dass viele Menschen dort waren? Oder dass Sie von etwas so viel wie möglich wollten, dann haben Sie diese Nummer verwendet. Man versuchte verzweifelt, sich die tausend winzigen Füße und Beine eines Tausendfüßlers vorzustellen. Tausend. Eine für damalige Verhältnisse unvorstellbare Zahl. Eigentlich noch heute. Was haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon tausendmal gemacht. Zähneputzen zählt nicht. Lionel Messi schafft an diesem lauen Samstagabend in Doha nicht nur für Kinder etwas Unvorstellbares. Beim hart umkämpften 2:1-Sieg gegen Australien im WM-Achtelfinale vollendete er sein Profispiel Nummer 1000.

Noch einmal strahlen die Ballkinder mit ehrfürchtigen Augen im Spielertunnel. Einmal mehr sind alle Augen der Welt auf den 169 Zentimeter großen Argentinier aus der Industriestadt Rosario gerichtet, als er mit konzentriertem Blick das Spielfeld betritt. So wahrscheinlich in mindestens 900 seiner bisherigen 999 Spiele mit 788 Toren und 54 Hattricks. „La Pulga“ (Der Floh) ist schon als Teenager unglaublich gut, mit 18 Jahren und 49 Tagen debütiert er. Als hätte er selbst tausend Beine und Füße.

Zeitung beschafft Messi-Voodoo-Puppe

Der Rest ist Geschichte. Aber wer weiß, vielleicht hat diese unglaublich glorreiche Karriere noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Vielleicht sind die Champions-League-Titel, Ballon d’Or-Trophäen und der Gewinn der Copa America nur der Auftakt zu seinem größten Coup. Alles wird davon abhängen, ob Messi sein Land auf den Weg zur WM gegen Australien bringen kann. Die nächsten zwei Wochen könnten seine Karriere auf eine noch nie dagewesene Weise bestimmen.

Die Kader werden auf den großen Bildschirmen im Ahmad-Bin-Ali-Stadion bekannt gegeben – benannt nach dem gleichnamigen Ex-Emir und Heimat des Al Rayyan FC, einem der beliebtesten Fußballvereine des Emirats, für den auch Ex-Bayer James Rodríguez spielte bis vor kurzem gespielt. Das Stadion explodiert, als Lionel Messi genannt wird. Der zweitlauteste Jubel? Da ist Enzo Fernández, der neue Liebling der Argentinier.

Dass Australien im Viertelfinale der WM steht, ist nicht weniger beeindruckend als alle Messi-Rekorde. Natürlich versuchen die Socceroos, den Superstar in seinem Spiel Nummer 1000 mit allen Mitteln zu stoppen. Für diejenigen aus Down Under beginnt das Spiel um 6 Uhr morgens, aber der Tumbalong Park in Sydney zieht Tausende (da ist er, diese Anzahl) von Fußballverrückten an. Die Zeitung „The West Australian“ beschaffte vor dem Duell sogar eine Messi-Voodoo-Puppe, die sie mit einer Nadel durchbohrte.

Australien kämpft sich frei

Falls die schwarze Magie nicht hilft, greifen die Socceroos La Pulga von Anfang an hart an. Das Spiel wird von vielen Fouls bestimmt, St. Paulis Jackson Irvine holt sich schnell Gelb und startet ohne viele Torraumszenen. Die Defensive der Albiceleste fängt lange australische Bälle problemlos ab, es wird das erwartete „Handball“-Spiel um den Sechzehner der Australier, die mit einem 4-4-2 tief stehen.

Aber ein Lionel Messi kennt dieses Spiel natürlich. Fast möchte man behaupten: 1000 Mal hat er das schon erlebt. In bekannter Manier fällt der Spielmacher immer wieder hin, nimmt die Bälle von hinten auf und bleibt geduldig. Hektik gehört nicht zum Wortschatz des Altmeisters, die erste Chance durch Gomez leitet er aus 25 Metern mit einem Knöchelpass ein.

Australien kämpfte sich dann Mitte der ersten Halbzeit nach vorne, eroberte die erste Ecke des Spiels und baute Selbstvertrauen auf. Aber bisher hat das die argentinische Abwehr, die nach der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien kein weiteres Gegentor kassiert hat, nicht gefährdet. Trotzdem: Die Socceroos spielen mittlerweile mit und trauen sich immer öfter nach vorne.

Zuschauer feiern Messi

Doch gerade in dieser Mini-Drang-Phase zeigt Messi wie so oft mit seiner ersten echten Spielaktion, warum er einer der Größten aller Zeiten ist. Nach einem tiefen, schnellen Pass von Alexis Mac Allister versenkt Nicolas Otamendi den Ball kurz und La Pulga braucht nur eine winzige Ballberührung mit einem seiner 1.000 Füße, um die anderen 999 so genau wie immer flach nach unten links abzulenken des Postens. Gegen Saudi-Arabien und Mexiko trifft er eiskalt zum 1:0.

Da ist sie wieder, diese Magie, die die Argentinier ins Finale tragen sollte. Bis Spiel Nummer 1003 für ihre Nummer 10. Die Magie stärker als jeder Voodoo. Die Magie in einem Spiel, in der eigentlich nichts passiert, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt in diesem Moment ausflippt. Die Zuschauer im Stadion huldigen Messi, indem sie immer wieder aufstehen und sich verbeugen. Verrückter und passender ist es sein erstes WM-Tor in der K.-o.-Runde im 1000. Spiel (Cristiano Ronaldo hat übrigens noch keinen erzielt).

Argentinien hält sich nach dem Führungstreffer lange in den eigenen Reihen und bremst. Alles im Griff, die Socceroos hecheln hinterher. Hätte die deutsche Nationalmannschaft diese für die Albiceleste typische Taktik, diesen Rückzug und nur noch auf Ballbesitz in der eigenen Hälfte und Spielkontrolle abgeschaut, wäre sie nach den Führungstoren gegen Japan und Costa Rica vielleicht nicht zusammengebrochen. Spannend dürfte es im Viertelfinale werden, denn dort warten die Niederlande auf die bislang ähnlich ruhig agierenden Argentinier.

Torhüter Ryan geht ins Dribbling

Da Australien in der zweiten Halbzeit weiter nach vorne drängt, hat Argentinien Platz. Messi leitet selbst einen Konter ein und hat nach der Pause den ersten Schuss, rutscht beim Schuss aber aus. Eine kurze Tempoerhöhung der Albiceleste führt dann dazu, dass Australien plötzlich den Voodoo gegen sich spürt. Rodrigo de Paul und Julián Álvarez quetschen Torwart Mathew Ryan. Wie von 1000 guten Launen im Stich gelassen, beginnt der Torhüter gegen die beiden Argentinier zu dribbeln, verliert den Ball und Álvarez, Stürmerkollege von Erling Haaland bei Manchester City, rutscht zum 2:0 ein.

Eine Vorentscheidung? Minuten später ist es wieder Messi, der die Socceroos verzaubert – die Voodoo-Puppe muss von der australischen Zeitung wirklich noch einmal unter die Lupe genommen werden. Auf der Mittellinie nimmt die Zehn den Ball unter Druck, dreht sich um die eigene Achse und nimmt allein mit dieser Bewegung zwei Gegenspieler aus dem Spiel. Aus dem Nichts schaltet er seinen Turbo ein und dribbelt seinen Tausendfüßler durch die gegnerische Hälfte wie in seinen besten Barcelona-Tagen.

Martinez spart in der Nachspielzeit

Der Ball bleibt bei seinen 1000 Fuß. Das ganze Stadion erhebt sich. Nach einem Doppelpass kann Messi nicht mehr richtig abschließen, muss aber wegen der erneuten Magie immer noch grinsen. Doch dann sind es plötzlich die Socceroos, die wie aus dem Nichts punkten. Vielleicht hat der „Westaustralier“ in der Puppe ein bisschen gebohrt und Nadeln neu positioniert. Die Hereingabe von Aziz Behich ist eigentlich harmlos, doch Otamendi setzt sie vor den Strafraum, wo der eingewechselte Craig Goodwin direkt einschießt. Nachdem sein Schuss von Enzo Fernandez abgefälscht wurde, blickte Torhüter Emiliano Martinez ihn verwundert an.

Und damit nicht genug: Wenige Minuten später ist es wieder Behich, der nach einem tollen Sololauf knapp am Ausgleich vorbeischießt. Plötzlich ist hier wieder Feuer im Spiel. Gibt es eine Überraschung so dick wie eine Faust – oder besser: tausend Meter dick? Es geht jetzt wild hin und her. Messi legt ein weiteres Solo voller Dribbelzauber auf den Rasen und bedient im richtigen Moment den eingewechselten Lautaro Martinez, der aber vor dem Keeper freizügig vergibt.

Wenige Minuten später, tief in der Nachspielzeit, führt die Kopie dieses Spielzugs erneut zu keiner Entscheidung. Kurz darauf zirkelt der Superstar höchstpersönlich den Ball knapp am Dreieck vorbei. Fast mit dem Schlusspfiff hat der erst 18-jährige Garang Kuol die Sensation auf den Beinen. Ein Aufschrei geht durch die Arena. Aber Martinez parierte den Drehschuss super. Dann pfeift der Schiedsrichter. Messis Magie treibt seine Nation in seinem 1.000. Spiel unter die letzten Acht. Alles ist möglich. Der Traum vom 1003. Spiel und dem Höhepunkt einer Weltkarriere überlebte auch den australischen Voodoo.